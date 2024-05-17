鼓励地方政府收购库存商品房 中国再出组合拳救房市

中国本周五宣布了迄今最全面的稳定房地产业的措施，鼓励地方政府购买“部分”商品房，放宽个人住房贷款规定，并承诺进一步支持“应续建项目”融资和竣工交付。有经济学家认为，政府介入购买住房库存是积极信号，关键是谁将提供资金以及最终提供多少资金。

（德国之声中文网）本周五（5月17日），中共中央政治局委员、副总理何立峰在一个关于保交房的视频会议上表示，要着力分类推进在建已售难交付商品房项目处置，全力支持应续建项目融资和竣工交付，保障购屋人合法权益；相关地方政府应从实际出发，酌情以收回、收购等方式妥善处置已出让的闲置存量住宅用地，以帮助资金困难房企解困；商品房库存较多城市，政府可以订购，酌情以合理价格收购部分商品房用作保障性住房。

央行进一步松绑房贷政策

周五当天，中国央行也对房贷政策再松绑。中国人民银行、国家金融监督管理总局发布通知，宣布取消全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限；从5月18日起，下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点，5年以下（含5年）和5年以上首套个人住房公积金贷款利率下调至2.35%和2.85%；调整个人住房贷款最低首付款比例，首套个人住房贷款首付比例下限下调5个百分点至不低于15%，二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于25%。

房地产各项数据触目惊心

本周五早些时候，中国国家统计局发布了一系列房地产投资、商品房销量和价格大幅下降的数据。

今年1-4月份，中国房地产开发投资30928亿元，同比下降9.8%；其中，住宅投资23392亿元，下降10.5%。房屋新开工面积23510万平方米，下降24.6%。其中，住宅新开工面积17006万平方米，下降25.6%。房屋竣工面积18860万平方米，下降20.4%。其中，住宅竣工面积13746万平方米，下降21.0%。

中国的房地产投资从2022年4月转为负增长以来，迄今一直没有转为正增长。而今年前4个月的跌幅，已经超过了去年全年。

官方公布的数据还显示，今年1-4月份，中国新建商品房销售面积29252万平方米，同比下降20.2%，其中住宅销售面积下降23.8%。4月末，中国商品房待售面积为74553万平方米，同比增长15.7%。其中，住宅待售面积增长24.5%。

1-4月份，中国新建商品房销售额28067亿元，下降28.3%，其中住宅销售额下降31.1%。

分析认为，如果持续这种趋势，今年中国新建商品房销售面积和销售额有可能跌破9亿平方米及9万亿元。2021年，中国新建商品房销售面积曾达到创纪录的17.94亿平方米，销售额高达18.19万亿元。2022年，中国新建商品房销售面积和销售额分别为13.58亿平方米和13.33万亿元。

新措施有何影响，如何解决资金问题？

过去两年里，中国政府多次出台支持措施，但未能扭转房地产行业的颓势。上海一家出现违约的开发商的高管表示："与之前的所有政策相比，此次去库存的政策被认为是相当有力的。从心理上来说，这会让投资者认为政府正在'埋单'，并将风险从房地产转移到银行和地方政府。"

受新的刺激房地产措施的影响，沪深300金融地产指数本周四上升了3.5%，A股房地产板块周五甚至有十几只股票涨停。

麦格理银行( Macquarie)首席中国经济学家胡伟俊（Larry Hu）表示："政府介入购买住房库存，这是一个积极且令人鼓舞的方向。但为了评估影响有多大，关键问题是谁将为购买提供资金以及最终将提供多少资金。"

高盛预计，到 2023 年底，中国可售住房库存价值为13.5万亿元人民币（折合1.87万亿美元），由于部分建设尚未完成，需要5万亿元人民币的投资才能建成。

《联合早报》援引香港银河证券中国房地产研究主管郑怀武的研报指出，收购存量住房计划需要大量资金支持，如果政府要向开发商购买500万套住宅，预计至少要花费1.8万亿元人民币。

中国包括多家房地产巨头在内的大批房企深陷债务危机，中国地方政府也债台高筑。根据公开数据，2023年，中国地方政府债券发行规模首次突破9万亿元，约9.32万亿元。新华社今年3月报道，根据今年的预算报告，截至2023年末，中国地方政府债务余额约40.74万亿元。

中国计划今年内发行规模为人民币1万亿元的超长期国债被视为增加公共支出的扩张性财政政策。本周五，首批400亿元人民币30年期特别国债开始发行，票面利率为2.57%。中国政府工作报告中称，此轮超长期特别国债的发行是"为了系统解决强国建设、民族复兴进程中一些重大项目建设的资金问题"。房地产业是中国经济的支柱产业。官方数据显示，2020年，中国房地产业占GDP的比例为7.34%，间接带动的相关产业占9.9%，合计约占GDP的17%。

（综合报道）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。