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安格拉·默克尔（Angela Merkel）,德国女政治家，德国第一位女总理。
默克尔1954年生人，幼年随父母前往前民德并在那里长大。1989年11月，默克尔加入原民主德国“民主觉醒”组织，开始其政治生涯。2005年，默克尔首次当选德国联邦总理，成为德国历史上首位女总理，2009年，2013年默克尔两次连任总理。
德国政府专机屡屡发生故障。贝尔博克外长对澳洲的访问计划因飞机故障不得不取消。
德国曾以核能发电技术引以为傲，但与此同时这项技术也一直备受争议，以至于最终决定2023年4月15日是退出核能的日子。然而随着俄乌战争造成的能源危机不断加剧，告别核能的决定是否明智引发广泛讨论。
据报道，德国内政部本周致函境内各大网络运营商，要求他们在四周内将目前在5G网络中使用的所有华为和中兴制造的关键部件上交审核。 过去几年来，德国政府在5G网是否应禁用中国组件的问题上一直犹豫不决，现在是要痛下决心了吗？
中国驻德大使吴恳日前接受德媒采访时，以非同寻常的强硬措辞对德国政府的对华政策提出批评，称拟议中的中国战略有“意识形态思维之嫌”。他还警告德国政界，不要在台湾问题上超越“红线”。
在德国前总理默克尔卸任一年之后，一项调查显示，大多数德国人不希望她重新执政，但是很多人认为她的工作表现比现任总理肖尔茨更好。
乌克兰任命其前驻德国大使梅尔尼克接任副外长职务，他直言不讳的外交风格近几个月来在柏林和其他地方掀起了波澜。
2022年11月4日，上任近一年后的德国联邦总理肖尔茨抵达北京，对中国进行正式访问。至此他也成为1972年德中建交以来第六位访问中国的联邦总理。
《南德意志报》刊登评论称，中国人想念默克尔，他们也希望德国总理肖尔茨能「继续执行其前任的商业友好政策」。 《奥格斯堡汇报》认为，肖尔茨正在延续默克尔的对华政策，但却是以一种胆怯的讨好姿态。
德国前总理默克尔感谢德国各地无数为欢迎和帮助难民做出贡献的志愿者。她将15万美元奖金捐赠出来，让四位区域获奖者分享。
德国前联邦总理默克尔在“联邦总理赫尔穆特·科尔基金会”开幕式上表示，严肃对待他人的言论，这绝不是软弱或绥靖的表现，而是一种政治智慧。乌克兰驻扎德国大使梅利尼克在推特上批评默克尔进行“无耻的哲学思考”。
随着乌克兰战争的爆发，中国与西方对峙的加剧，德国前总理默克尔主张促进经济合作的对华政策已经逐渐被抛弃。《商报》关注到已经成为在野党的基民盟告别默克尔路线，寻求重新定位对外经济政策的动向。《世界报》则注意到美国在高科技领域遏制中国的“杀手锏”。
人与人之间需要信任，而国家与国家之间也不免是这样。信任的前提就是诚实、透明、遵守规则。而政治学者张俊华认为，自2012年起，习近平领导的中国，显然在与他国尤其是西方各国间互信方面亏损日趋严重。
2020年初，德国首次发生一名政治家籍右翼民粹主义政党AfD之助成为州长事件。当时在南非访问的时任德国总理默克尔称此举“不可原谅”，要求改变这一选举结果。现在德国联邦宪法法院做出判定：默克尔此言不当。
批评德国政治人物毫不惜力的乌克兰驻德国大使梅利尼克，这两日又将目标对准了德国前总理默克尔。他在接受《经济周刊》专访时建议默克尔给普京发短信，敦促普京尽快结束乌克兰战争。
這是默克爾卸任後的首次採訪。這位德國前總理為她的俄羅斯政策進行了辯護，並表示在烏克蘭問題上已經盡力，「不怪自己不夠努力」。
周三晚间，卸任已经半年有余的德国前总理默克尔首次公开露面。在柏林举行的一场活动中，默克尔对俄罗斯发起的“野蛮战争”予以强烈谴责，并表达了对乌克兰民众的声援。
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