點名華為、中興風險高 歐盟籲加速禁用

（德國之聲中文網）歐盟執委會週四（6月15日）警告，中國電信巨頭華為和中興可能對歐盟的資訊安全構成威脅，宣布將停用這些公司的設備。

法新社報導，歐盟執委會在一份聲明中稱，跟其他5G供應商比起來，華為與中興通訊明顯風險更大，執委會因此將採取相關安全措施，避免過度依賴這些供應商的設備。

歐盟執委會內部市場執委布雷頓（Thierry Breton）在記者會上表示，相關設備「可能成為損害我們（指歐盟）利益的『武器』」，仰賴這樣的設備將對歐盟的共同安全構成嚴重的漏洞，是歐盟承擔不起的風險。他呼籲歐盟的27個成員國及其電信運營商，應將華為和中興的設備排除在其移動網絡之外。

布雷頓3月在歐盟執委會總部發表談話

根據路透社，布雷頓日前曾表示，有些第三方國家在情資和數位安全方面的法規具有侵入性，而部分歐盟成員仍在其5G核心網絡中，採用這些國家的高風險組件，令人擔憂。報導指，布雷頓當時的言論，暗示的正是中國。

2020年，歐盟通過一項指導方針，敦促成員國對高風險的5G供應商加以限制或禁止，避免危害其電信網絡核心的安全，然而迄今在27個成員國之中，只有10國對華為、中興等高風險的供應商進行限用或排除。

布雷頓說，這樣的禁用速度「太慢了」，由於過度仰賴這公司設備、形成弱點，歐盟因此暴露於重大的集體安全風險中。

法新社指，執委會早前推出的嚴格5G規範並未徹底禁止任何供應商、也沒有點名華為，此次的聲明因而標誌著歐盟的轉向——在與北京保持關係的同時，也對中國採取越來越強硬的立場。

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西方群起棄用華為

華盛頓此前曾對「華為設備可能被中國情報部門干涉」表示擔憂，並於去年禁止向華為和中興通訊等中國公司進口或銷售通信設備；英國也在其5G電信網路中棄用華為。

此外，德國內政部長費澤爾（Nancy Faeser）4月曾表示，德國正在審查其5G網絡中的中國組件；葡萄牙上個月也發布了一項決議，可能禁止電信運營商在其5G移動網絡和4G平台中，使用中國設備。

對於中國可能將相關通訊設備用於間諜活動的指控，華為、中興都表示強烈反對。中國外交部亦曾反駁，西方世界以「莫須有的風險為藉口，配合美國歧視、排除中國企業，公然違反市場經濟原則和自由貿易規則」，嚴重損害中國企業的正當利益與合作互信基礎，是高度政治化的操弄。

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（路透社、法新社、德新社）

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