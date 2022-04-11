鼓勵減塑 世銀行長建議分散中國供應鏈

（德國之聲中文網）根據路透社報導，世界銀行行長馬爾帕斯（David Malpass）週二（4月12日）在華沙經濟學院的座談上表示，世界各國正在努力使其供應鏈多樣化，減少對中國的依賴，說「這可能對大家都有好處」。

馬爾帕斯這番話的脈絡是在提到中國減少向世銀借貸的同時，還是有一項貸款跟減少海洋塑膠有關。他表示，中國在建立體系的同時，並未將重點放在減塑上，所以世銀介入，接著他就鼓勵各國分散在中國的供應鏈。

他說，世界銀行正在與中國密切合作，鼓勵其對發展中國家的貸款更加透明。他說：「世界需要與中國互動，認識到它在世界上很重要，而且越來越重要。」

馬爾帕斯說，跨境貿易對全球經濟仍然很重要，而世界第二大經濟體中國，作為商品的消費者和生產者，可以發揮很大的作用。

他提到中國可能成為世界第一大經濟體，強調中國需要成為全球貿易體系中其他國家共享價值體系的一部分，但說不知道這件事會否發生。

當被問及中國經濟是否因嚴重的新冠疫情和房地產行業的債務問題而走向危機時，馬爾帕斯表示同意，並說中國「在各個領域都遭遇重大挫折，對增長的預測也被調低」。

俄烏戰爭產生連鎖效應

馬爾帕斯表示，俄烏戰爭在全球經濟中引發了連鎖反應，推高了能源和食品價格，加劇了債務問題，並可能使貧困和飢餓狀況惡化。面對「層層疊疊的危機」，他敦促先進國家保持市場開放，消除貿易壁壘，扭轉集中財富的政策。

提到俄烏戰爭和中國封城，他說：「從來沒有這麼多國家同時經歷過經濟衰退，遭受資本、工作和生計的損失。同時，通貨膨脹繼續加速。」

但他不認為世界正面臨新的「布雷頓森林體系時刻」（Bretton Woods moment），也就是1944年二戰後改造國際金融結構，並創建了世界銀行和國際貨幣基金組織的時期。他強調以美元為核心的這一體系「運作得相當好」。

他說：「我的看法是，我們現在根本沒有達到這個程度，沒有一種世界正在消失的感覺， 實際上有的一種感覺就是世界上很多人都努力團結結束烏克蘭的戰爭。」

馬爾帕斯非常關注俄烏戰事，他表示，除了戰爭造成的直接人道主義危機之外，「供應限制和中斷助長了價格上漲，加劇了全球的不平等」。

他說：「烏克蘭是糧食的主要來源，而俄羅斯是農業所需能源和化肥的主要生產國，戰爭正造成能源、化肥和糧食的突然短缺，使人們和他們的政府對立。」

在世界銀行和國際貨幣基金組織下週的年會之前，馬爾帕斯承諾幫助烏克蘭進行戰後重建，說世銀已經在優惠貸款部門下獲得了捐助方對10億美元資金的支持。他說，這是幫助基輔保持關鍵服務運行的設施的一部分，包括支付醫院工作人員的工資和養老金。

（路透社、法新社、世界銀行）

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