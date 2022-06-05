默克爾談俄烏：我不會怪自己不夠努力

（德國之聲中文網）德國前總理默克爾（Angela Merkel）週二（6月7日）在卸任後的首次重要採訪中談俄烏局勢。她拒絕為在任時的俄羅斯政策道歉，但強調俄羅斯入侵烏克蘭毫無道理。她說：「這客觀上違反了所有國際法以及使我們在歐洲能夠和平生活的一切。如果我們開始穿越幾個世紀並爭論哪一塊領土應該屬於誰，那麼我們只會有戰爭。這不是一個選擇。」

在談到2014年與俄羅斯達成的《明斯克協議》時，默克爾說：「該協議沒有奏效，這是很大的悲哀，但我不會怪自己沒有努力。」

2014年俄羅斯吞併克里米亞後，默克爾主導西方實施的對俄制裁。默克爾表示，雖然烏克蘭人對《明斯克協議》不完全滿意，但該協議卻為其贏得了重要的緩衝時間，使烏克蘭得以發展成今天的樣子。

「如果在2014年的時候沒有人關心（這件事），普京繼續這樣下去，會發生什麽？我不敢想。」她還說：「該協議得到了歐盟的讚揚、批准和歡迎，並已被納入聯合國安理會決議，因此具有國際法的性質。」

但默克爾也承認，2014年俄羅斯併吞克里米亞時或許可以做出更嚴厲的回應，但她認為已經採取了嚴厲措施。

而在被問到她原本可以盡多大努力，以防止今日與俄羅斯的衝突升級局面時，默克爾表示：「我不怪自己沒有足夠努力。我盡力了。我沒有成功，真是太遺憾了。」

今年4月布查鎮慘案曝光後，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）曾對默克爾進行了猛烈抨擊，暗示她和法國前總統薩科齊在任時的作為明顯是「誤判」，使俄羅斯更加膽大妄為。

為反對烏克蘭加入北約辯護

默克爾也為她反對烏克蘭和格魯吉亞於2008年加入北約辯護。當時，北約承諾兩國將能在未來某個時間點加入北約，但拒絕啟動「成員資格行動計劃」（這是加入北約的第一步），讓這兩國在5到10年內加入北約。

她在週二的採訪中表示，「當時的烏克蘭不是我們今天所知的烏克蘭。那是一個在政治上非常、非常分裂的烏克蘭」，如果北約當時授予他們成員資格，普京可能會對「烏克蘭造成巨大損害」。

她說：「那不是一個穩定的民主國家。當你接受一個國家加入北約時——而『成員資格行動計劃』顯然是第一步——你必須知道，如果發生攻擊，我們要準備好保衛這樣一個國家。」她接著補充道：「其次，我非常確定……普京不會讓這種情況發生（烏克蘭加入北約）。從他的角度來看，這是宣戰。」

默克爾還將烏克蘭系統性腐敗問題，作為阻止其加入北約的理由。她說：「澤連斯基總統正在勇敢地與腐敗作鬥爭，但當時，烏克蘭確實是一個由寡頭統治的國家，所以你不能就這樣說『明天我們會把他們帶入北約』。」

談普京與「北溪2號」

這位德國前總理稱，她在與普京交手的過程中並不天真。她說，「外交並不因為沒有奏效就是錯了」，她從不相信普京可以被貿易承諾征服，「軍事威懾是他唯一懂的語言。」

默克爾還回憶，普京曾告訴她，蘇聯的解體是「20世紀最糟糕的事件」。默克爾回答稱，對她——一個在共產主義東德長大的人——來說，柏林圍牆倒塌意味著她可以過上自由的生活。她說，兩人已經很明顯存在著「巨大差異」。

此外，默克爾還簡短地談到了極具爭議、現已停工的「北溪2號」管道，並主要批評了美國因其實體參與該天然氣項目而進行制裁的決定。她說：「基本上，他們因為不同的政治觀點而對作為盟友的我們進行了制裁。」

默克爾表示，鑒於俄羅斯靠近歐洲，就政治層面而言，兩國不可能不互相貿易。然而，她否認她認為有可能通過貿易來改變俄羅斯。默克爾政府因執政期間，德國對俄羅斯石油和天然氣持續形成巨大依賴而受到批評。

德國對俄羅斯的「綏靖 」政策，是貫穿了德國幾十年的外交政策。此一政策最明顯的立場轉變是在前總理威利勃蘭特（Willy Brandt）時期，他是社會民主黨人，其1969年的「東方政策」遭到了保守派的唾棄。但隨後，歷屆西德和統一後的德國政府，包括默克爾領導的政府，都持續推行與俄羅斯建設性的合作政策。

普京与默克尔：走过岁月 见证历史 他在朝，她在野 2002年，默克尔还是反对党基民盟（CDU）的党魁。上任不久的普京则是代表一个现代俄罗斯的新面孔。据报道，首次在克里姆林宫会晤普京后，默克尔与随行人员开玩笑说，她通过了“克格勃测试”——经受住了对方目光的拷问，这是在影射普京出身于苏联情报部门。

普京与默克尔：走过岁月 见证历史 问鼎总理 普京同默克尔的前任施罗德建立了友谊，两人至今保持着密切关系。2005年9月德国联邦大选前，形势显现默克尔可能将取代社民党人施罗德成为德国总理。普京在俄罗斯驻柏林大使馆会见了当时的总理候选人默克尔，呼吁扩展德俄两国关系。默克尔称此次对话“开诚布公”。

普京与默克尔：走过岁月 见证历史 善于倾听 时隔一年后，普京曾谈起已成为德国总理的默克尔：“我们在个人层面的彼此了解并不太多，但她善于倾听的能力给我留下了深刻印象”，普京在接受设址德累斯顿的中德意志电台（MDR）采访时说道。他补充说，在女性政治家中，能够倾听是一种罕见的特质。

普京与默克尔：走过岁月 见证历史 抓住对方弱点 默克尔怕狗，是众所周知的。然而，普京2007年1月在索契接待默克尔时，却让他的爱犬——一条黑色的拉布拉多围着默克尔转来转去。他是想吓唬这位来宾吗？ “我相信俄罗斯总统很清楚，我并不很乐意跟他的狗碰面，但他还是把狗带来了”， 默克尔在2015年这样说。

普京与默克尔：走过岁月 见证历史 听不得媒体批评 到了2012年，普京已对新闻媒体和政治异见人士进行了相当严厉的打压。在访问圣彼得堡期间被记者问到有关媒体自由的话题时，默克尔的回答几乎丝毫没有掩饰她对俄罗斯领导人的揶揄：“要是我每次打开报纸都会生气动怒，那我在总理这个位置上连三天都呆不下去。”

普京与默克尔：走过岁月 见证历史 陷入冰期 2014年俄罗斯吞并克里米亚半岛后，莫斯科和西方的关系急剧恶化。然而，普京对德国媒体表示，他同德国总理仍保持着一种“类似生意的关系”。在接受德国发行量最大的《图片报》采访时，普京说：“我信任她。她是一个坦率的人。和其他人一样，她也受到某些限制，但她诚实地致力于解决危机。”

普京与默克尔：走过岁月 见证历史 这可不是损人…… “我不想羞辱任何人，但默克尔女士的表态是一种因主权受限而长期积累的愤怒的爆发”，普京2017年对媒体这样评论默克尔在慕尼黑的一次竞选发言。默克尔在这次所谓的 “啤酒帐篷”演讲中，敦促欧洲人在与美国总统特朗普的分歧之下要依靠自己。

普京与默克尔：走过岁月 见证历史 让我说什么好…… 就在说这一番话一个月后，两位领导人在汉堡G20峰会期间再次会面。镜头捕捉到的这一刻，普京和默克尔不知在谈些什么，两人的表情似乎都有些激动，当普京随即晃动起手指的时候，默克尔忍不住翻了个白眼，被拍个正着。照片立即在网络上疯传。

普京与默克尔：走过岁月 见证历史 “我们必须谈一谈” 2018年默克尔到访索契时，普京用一束鲜花欢迎她。是示意握手言和？是故作绅士派头，还是隐含性别傲慢？其实背后的原因并不重要。与普京一同出现在镜头前，默克尔说，需要继续对话，“即使对某些议题的意见有严重分歧，我们还是需要沟通谈话，否则的话就会陷入沉默。”

普京与默克尔：走过岁月 见证历史 2020年的握手 2020年1月，默克尔与普京最后一次在克里姆林宫会面。此后，俄罗斯对乌克兰的行动使双方关系再一次恶化。另一个争议焦点是莫斯科对待异议人士的做法，特别是因遭投毒到德国接受治疗的反对派领袖纳瓦尔尼回到俄罗斯旋即被逮捕。



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