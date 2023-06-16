 點名華為、中興風險高 歐盟籲加速禁用 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.06.2023

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點名華為、中興風險高 歐盟籲加速禁用

歐盟執委會15日警告，中國5G供應商華為和中興恐對歐盟構成安全威脅，各成員國應加快禁用這類高風險網路設備。其中擔憂為何？哪些國家已對華為展開限制？

華為遭歐盟執委會點名，稱其對歐盟構成安全威脅（資料照）

華為遭歐盟執委會點名，稱其對歐盟構成安全威脅（資料照）

（德國之聲中文網）歐盟執委會週四（6月15日）警告，中國電信巨頭華為和中興可能對歐盟的資訊安全構成威脅，宣布將停用這些公司的設備。

法新社報導，歐盟執委會在一份聲明中稱，跟其他5G供應商比起來，華為與中興通訊明顯風險更大，執委會因此將採取相關安全措施，避免過度依賴這些供應商的設備。

歐盟執委會內部市場執委布雷頓（Thierry Breton）在記者會上表示，相關設備「可能成為損害我們（指歐盟）利益的『武器』」，仰賴這樣的設備將對歐盟的共同安全構成嚴重的漏洞，是歐盟承擔不起的風險。他呼籲歐盟的27個成員國及其電信運營商，應將華為和中興的設備排除在其移動網絡之外。

布雷頓3月在歐盟執委會總部發表談話

布雷頓3月在歐盟執委會總部發表談話

根據路透社，布雷頓日前曾表示，有些第三方國家在情資和數位安全方面的法規具有侵入性，而部分歐盟成員仍在其5G核心網絡中，採用這些國家的高風險組件，令人擔憂。報導指，布雷頓當時的言論，暗示的正是中國。

2020年，歐盟通過一項指導方針，敦促成員國對高風險的5G供應商加以限制或禁止，避免危害其電信網絡核心的安全，然而迄今在27個成員國之中，只有10國對華為、中興等高風險的供應商進行限用或排除。

布雷頓說，這樣的禁用速度「太慢了」，由於過度仰賴這公司設備、形成弱點，歐盟因此暴露於重大的集體安全風險中。

法新社指，執委會早前推出的嚴格5G規範並未徹底禁止任何供應商、也沒有點名華為，此次的聲明因而標誌著歐盟的轉向——在與北京保持關係的同時，也對中國採取越來越強硬的立場。

对于华为 我们应该感到担忧吗？

西方群起棄用華為

華盛頓此前曾對「華為設備可能被中國情報部門干涉」表示擔憂，並於去年禁止向華為和中興通訊等中國公司進口或銷售通信設備英國也在其5G電信網路中棄用華為

此外，德國內政部長費澤爾（Nancy Faeser）4月曾表示，德國正在審查其5G網絡中的中國組件；葡萄牙上個月也發布了一項決議，可能禁止電信運營商在其5G移動網絡和4G平台中，使用中國設備。

對於中國可能將相關通訊設備用於間諜活動的指控，華為、中興都表示強烈反對。中國外交部亦曾反駁，西方世界以「莫須有的風險為藉口，配合美國歧視、排除中國企業，公然違反市場經濟原則和自由貿易規則」，嚴重損害中國企業的正當利益與合作互信基礎，是高度政治化的操弄。

德国即将禁用华为、中兴5G设备？

（路透社、法新社、德新社）

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