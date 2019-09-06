默克尔谈香港 希望对话能够实现

（德国之声中文网）默克尔周五抵达北京，李克强在人民大会堂外广场举行欢迎仪式，中方为这位远道而来的德国总理准备了座椅。在过去一段时间接二连三发生颤抖后，默克尔几次选择了坐在椅子上参加仪式。周五晚上她与习近平共进晚餐。

默克尔和李克强在欢迎仪式上

多家德国企业代表随同此次访华，计划中，他们与中方签署能源、航运，电动汽车、保险、废物回收等11项合作协定。根据德新社报道，李克强和默克尔会晤后安排了联合记者发布会，但中方将德国驻华记者拒之门外，给出的理由是，因为场地有限，只有随团记者能够入场。这种做法引起抗议后，最终4名德国驻华记者被允许入场，他们总共只被允许提出一个问题。代表团猜测，这样的安排是为了避免出现批评性的提问。

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与李克强会面后，默克尔在记者会上呼吁寻求和平解决香港问题，指出“基本法”保障香港公民的“权利和自由”。这位德国总理表示，香港实施“一国两制”，在1984年所签订的协议(即《中英联合声明》_译者)基础上诞生《基本法》保障香港公民的权利和自由，该协议依然有效。她说，“面对目前的状况，要努力避免暴力的发生。只有通过政治方式，即只有通过对话才能解决问题。”她还补充说，香港特首已释放出愿意展开对话的信号，她希望对话能够实现，港府撤回了有争议的《逃犯条例》修订草案是重要的一步。她希望示威者方面参加对话。

李克强在记者会上回答了中央政府是否会派解放军介入的问题，他说，中国政府支持特区政府依法止暴制乱，恢复秩序。要相信中国人有能力有智慧办好自己的事。德新社指出，这并不意味着排除会派解放军介入的可能。

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德国“铁娘子”的中国足迹 俯瞰紫禁城 谈笑风生 这是默克尔作为德国总理第11次访华。2018年5月24日，中国国务院总理李克强在人民大会堂东门外广场为她举行了欢迎仪式，两位“老朋友”也就中德关系等问题进行了交流。在中国即将迎来改革开放40年之际，默克尔此次行程还包括访问有改革开放“试验田”之称的深圳。

德国“铁娘子”的中国足迹 与各国“强人”齐聚杭州 2016年9月，默克尔在杭州参加了G20峰会，这也是她第10次来到中国。鉴于德国是来年（2017年）G20峰会的主办国，在照“全家福”时，默克尔站在习近平右边、正中的位置。

德国“铁娘子”的中国足迹 第四轮政府磋商 虽然看起来穿的是同一件上衣，但这其实是默克尔另一次访华。2016年6月，默克尔和李克强出席了第四轮德中政府磋商，中德两国也在她此行中达成了网络安全协议。值得一提的是，默克尔此行也在德国大使馆内会晤了公民社会的代表。

德国“铁娘子”的中国足迹 体会中国农村生活 2015年10月，默克尔第8次访华。在北京与习近平等会面后，她受邀前往李克强的故乡安徽，来到了合肥农村，到访农户家庭、参观乡村小学（图）。

德国“铁娘子”的中国足迹 成都逛菜市场 2014年7月，这位德国“铁娘子”第7次访华，前往成都和北京。默克尔在成都神仙树农贸市场的照片也盛传一时（图），据报道观摩品尝了宫保鸡丁。此外，她也在成都参观了德国大众与中国一汽的合资企业，并在北京出席首次“德中经济顾问委员会”会议。

德国“铁娘子”的中国足迹 会晤未来的“一把手” 这是默克尔2012年8月访华，图中她正与习近平举行会谈。值得注意的是这时习近平的职务还是国家副主席，在不久后的中共十八大以及第十二届人大上，他成为中国“一把手”。在此行中，默克尔也在中国总理温家宝的陪同下乘坐高铁、访问天津，拜访了空客在天津设立的组装基地。

德国“铁娘子”的中国足迹 前往广州 夜游珠江 2012年2月，默克尔第5次访华，与时任中国国家主席胡锦涛会晤，并在温家宝的陪同下前往广州，出席德中经济论坛，参观德国隧道设备制造商海瑞克在广州的分公司，同时夜游珠江。图中，当地小学生向这位德国女总理献花。

德国“铁娘子”的中国足迹 生日合影 在这张照片上，德国政坛“铁娘子”显得格外温柔。这张图片摄于2010年7月西安，当天正好是默克尔56岁生日，按中国属相属马的她正与兵马俑陶马合影。在她的此行中，德中签署了多项经济技术合作协议。

德国“铁娘子”的中国足迹 冰期后的热情接待 2007年9月，默克尔在总理府会见了藏人精神领袖达赖喇嘛，引得北京勃然大怒，德中关系随之进入“冰期”。2008年两国关系开始回暖。2008年10月，默克尔前往北京，出席亚欧峰会并与中国国家总理温家宝举行会晤。她在北京受到了热情接待。

德国“铁娘子”的中国足迹 为“德中同行”揭幕 2007年8月，默克尔第2次访华，当时正值中德建交35周年之际。她在此行中前往南京，为德国在华系列文化活动“德中同行”揭幕，并与南京大学师生交流（图）。

德国“铁娘子”的中国足迹 首次访华 2006年5月，出任德国总理刚半年的默克尔首次访华，受到广泛关注。她的前任施罗德与中国关系密切，默克尔曾以反对党领导人的身份批评施罗德政府的对华政策。在此行中，她除了在北京与胡锦涛、温家宝举行会晤外，也前往上海，体验了磁悬浮列车（图）。 作者: 王凡



默克尔欢迎港府撤回有争议的《逃犯条例》修订草案，她说："我现在希望示威者方面参加对话。"这位德国总理也呼吁中德双方尽早敲定保护投资协定。她指出，德中关系有着坚实的基础，不过也存在分歧，双方在处理分歧方面已经取得了良好的进展。

周六，默克尔将前往武汉，参观汽车零配件供应商之一的德国伟博思通汽车零配件有限公司（Webasto）中国分部，并会在武汉华中科技大学发表讲话。