默李“视频会”：经济话题重要 人权香港也谈

（德国之声中文网）德国总理默克尔在同中国总理李克强周四（6月11日）进行的视频会晤期间表示，希望德国企业以及其他外国企业在中国市场准入时受到同等对待。她明确指出，在这个领域还应该迈出新的步伐，而完成欧中投资协议的签署是非常重要的一个环节。默克尔呼吁为签署欧中投资协议铺平道路。



默克尔强调，德国对基于规则的多边自由贸易、加强世贸组织的职能以及稳定的德中双边关系保持重大关切。德方参加这次会晤的还包括联邦经济部长埃尔特迈尔（Peter Altmaier）。双方还就目前的国际经济形势、贸易政策以及国际事务交换了意见。



德国政府发言人赛博特会议后告诉媒体，两位总理均对双方在此次视频会晤前签署诺干协议表示赞赏。据中国政府网站报道，双方会晤前，举行了中德开展中小企业经营管理人员培训、江淮汽车集团与大众汽车开展投资合作、中国电投与西门子关于重型燃气轮机试验电站项目等双边合作文件的"云签约"仪式。中国外长王毅参加了视频会议。



赛博特还说，双方探讨了在抗击新冠疫情问题上继续合作事宜，此外，他们还谈到人权对话、香港局势等议题。赛博特说，各个经济领域的投资与贸易，包括公共领域的招标以及世界经济都是他们会晤的话题。



据中国政府网报道，李克强在会晤中表示，中德、中欧加强开放合作不是权宜之计，而是符合彼此共同利益，可以实现互利双赢多赢。他说，"今年下半年德国将担任欧盟轮值主席国，期待德方为促进中欧关系发展发挥积极作用。"他还表示，"我们愿同欧方保持高层交往和机制性对话，争取早日完成中欧投资协定谈判，推进各领域合作取得积极成果。"



在谈到市场准入问题上，李克强说，中国正在进一步扩大开放，愿为各国企业来华投资提供良好营商环境。"我们愿同欧方保持高层交往，推进务实合作，争取早日完成中欧投资协定谈判，更好实现共同发展。"

默克尔没有放弃

上周，德国联邦政府宣布，欧中双方同意推迟定于今年9月在莱比锡举行的欧中峰会，理由是考虑到"全球疫情的总体形势"。路透社记者周四获悉，真实原因可能是欧方对投资谈判的进展很不满意。德新社报道称，默克尔同李克强的交流又燃起新的希望，给谈判带来新的生机。



双方争执的焦点在于，欧盟坚持中国扩大开放市场，希望对方做出国有企业不扭曲正常竞争的许诺。欧盟多年来一直批评中国在竞争中使用不正当手段，认为签署贸易协定将是摆脱这一困境的有效途径。路透社写道，直到目前，默克尔还在致力于谈判取得进展，并在德国结束欧盟理事会轮值主席国的年底之前仍能举行欧盟峰会、完成投资协议签署。





德国工业界尤其希望年内敲定投资协议。德国工业联合会主席克姆普夫（Dieter Kempf）说，最重要的是改善进入中国的市场准入，以及与中国国有企业竞争时的公平条件。



德国反对党之一的自民党秘书长陶特贝格（Linda Teuteberg）对默克尔谈及"令人忧虑的香港现状"表示肯定，"现在到了向北京公开施压的时候"，她说，"小心谨慎地影响北京的战术失败了。"她还表示，德国在担任欧盟轮值主席国期间要敢于明确谴责对人权和国际法的侵犯行为。



执政的联盟党外交事务议员季塞维特（ Roderich Kiesewetter）对德新社表示，要提醒中国尊重香港的特殊地位。他说，"一国两制"不容谈判，而港区国安法则是向这一原则发动的进攻。