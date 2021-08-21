 默克尔访问乌克兰 对俄发出警告 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.08.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

默克尔访问乌克兰 对俄发出警告

德国总理默克尔和乌克兰总统泽连斯基警告克里姆林宫不得将北溪2号输气管道用作政治武器，否则将面临制裁。

Ukraine | Angela Merkel und Wolodymyr Selenskyj

（德国之声中文网）在乌克兰首都基辅会见该国总统泽连斯基后，到访的德国政府总理默克尔呼吁俄罗斯，延长将于 2024 年到期的经乌克兰运输俄天然气的现有过境合同，且越早作出决定越好。 

德 - 俄项目——波罗的海北溪2号管道即将竣工，加大了基辅方面的忧虑，即：乌克兰可能从此失去其作为俄天然气过境国的重要性。在和默克尔共同出席的联合新闻发布会上，泽连斯基总统明确表示，该管道是“克里姆林宫危险的地缘政治武器”。   

俄称愿履行过境协议至2024年   

尽管德国一再表示会要求俄方延长天然气过境乌克兰条约，但俄总统普京上周五（8月20日）在莫斯科与默克尔的会晤中明确表示，这取决于市场需求，不过，俄罗斯将履行相关协议至 2024 年。 

Infografik - Nordstream 2 - EN

北溪2号波罗的海输气管道连接俄罗斯的纳尔瓦湾（Narwa）和德国城市格赖夫斯瓦尔德（Greifswald） 

就俄天然气未来经波罗的海输德管道问题的长期争端， 柏林和华盛顿新近达成和解。根据上月公布的一份德美协议，北溪2号输气管道工程建设将不再受美方制裁，作为补偿，过境乌克兰的输气项目将得到长期合同保障。 

默克尔总理明确表示，她“将德美文件视为联邦政府的义务，以确保防止发生泽连斯基总统所担心的事情，即：能源被用作武器”。她指出，在德美协商过程中，德方承诺，如果“这一疑虑”得到强化，就将致力于实施欧洲层面的制裁。 

 

（德新社，法新社） 

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

评论：北溪二号——默克尔的败笔

德国之声评论员Frank Hofmann认为，柏林对俄罗斯的输气管道政策是德国外交政策一大败笔，分裂了西方。德国现在必须重新赢得信任——站在乌克兰一边。  

“北溪”争议：乌克兰批德总统扭曲历史

德俄之间的海底天然气管道北溪2号线不仅让美国不满，也是很多东欧国家的眼中钉。德国总统施泰因迈尔近日就北溪2号线工程的发言激怒了乌克兰政府。  

俄罗斯称开始从克里米亚撤军

俄罗斯宣布，已开始从被其吞并的克里米亚半岛撤回派往与乌克兰边境地区参加有争议演习的士兵。  

相关内容

Russian President Vladimir Putin receives German Chancellor Angela Merkel at the Kremlin in Moscow, Russia August 20, 2021. Guido Bergmann/BPA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY NO RESALES. NO ARCHIVES

默克尔访俄：要求普京向塔利班施压 21.08.2021

这可能是默克尔以德国总理身份对莫斯科的最后一次访问。其中默克尔要求普京与塔利班沟通，让他们允许为西方盟国工作的阿富汗人安全撤离，也谈到俄罗斯反对派纳瓦尔尼、乌克兰局势等问题。

Jan. 14, 2021, ++++ file photo, tugboats get into position on the Russian pipe-laying vessel Fortuna in the port of Wismar, Germany. The special vessel is being used for construction work on the German-Russian Nord Stream 2 gas pipeline in the Baltic Sea. Pressure is growing on President Joe Biden to take action to prevent the completion of a Russian gas pipeline to Europe that many fear will give the Kremlin significant leverage over U.S. partners and allies. (Jens Buettner/dpa via AP)

评论：北溪二号——默克尔的败笔 23.07.2021

德国之声评论员Frank Hofmann认为，柏林对俄罗斯的输气管道政策是德国外交政策一大败笔，分裂了西方。德国现在必须重新赢得信任——站在乌克兰一边。

President Joe Biden and German Chancellor Angela Merkel speak during a news conference in the East Room of the White House in Washington, Thursday, July 15. (AP Photo/Susan Walsh)

拜登会见默克尔 德美誓言重建跨大西洋关系 16.07.2021

美国总统拜登15日会见即将卸任的德国总理默克尔，双方誓言抵御俄罗斯侵略与中国的反民主运动，并针对「北溪2号」管线丶新冠旅游禁令与疫苗知识产权豁免等有歧见的议题交换意见。  

广告

评论分析

2021年7月底，中国外长王毅与来访的塔利班领导人巴拉达尔举行会晤

客座评论：中共如何对待塔利班

塔利班重新控制阿富汗，对于北京政府究竟是福是祸？政论家邓聿文认为，塔利班可能迟早会和北京产生冲突。但只要塔利班不公开支持“东突”，北京不会和它决裂。  