默克尔: “人们应该把普京的话严肃对待”

（德国之声中文网）9月27日，德国前联邦总理默克尔在“联邦总理赫尔穆特·科尔基金会”开幕式上致辞时提到俄罗斯总统普京说：“人们应该把他（普京）的话严肃对待。”

默克尔说，一段时间以前曾有记者在采访时问她，普京是怎样的人。她做出了同样的回答。

对于目前俄乌局势的最新发展，默克尔补充说：“严肃对待（他人的）言论，不是草率地一上来就判断对方只是虚张声势，而是认真仔细地对待，这绝不是软弱或绥靖的表现，这体现的是一种政治智慧。通过这种方式，不但可以保留，更可以创造新的回旋的余地。”

默克尔说，科尔在担任总理的多年时间里，他知道有时候需要绕一些远路，但是他从未忘记所要达到的目标是什么。她说，（如果科尔今天还是总理），“他会尽一切可能保护和恢复乌克兰的主权和完整”，但同时也不会忽略如何继续和俄罗斯维持两国关系，“当然不是靠德国自己单独行动，而是始终与欧盟和北约所有伙伴协商”。

默克尔在演讲中对普京和俄罗斯入侵乌克兰予以了谴责。这场侵略战争“破坏了包括前苏联和后来的俄罗斯在内的国际社会在欧安组织进程和《巴黎宪章》中商定的一切基础”。默克尔没有就她自己的对俄政策发表评论。

今年6月，卸任总理一职的默克尔首次公开露面。她在参加德国工会联合会举办的一次活动上称，今年2月24日俄罗斯对乌克兰发动的侵略战争是“对国际法的严重践踏，是二战后欧洲历史的一个重大转折”。她说：“对于德国政府、欧盟、美国以及我们的G7伙伴，为制止这场野蛮战争所付出的努力，我会予以坚决的支持。”

针对默克尔的最新发言，即将离任的乌克兰驻德国大使梅利尼克（Andrij Melnyk）在推特上指责默克尔“多年来对普京采取友好的拥抱路线，才使得莫斯科对乌克兰的侵略成为可能”。他还表示，默克尔提出的“如何重新与俄罗斯建立起如同德国和乌克兰之间的（友好）关系”的问题是“无耻的哲学思考”。

上周，俄罗斯总统普京曾宣称，他准备使用核武器来捍卫俄罗斯的“领土完整”。

浓墨重彩的16年：德国总理默克尔 宣誓就职 “我将为德国服务”，默克尔在首次宣誓就职时说。她在大选中以微弱的优势战胜了施罗德，在2005年11月22日成为了德国联邦总理。她是担任该职的第一名东德人，也是德国第一位女性总理。

浓墨重彩的16年：德国总理默克尔 怕狗？ 很多人议论，默克尔总是理智而冷静的。当普京2007年在索契府邸迎接这位女总理时，显然想测验一下她的极限。普京找到了默克尔的弱点：她害怕狗。而他让黑色的拉布拉多犬在默克尔身边蹭来蹭去。

浓墨重彩的16年：德国总理默克尔 会见达赖喇嘛 在上台初期，默克尔在执政风格上低调谨慎。第一次风波出现在执政第二年：她会见了达赖喇嘛，引发北京不满，明显影响了中德关系。默克尔则没有理会这些顾忌，表现出要为人权发声的意愿。

浓墨重彩的16年：德国总理默克尔 拯救欧元 默克尔被看作是德国“铁娘子”不无理由。在2008年金融市场雪崩、影响德国经济时，默克尔开始行动。她决定性地参与了欧元拯救伞计划，而对默克尔措施有切身体会的则是以希腊、西班牙为代表的欧盟国家。

浓墨重彩的16年：德国总理默克尔 开始第二任期 尽管她在2009年选举中的成绩并不漂亮，但她仍得以胜出，在2009年9月27日成功连任。在结束了与社民党（SPD）并不讨喜的大执政联盟后，她开始与理想的执政伙伴自民党（FDP）一起联合执政。

浓墨重彩的16年：德国总理默克尔 核电政策上的180度大转弯 虽然曾经是一名物理学家，默克尔并没有预见到日本福岛核电灾难，而且一直是核电的拥护者。然而2011年的核泄漏事故后，她180度大转弯，成为了核电的反对者，决定让德国退出核电。

浓墨重彩的16年：德国总理默克尔 背后的男人 谁能认出他的容貌，谁能辨出他的声音？尽管已经当了十年的“第一丈夫”，默克尔的丈夫绍尔（Joachim Sauer）仍然显得默默无闻。绍尔在1998年与默克尔结婚，本人是一名量子化学家，在柏林洪堡大学任教。

浓墨重彩的16年：德国总理默克尔 德美友谊危机 这是一个棘手的丑闻。恰恰是德国的第一盟友——美国，对德国政界高层进行监听，即便是默克尔的手机也未能幸免。对于总理府被监听一事，默克尔很久都没有表态——毕竟这无论是在内政还是外交方面，对她而言都是一个严重事故。人们记忆犹新的是她的这句话：“朋友之间的监听是绝对不行的。”

浓墨重彩的16年：德国总理默克尔 希腊“病人” 默克尔在全球粉丝很多，然而在希腊却是例外。在希腊债务危机的顶峰，她在该国极度不受欢迎、树敌无数。然而这位德国女总理没有松口：节约、改革、紧缩，她坚持自己对雅典政府的要求。

浓墨重彩的16年：德国总理默克尔 动容一刻 在2014年巴西世界杯决赛场上，平日里拘束、理智的她与德国联邦总统高克一起尽情欢呼。而默克尔和德国足球一样，正处于其最受欢迎的时刻。这幅画面给全世界留下深刻印象。

浓墨重彩的16年：德国总理默克尔 “我们能做到”，真的吗？ 在几十万难民通过巴尔干进入德国时，默克尔说，避难权没有上限。她针对难民问题的另一句名言是“我们能做到！”这位女总理称自有安排，然而很多德国人都在质疑，“我们真能做到吗？”

浓墨重彩的16年：德国总理默克尔 谁是西方世界的真正领袖？ 这是2018年6月加拿大的G7峰会上。当时，这张照片引发了全世界的讨论。默克尔是在试图向特朗普解释世界问题吗？还是她在问，谁是西方世界的真正领袖？坐着的特朗普，是这里唯一说得算的人吗？

浓墨重彩的16年：德国总理默克尔 默克尔4.0 这是默克尔2017年宣布第四次竞选总理之后漫画家创作的漫画，她也在当年成功连任。在2018年下旬的一次新闻发布会上默克尔宣布，第四个总理任期也将是她的最后一个。

浓墨重彩的16年：德国总理默克尔 身体状况一度引人担忧 2019年迎来65岁生日的默克尔，身体状况一度引发外界担忧。当年在一个月的时间里，她三次在公众场合出现身体颤抖状况。不过，这位德国“铁娘子”对外界强调自己身体没问题、无需担心，并采取了一些措施。鉴于前面几次都是在站立时出现颤抖状况，后来在出席欢迎仪式时（图），她都选择了尽量坐着。

浓墨重彩的16年：德国总理默克尔 默克尔时代逐渐走向尾声 默克尔在2018年10月底宣布将放弃竞选党主席。在经历了整整18年的默克尔时代后，德国最大政党基民盟完成了权力交替。默克尔同时宣布，在本届总理任期（2021年）结束后，不再谋求连任，也不会竞选联邦议会议员席位。这成为了默克尔退出政坛的开端。

浓墨重彩的16年：德国总理默克尔 走红网络的照片 这张默克尔与鹦鹉的照片近日走红网络。在这张图上，平日不苟言笑、当仁不让的这位铁娘子露出了略带孩子气的笑容。这是2021年9月的照片，当时她正在德国东北部选区参与选战活动，为自己的基民盟拉票。不过在推特上，有人打趣说，这张照片上看不到黑色的基民盟，倒是有很多红绿黄（分别代表社民党、绿党和自民党），仿佛预示了新的政府组阁。

浓墨重彩的16年：德国总理默克尔 隆重的军乐火炬告别仪式 12月2日，德国联邦国防军在柏林为看守政府总理默克尔举行军乐火炬告别仪式。默克尔选了三首自己心仪的乐曲由军乐队演奏。默克尔在简短演讲中回顾了自己执政以来的重大政治事件，并对受到的信任表示感激。她还在讲话中感谢了德国的医护人员、援助组织和联邦国防军在新冠疫情期间的付出。受疫情影响，告别仪式只邀请了少数嘉宾到场观礼，并取消了仪式之后的招待会。



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