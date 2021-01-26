 默克尔: 疫情爆发初期中国透明度不够 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.01.2021

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默克尔: 疫情爆发初期中国透明度不够

德国总理默克尔在达沃斯论坛讲话中，呼吁富有国家携手合作对抗新冠病毒。她也谴责疫情爆发初期，中国和世卫都做得不够好。

Weltwirtschaftsforum Davos | Angela Merkel in Videokonferenz

默克尔认为分配疫苗是一大重要议题

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中国国家主席习近平以视频方式为本年度达沃斯世界经济论坛发表了开幕讲话。同四年前一样，习近平再度以全球自由贸易的捍卫者和拯救者姿态现身。

中国国家主席习近平本周一以视频形式在世界经济论坛“达沃斯议程”对话会上致辞，对新冷战提出警告，并呼吁坚持多边主义，应对全球性挑战。刚上任的美国总统拜登因为忙于应对国内事务而将缺席本届达沃斯经济轮谈。

据德国《明镜周刊》报道，百余名中国问题专家以及人权人士呼吁欧盟停止与中国的投资协定，“至少是暂时”。

在中国国家主席习近平於世界经济论坛呼吁全球避免对立的同日，美国白宫发言人却表示习近平的发言不会改变拜登政府的对华政策，并称拜登将「耐心地」处理中美关系。

(德国之声中文网)1月26日，默克尔在达沃斯经济论坛演讲时说，多边主义是摆脱新冠疫情的最好方式，自我孤立无法解决问题。她也提到在疫情爆发初期，中国的透明度不够，而世界卫生组织也未有效传递信息。

默克尔透过视频链接演说时说： 「对我而言，变得比以前更清楚的是，我们必须选择多边主义，因为自我孤立不会解决问题。」她说：「多边主义是什么意思？多边主义不仅意味着我们以某种方式合作，还意味着我们以透明的方式合作。」

谈到这里，她谴责中国和世卫在疫情爆发初期的应对方式：　「不得不说的是，在疫情爆发之初，中国疫情信息的透明度或许不够，世界卫生组织的信息传递也不够。」但她强调，她这番话并不意味着要回头强调哪些地方被忽略了，只是提醒大众必须汲取教训。默克尔补充，她认为世界卫生组织的代表团前往中国再次展开调查是件好事。

她谴责富有国家之间进行「疫苗军备竞赛」，也认为支持穷国获取疫苗的补贴计画很重要。

默克尔说: 「由于疫苗是突破疫情的途径，我们了解到所有问题之中最重要的是疫苗的问题。钱是一回事，但在紧迫时间内的另一个问题是疫苗的取用。这是关于公平分配而不是关于金钱。」她说: 「我们不要开自己玩笑，谁拿到甚麽疫苗当然会留下新的伤口、新的记忆，因为受到急难救助的人会记得。」

默克尔预计在今年9月卸任，此次可能是她最后一次在世界经济论坛发表讲话。

世界各国，尤其是开发中国家，都表示他们还在努力取得疫苗，但是他们在下达订单时也在苦恼外交或后勤方面的问题。

西方国家关注的疫苗包括德国与美国合作研发的辉瑞-BioNTech疫苗，以及美国的阿斯利康疫苗和莫德纳疫苗。

然而，开发中国家关注的却是中国国药的疫苗，以及俄罗斯生产的卫星五号(Sputnik V)疫苗。

南非总统拉马福萨(Cyril Ramaphosa)周二抨击各国的「疫苗民族主义」，指责富国大量购买、囤积新冠疫苗，损害他国利益。

默克尔肯定中欧投资协定

在达沃斯论坛讲话中，默克尔也提到近日与中国达成的中欧投资协定。中欧投资协定从2013年起开始谈判，到2020年12月30日才完成谈判。虽然如此，各界却因中国人权纪录不佳批评欧盟与中国签订协定。

默克尔对中欧投资协定抱持乐观态度，相信协定有助于提升双方投资品质。她认为该协定不但符合互惠要求，也在补贴制度上有更高透明度，尤其针对国有企业，因此让高科技领域的市场准入变得可以预期。默克尔也强调，如果想要在贸易、环境保护、气候保护等方面拥有可持续的多边机构，公平对等的工作会越来越重要，因此符合国际劳工组织的标准对于贸易协定而言十分核心。

张慈/杨威廉 (法新社、美联社、路透社)

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