默克尔: 疫情爆发初期中国透明度不够

(德国之声中文网)1月26日，默克尔在达沃斯经济论坛演讲时说，多边主义是摆脱新冠疫情的最好方式，自我孤立无法解决问题。她也提到在疫情爆发初期，中国的透明度不够，而世界卫生组织也未有效传递信息。

默克尔透过视频链接演说时说： 「对我而言，变得比以前更清楚的是，我们必须选择多边主义，因为自我孤立不会解决问题。」她说：「多边主义是什么意思？多边主义不仅意味着我们以某种方式合作，还意味着我们以透明的方式合作。」

谈到这里，她谴责中国和世卫在疫情爆发初期的应对方式： 「不得不说的是，在疫情爆发之初，中国疫情信息的透明度或许不够，世界卫生组织的信息传递也不够。」但她强调，她这番话并不意味着要回头强调哪些地方被忽略了，只是提醒大众必须汲取教训。默克尔补充，她认为世界卫生组织的代表团前往中国再次展开调查是件好事。

她谴责富有国家之间进行「疫苗军备竞赛」，也认为支持穷国获取疫苗的补贴计画很重要。

默克尔说: 「由于疫苗是突破疫情的途径，我们了解到所有问题之中最重要的是疫苗的问题。钱是一回事，但在紧迫时间内的另一个问题是疫苗的取用。这是关于公平分配而不是关于金钱。」她说: 「我们不要开自己玩笑，谁拿到甚麽疫苗当然会留下新的伤口、新的记忆，因为受到急难救助的人会记得。」

默克尔预计在今年9月卸任，此次可能是她最后一次在世界经济论坛发表讲话。

世界各国，尤其是开发中国家，都表示他们还在努力取得疫苗，但是他们在下达订单时也在苦恼外交或后勤方面的问题。

西方国家关注的疫苗包括德国与美国合作研发的辉瑞-BioNTech疫苗，以及美国的阿斯利康疫苗和莫德纳疫苗。

然而，开发中国家关注的却是中国国药的疫苗，以及俄罗斯生产的卫星五号(Sputnik V)疫苗。

南非总统拉马福萨(Cyril Ramaphosa)周二抨击各国的「疫苗民族主义」，指责富国大量购买、囤积新冠疫苗，损害他国利益。

默克尔肯定中欧投资协定

在达沃斯论坛讲话中，默克尔也提到近日与中国达成的中欧投资协定。中欧投资协定从2013年起开始谈判，到2020年12月30日才完成谈判。虽然如此，各界却因中国人权纪录不佳批评欧盟与中国签订协定。

默克尔对中欧投资协定抱持乐观态度，相信协定有助于提升双方投资品质。她认为该协定不但符合互惠要求，也在补贴制度上有更高透明度，尤其针对国有企业，因此让高科技领域的市场准入变得可以预期。默克尔也强调，如果想要在贸易、环境保护、气候保护等方面拥有可持续的多边机构，公平对等的工作会越来越重要，因此符合国际劳工组织的标准对于贸易协定而言十分核心。

张慈/杨威廉 (法新社、美联社、路透社)

观看视频 01:29 变种病毒传播 柏林洪堡医院被隔离

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。