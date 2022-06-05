默克爾談俄烏：我不會怪自己不夠努力

這是默克爾卸任後的首次採訪。這位德國前總理為她的俄羅斯政策進行了辯護，並表示在烏克蘭問題上已經盡力，「不怪自己不夠努力」。
（德國之聲中文網）德國前總理默克爾（Angela Merkel）週二（6月7日）在卸任後的首次重要採訪中談俄烏局勢。她拒絕為在任時的俄羅斯政策道歉，但強調俄羅斯入侵烏克蘭毫無道理。她說：「這客觀上違反了所有國際法以及使我們在歐洲能夠和平生活的一切。如果我們開始穿越幾個世紀並爭論哪一塊領土應該屬於誰，那麼我們只會有戰爭。這不是一個選擇。」
在談到2014年與俄羅斯達成的《明斯克協議》時，默克爾說：「該協議沒有奏效，這是很大的悲哀，但我不會怪自己沒有努力。」
2014年俄羅斯吞併克里米亞後，默克爾主導西方實施的對俄制裁。默克爾表示，雖然烏克蘭人對《明斯克協議》不完全滿意，但該協議卻為其贏得了重要的緩衝時間，使烏克蘭得以發展成今天的樣子。
「如果在2014年的時候沒有人關心（這件事），普京繼續這樣下去，會發生什麽？我不敢想。」她還說：「該協議得到了歐盟的讚揚、批准和歡迎，並已被納入聯合國安理會決議，因此具有國際法的性質。」
但默克爾也承認，2014年俄羅斯併吞克里米亞時或許可以做出更嚴厲的回應，但她認為已經採取了嚴厲措施。
而在被問到她原本可以盡多大努力，以防止今日與俄羅斯的衝突升級局面時，默克爾表示：「我不怪自己沒有足夠努力。我盡力了。我沒有成功，真是太遺憾了。」
今年4月布查鎮慘案曝光後，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）曾對默克爾進行了猛烈抨擊，暗示她和法國前總統薩科齊在任時的作為明顯是「誤判」，使俄羅斯更加膽大妄為。
默克爾也為她反對烏克蘭和格魯吉亞於2008年加入北約辯護。當時，北約承諾兩國將能在未來某個時間點加入北約，但拒絕啟動「成員資格行動計劃」（這是加入北約的第一步），讓這兩國在5到10年內加入北約。
她在週二的採訪中表示，「當時的烏克蘭不是我們今天所知的烏克蘭。那是一個在政治上非常、非常分裂的烏克蘭」，如果北約當時授予他們成員資格，普京可能會對「烏克蘭造成巨大損害」。
她說：「那不是一個穩定的民主國家。當你接受一個國家加入北約時——而『成員資格行動計劃』顯然是第一步——你必須知道，如果發生攻擊，我們要準備好保衛這樣一個國家。」她接著補充道：「其次，我非常確定……普京不會讓這種情況發生（烏克蘭加入北約）。從他的角度來看，這是宣戰。」
默克爾還將烏克蘭系統性腐敗問題，作為阻止其加入北約的理由。她說：「澤連斯基總統正在勇敢地與腐敗作鬥爭，但當時，烏克蘭確實是一個由寡頭統治的國家，所以你不能就這樣說『明天我們會把他們帶入北約』。」
這位德國前總理稱，她在與普京交手的過程中並不天真。她說，「外交並不因為沒有奏效就是錯了」，她從不相信普京可以被貿易承諾征服，「軍事威懾是他唯一懂的語言。」
默克爾還回憶，普京曾告訴她，蘇聯的解體是「20世紀最糟糕的事件」。默克爾回答稱，對她——一個在共產主義東德長大的人——來說，柏林圍牆倒塌意味著她可以過上自由的生活。她說，兩人已經很明顯存在著「巨大差異」。
此外，默克爾還簡短地談到了極具爭議、現已停工的「北溪2號」管道，並主要批評了美國因其實體參與該天然氣項目而進行制裁的決定。她說：「基本上，他們因為不同的政治觀點而對作為盟友的我們進行了制裁。」
默克爾表示，鑒於俄羅斯靠近歐洲，就政治層面而言，兩國不可能不互相貿易。然而，她否認她認為有可能通過貿易來改變俄羅斯。默克爾政府因執政期間，德國對俄羅斯石油和天然氣持續形成巨大依賴而受到批評。
德國對俄羅斯的「綏靖 」政策，是貫穿了德國幾十年的外交政策。此一政策最明顯的立場轉變是在前總理威利勃蘭特（Willy Brandt）時期，他是社會民主黨人，其1969年的「東方政策」遭到了保守派的唾棄。但隨後，歷屆西德和統一後的德國政府，包括默克爾領導的政府，都持續推行與俄羅斯建設性的合作政策。
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