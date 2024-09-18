默尔茨的对华政策如何？曾呼吁总理访华会胡锦涛

联盟党是德国目前最大的在野党，该党主席默尔茨如今成为总理候选人。他曾批评现任总理肖尔茨批准中国远洋海运集团入股汉堡港，也曾批评肖尔茨在中共二十大后作为首位西方领导人访华。

（德国之声中文网）德国最大的在野党联盟党（基民盟、基社盟）确定明年大选的总理候选人是基民盟主席默尔茨（Friedrich Merz）。不过，据民意调查机构Forsa受RTL/ntv电视台委托进行的最新调查，仅有19%的受访者认为默尔茨是合适的总理人选。

路透社评述认为，默尔茨的对华立场近期比肖尔茨更“鹰派”。默尔茨曾批评肖尔茨批准中国远洋海运集团（COSCO）入股汉堡港的决定，也呼吁与核心盟友加强协调应对中国。

不应重蹈俄罗斯覆辙

今年4月，肖尔茨访华结束后，默尔茨曾表示，中国日益对德国安全构成威胁。他在德新社的采访中说：“中国对内越来越压制，对外越来越有进攻性。由此，中国对我们的安全也构成更大的威胁。”

默尔茨还表示，中共对在华外企施加政治的影响目前超过过去30年。“这不是开放，而是越来越压制。与此同时，中国也对外日益具有进攻性，对台湾公然威胁实施武力，在南中国海和东海扩大军事实力。”

默尔茨表示，对德国企业而言，中国在经济上当然仍具吸引力。但与此同时，德国企业应做好风险评估，将风险最小化。“我们不应在数年后回顾时说——正如对俄罗斯那样，我们误判了。”默尔茨表示，企业也必须及早知道，“我们不会拯救冒过高风险的企业，比如在中国这样的国家。” 至于具有战略意义的原材料和商品，他表示，国家应创造投资和贸易的框架条件，以避免陷入对俄罗斯天然气那样的危险依赖性。

德国总理肖尔茨任内首度访华 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

与胡锦涛会面“表明立场”

而在2022年总理肖尔茨首次访华时，默尔茨曾呼吁肖尔茨与中国前国家主席胡锦涛会晤。

据《明镜周刊》当时报道，默尔茨说，肖尔茨的访华行程中没有计划与胡锦涛会面，这是错误的。当时，中共刚刚结束二十大，而胡锦涛在主席台被工作人员“驾离”。默尔茨说，与胡锦涛会晤“才是表明立场”，他说，人们甚至不知道胡是否还活着。

默尔茨还指责肖尔茨，在中共党代会后作为首位西方政府领导人访华，是给中国国家主席习近平宣传上的成功。“任何一位前总理都不会像肖尔茨这么做。”

（综合报道）

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