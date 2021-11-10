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安格拉·默克尔（Angela Merkel）,德国女政治家，德国第一位女总理。
默克尔1954年生人，幼年随父母前往前民德并在那里长大。1989年11月，默克尔加入原民主德国“民主觉醒”组织，开始其政治生涯。2005年，默克尔首次当选德国联邦总理，成为德国历史上首位女总理，2009年，2013年默克尔两次连任总理。
谈及中国的人权问题，新上任的德国经济亚太委员会（APA）主席博乐仁（Roland Busch）明确表示这是政治问题，不应该转嫁给经济界。面对被束之高阁的欧中全面投资协议，博乐仁的态度与默克尔完全一致。
德国看守政府总理默克尔呼吁俄罗斯总统普京帮助解决目前在白俄罗斯和波兰边境地区出现的移民滞留问题。
任职德国总理长达16年的默克尔在卸任前接受DW专访，谈及退休后的规划，分享多年来保持活力充沛的秘诀，也讲述了在任期内经历的最大挑战。
在即将卸任之际，默克尔接受了德国之声采访，讲述了她任职德国总理这16年里的一些心得和感触。她谈到2015年的难民危机和自己的未来计划，同时也介绍了她多年里一直保持精力旺盛的秘诀。
面对新冠感染人数的再度激增，德国总理默克尔表示对疫情“十分担忧”，呼吁人们更加坚定地抗击疫情，而不是掉以轻心。本周一家养老院爆发疫情，也引发了是否应该要求护理人员接种新冠疫苗的讨论。
即将卸任的德国联邦总理默克尔接受《南德意志报》专访，回首自己担任总理16载光阴。《南德意志报》描述称，这将是一位“带着自信离开总理府的总理”。
即将离任的德国总理默克尔说，德国政坛仍然由男性主导，它需要与时俱进，吸引更多女性从政。
本周一，德国总理默克尔与中国总理李克强举行了告别会谈。德国政府新闻稿指出，由于疫情原因，会谈通过线上视频的方式举行，双方谈及德中双边合作和经济关系等话题。中方报道指出，北京期待德国新政府延续积极务实的对华政策。
德国编辑部网络指出，不只默克尔，许多独裁者过去也被称为中国的「老朋友」。 《时代周报》则关注了中国和台湾之间的紧张气氛，以及北京和台北之间相差甚远的立场。
这一周，习近平和默克尔进行了告别通话。中国女性航天员成功进入太空，将创造多个“第一”。恒大的危机继续愈演愈烈。俄罗斯总统普京针对中国统一台湾发出了惊人表态。
几个月后就要退休的德国总理默克尔与中国国家主席习近平进行了一次“告别通话”，双方谈及了德中关系、欧中关系等当前重大话题。默克尔还对习近平表示，今后她将“继续为促进德中、欧中理解与合作作出积极努力”。
在两德统一庆典活动上，德国总理默克尔发出了捍卫民主制度的紧急呼吁。她说，所有公民都应当站出来反对仇恨和极端思想。
德国总理默克尔连任四届，执政长达16年。在默克尔执政期间，其他国家换了几任领导人？
德国大选结束，目前组阁形势仍不明朗。但选前对华政策表态强硬的绿党和自民党很有机会进入执政联盟。这对于未来的德中关系会产生怎样的影响？德国之声中文网专访波恩大学全球研究中心主任辜学武教授。
曾经12次出访北京的德国总理默克尔在中国享有极高的声誉，但新一届德国政府上台后，默克尔推行的温和对华路线还会得到延续吗？
为了感谢默克尔接纳叙利亚难民，叙利亚画家阿奇兹在被政府军摧毁的建筑墙壁上画出默克尔的肖像画。许多叙利亚人开始担忧，叙利亚难民的前路在后默克尔会变得更艰难。
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