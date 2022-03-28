 黯然谢幕：林郑月娥的政治生涯 | 所有节目 | DW | 04.04.2022

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时政风云

黯然谢幕：林郑月娥的政治生涯

林郑月娥曾是一名受到各方看好的政治官员：正直、机敏，有行政经验。她担任香港特首后的仕途非常不顺利，用“焦头烂额”概括也不过分。现在她宣布不再竞选连任。

  • Hongkong chief executive Kandidatin Carre Lam

    开始公务员生涯

    香港大学社会学系毕业后，1980 8月18日，年仅23岁的林郑月娥步入社会开始为公共事业服务，由此开始了她长达四十多年的公务员生活。她的第一份工作是在当时英国总督领导下的港府内担任政務主任（Administrative Officer，簡稱AO）。

  • Bildergalerie Proteste in Hongkong - Parade in Peking

    平步青云

    2000年，董建华担任香港总督期间，林郑月娥被任命为香港第二任社会福利署署长。她自己曾说这是她从政期间最满意的时期，而2003年SARS肆虐则为她改善弱势群体状况带来极大挑战。

  • Hong Kong | Carry Lam feiert Ihren Wahlsieg 2017

    她的家庭

    林郑月娥名字中的“林”字是冠其夫姓，林兆波是一名数学教授。1981年，港府派年轻的林郑月娥去剑桥深造，在那里与攻读博士的林兆波相识相爱。两人于1984年在香港结婚，育有二子。

  • China, Hongkong: Hafen

    民望高企的日子

    曾荫权上任香港特首后将林郑月娥从英国调回，并任命其为民政事务局常任秘书长。2006年9月，林郑月娥晋升为甲级政务官；2007年升任香港发展局局长，民望高企，负责拆迁和建筑，这个位置奠定林郑今后的仕途基础，也塑造了她“作风硬朗”、“干练洒脱”的行事风格。

  • Hongkong Proteste

    雨伞运动中的林郑月娥

    2012年，时任香港特殊梁振英提名林郑月娥出任政务长官。在这个位置上，林郑于2016年获得香港奖励为社会做出杰出贡献的最高奖项“大紫荆勋章”。2014年，她以政务长官身份代表港府同“雨伞运动”的学联和学民思潮领袖进行对话。

  • Hong Kong Wahl Kandidaten

    第一位女特首

    2017年1月，林郑辞去辞去政务长官并宣布参加特首选举，民众支持率明显低于参选的曾俊華（右），但依旧当选后于当年7月1日正式就职香港行政长官，也就是特首。

  • Hongkong | Proteste gegen Auslieferungsgesetz

    推逃犯条例引发抗议浪潮

    2019年5月，香港政府全力推动逃犯条例修订草案，引发大规模社会抗议。6月12日，林郑月娥强推立法会二读草案，抗议人群同警方在立法会发生暴力冲突。示威者提出“五大诉求”；6月16日，民阵发起据称有200万人参加的示威游行。9月4日，林郑月娥宣布正式撤回《逃犯条例》修订，但拒绝成立“独立调查委员会”。

  • Hongkong Carrie Lam PK Sanktionspolitik

    被西方制裁

    2020年6月30日，中国人大常委会通过生效《香港国安发》，此前，香港立法会通过了引发社会反弹的《国歌条例草案》。随着香港政治局势进一步收紧，国际社会认为"一国两制"已被破坏，美国宣布取消对香港的特殊待遇地位，并推出《香港自治法》。林郑月娥个人受到制裁，因账户被封，她曾表示有大把现金无法入账。

  • Hong Kong | Carie Lam in einer Pressekonferenz zum Covid-19 Ausbruch

    不参加下届特首选举

    2022年2月以来香港第5波新冠疫情严重冲击社会。香港沿用大陆动态清零政策没有奏效，4月初死于新冠人数已超过八千，医疗资源严重挤兑。林郑月娥再次成为危机中的主角。2月8日，港府宣布推迟特首选举。4月4日，林郑宣布不再参选下届特首选举。


  • Hongkong chief executive Kandidatin Carre Lam

    开始公务员生涯

    香港大学社会学系毕业后，1980 8月18日，年仅23岁的林郑月娥步入社会开始为公共事业服务，由此开始了她长达四十多年的公务员生活。她的第一份工作是在当时英国总督领导下的港府内担任政務主任（Administrative Officer，簡稱AO）。

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    2000年，董建华担任香港总督期间，林郑月娥被任命为香港第二任社会福利署署长。她自己曾说这是她从政期间最满意的时期，而2003年SARS肆虐则为她改善弱势群体状况带来极大挑战。

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    雨伞运动中的林郑月娥

    2012年，时任香港特殊梁振英提名林郑月娥出任政务长官。在这个位置上，林郑于2016年获得香港奖励为社会做出杰出贡献的最高奖项“大紫荆勋章”。2014年，她以政务长官身份代表港府同“雨伞运动”的学联和学民思潮领袖进行对话。

  • Hong Kong Wahl Kandidaten

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    2017年1月，林郑辞去辞去政务长官并宣布参加特首选举，民众支持率明显低于参选的曾俊華（右），但依旧当选后于当年7月1日正式就职香港行政长官，也就是特首。

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    推逃犯条例引发抗议浪潮

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    被西方制裁

    2020年6月30日，中国人大常委会通过生效《香港国安发》，此前，香港立法会通过了引发社会反弹的《国歌条例草案》。随着香港政治局势进一步收紧，国际社会认为"一国两制"已被破坏，美国宣布取消对香港的特殊待遇地位，并推出《香港自治法》。林郑月娥个人受到制裁，因账户被封，她曾表示有大把现金无法入账。

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    不参加下届特首选举

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