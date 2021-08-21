默克尔访问乌克兰 对俄发出警告

（德国之声中文网）在乌克兰首都基辅会见该国总统泽连斯基后，到访的德国政府总理默克尔呼吁俄罗斯，延长将于 2024 年到期的经乌克兰运输俄天然气的现有过境合同，且越早作出决定越好。

德 - 俄项目——波罗的海北溪2号管道即将竣工，加大了基辅方面的忧虑，即：乌克兰可能从此失去其作为俄天然气过境国的重要性。在和默克尔共同出席的联合新闻发布会上，泽连斯基总统明确表示，该管道是“克里姆林宫危险的地缘政治武器”。

俄称愿履行过境协议至2024年

尽管德国一再表示会要求俄方延长天然气过境乌克兰条约，但俄总统普京上周五（8月20日）在莫斯科与默克尔的会晤中明确表示，这取决于市场需求，不过，俄罗斯将履行相关协议至 2024 年。

北溪2号波罗的海输气管道连接俄罗斯的纳尔瓦湾（Narwa）和德国城市格赖夫斯瓦尔德（Greifswald）

就俄天然气未来经波罗的海输德管道问题的长期争端， 柏林和华盛顿新近达成和解。根据上月公布的一份德美协议，北溪2号输气管道工程建设将不再受美方制裁，作为补偿，过境乌克兰的输气项目将得到长期合同保障。

默克尔总理明确表示，她“将德美文件视为联邦政府的义务，以确保防止发生泽连斯基总统所担心的事情，即：能源被用作武器”。她指出，在德美协商过程中，德方承诺，如果“这一疑虑”得到强化，就将致力于实施欧洲层面的制裁。

（德新社，法新社）

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