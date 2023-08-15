客座评论：中德政治互信的崩溃

人与人之间需要信任，而国家与国家之间也不免是这样。信任的前提就是诚实、透明、遵守规则。而政治学者张俊华认为，自2012年起，习近平领导的中国，显然在与他国尤其是西方各国间互信方面亏损日趋严重。