默克尔访美 她和拜登谈什么?

(德国之声中文网) 对华政策是当前德美乃至欧美之间的主要分歧点之一。拜登政府将全面崛起的中国视作美国面临的最大地缘政治挑战，并且试图尽可能地团结西方盟友，打造共同抗衡中国的"民主联盟"。不过，作为美国主要盟友的德国以及欧盟，并不想与中国全面对抗。就在今年六月G7峰会前，默克尔明确表示，中国在许多方面都是对手，"但是在许多问题上，中国同时也是合作伙伴。"而最终G7峰会的闭幕声明则相当强硬地猛批中国。

连续五年来，中国都是德国的第一大贸易伙伴。据欧盟统计局今年最新发布的数字，2020年，欧盟作为整体的第一大贸易伙伴也从以往的美国变成了中国。不过，随着德国联邦大选的临近、默克尔即将在今年秋天退休，德国的对华政策很有可能发生转变。包括当前执政的联盟党以及极有可能成为新一届执政党的绿党在内，多个党派都在竞选纲领中明确提出，应当利用跨大西洋即欧美合作来更好地抗衡中国。同时，这些党派也认为应当在气候保护议题上与中国展开合作。

围绕疫情的欧美矛盾

除了对华关系，德美、欧美之间还存有许多其他矛盾。比如，美国对欧盟公民实施的入境限制，自2020年3月生效后，至今没有解除。尽管欧盟方面已经在今年6月解除了美国公民的新冠疫情入境限制，但是拜登政府短期内似乎没有执行对等措施的动向。美方的入境限制不仅仅阻隔了许多跨大西洋家庭、恋人的团聚，也影响了不少在美国开展业务的欧洲企业派遣员工。因此，欧盟内部对此次默克尔访美有所期待，希望她能够利用退休前最后一次出访美国的机会说服拜登放松入境限制。

围绕新冠疫情的另一大欧美矛盾则是疫苗专利权问题。今年5月，拜登政府高调宣布，支持暂时冻结新冠疫苗的专利保护。白宫表示，冻结专利有助于在全球范围内尽快让尽可能多的人接种疫苗。不过，德国政府表示坚决反对。默克尔说，冻结疫苗专利"是一条歧路"，更为有效的做法应该是基于专利授权扩大产能。

目前，各方正在世贸组织框架下就新冠疫苗专利保护问题展开谈判。德美官方则并未透露两国领导人是否会在会晤中具体谈及这个棘手议题。但是，一些非政府组织已经宣布，将在默克尔到访华盛顿期间举行示威活动，抗议德国政府的立场。

逐渐平息的天然气管道和关税问题

相比之下，特朗普时期闹得沸沸扬扬的北溪2号天然气管道问题，如今的摩擦要小得多。今年5月，美国方面已经宣布放弃对北溪2号运营公司实施制裁，但同时也要求德国政府做出承诺，在这条直连俄罗斯与德国的管道投产后，依旧确保乌克兰的天然气中转枢纽地位。目前，德美两国正在力争于8月前达成具体的解决方案，而默克尔与拜登会晤时就宣布达成共识的可能性也没有排除。

在特朗普时期导致欧美关系严重紧张的惩罚性关税问题，近期也得到了明显缓解。就在今年6月拜登访欧期间，欧美双方共同宣布，搁置自2004年以来的空客、波音补贴争议，"停战期"暂定为5年，从而为双方达成更为长期的协议争取时间。

不过，特朗普时期美国出台的针对欧盟钢铝等产品的惩罚性关税、欧盟针对美国威士忌、牛仔裤、果汁、哈雷摩托车的报复性关税，目前仍未取消。在6月拜登访欧期间，欧美双方同意成立一个联合工作小组，但距离彻底解决这个问题还需要花费不少的时间。

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