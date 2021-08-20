 默克尔访俄：要求普京向塔利班施压 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.08.2021

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时政风云

默克尔访俄：要求普京向塔利班施压

这可能是默克尔以德国总理身份对莫斯科的最后一次访问。其中默克尔要求普京与塔利班沟通，让他们允许为西方盟国工作的阿富汗人安全撤离，也谈到俄罗斯反对派纳瓦尔尼、乌克兰局势等问题。

这可能是默克尔以总理身份最后一次访问莫斯科

这可能是默克尔以总理身份最后一次访问莫斯科

（德国之声中文网）德国总理默克尔周五（8月20日）在与俄罗斯总统普京会面时，要求他向塔利班施压，让为西方盟国工作的阿富汗人的安全撤离。

这可能是默克尔以总理身份最后一次访问莫斯科。她将在9月举行的德国大选后退下来。 目前恰逢全球冲突的激烈时刻：塔利班重新夺取阿富汗控制权，乌克兰的紧张局势加剧，俄罗斯持不同政见者正在服刑。

关于阿富汗变局

两位领导人对塔利班攻占喀布尔看法各异。默克尔称之为"痛苦的、戏剧性的和可怕的"情形。而莫斯科正寻求打开与塔利班的沟通渠道，似乎希望能培养出某种关系。

观看视频 02:39

一个视频 看懂塔利班简史

默克尔呼吁俄罗斯与塔利班沟通，表示如果他们允许为西方盟国工作的阿富汗人安全撤离，有意愿与该武装组织在人道主义方面进行合作。

"最重要的是疏散那些为我们工作了20多年的人，"默克尔说，"这些阿富汗公民应该在德国得到立足之地。"

普京呼吁国际社会避免阿富汗发生 "崩溃"。他说："塔利班运动几乎控制了这个国家的全部领土。这就是现实。我们必须基于这个现实行动，防止阿富汗国家的崩溃。"

默克尔也委婉地承认了这个现实。

默克尔要求释放纳瓦尔尼

一年前，普京最激烈的批评者纳瓦尔尼（Alexei Navalny）被一种苏联时代使用的神经毒剂毒害。随后，他被送往柏林接受治疗。基本康复后，他返回俄罗斯，立即被捕入狱，表面理由是他违反了之前的保释条款。

"我要求俄罗斯领导人释放纳瓦尔尼。"默克尔说，"而且我已经明确表示，我们将持续呼吁。"她称有关纳瓦尔尼的情况 "令人不安"。默克尔还指出，欧洲人权法院认为对纳瓦尔尼量刑不当。

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普京：如果俄罗斯想杀纳瓦尔尼 他已经死了

普京一直否认曾下令对纳瓦尔尼投毒，并拒绝在公开场合说出这位政敌的名字。他把纳瓦尔尼称为 "被告"，说他因为 "刑事犯罪 "而服刑。

"我要求尊重俄罗斯联邦的司法裁决" ，普京说。

乌克兰局势陷入僵局

普京要求默克尔为和平解决乌克兰东部的冲突而努力，强调在明斯克和平协议之外没有其他选择。

默克尔将于周日与乌克兰总统泽伦斯基(Volodymyr Zelenskyy)举行会谈。她说目前局势陷入僵局，而还是有人不断丧生。她表示，希望在未来几周内能取得一些进展。

乌克兰还反对修建从俄罗斯到德国的北溪2号天然气管道，担心这将影响其作为天然气过境国的地位。

一个时代的结束

多年以来，尽管双方在政治上分歧极大，但一直设法保持顺畅的沟通。

两人都能够流利地讲对方的语言，他们多年来的交流备受关注。

Russland - CDU-Vorsitzende Merkel bei russischem Präsidenten Putin in Moskau 2002

2002年默克尔访问莫斯科时的图片

2007年，普京在索契会晤默克尔时，带着一只体型庞大的黑色拉布拉多犬"康妮"。曾经被狗咬过的默克尔，明显感到不安。

默克尔稍后接受《南德意志报》记者采访时说："我想，虽然这位俄罗斯总统很清楚我并不那么渴望会晤他的爱犬，但他还是把它带来了。但事情就是这样。你可以看到我如何努力勇敢面对：我看着普京的方向，而不是他的狗。"

2006年，普京还曾送给默克尔一只黑白相间的毛绒玩具狗作为礼物。

2017年，在汉堡召开的G20峰会上，默克尔在交谈中对普京"翻白眼"。在两国未来的交往中，这一刻也将被永远地铭记。

 (法新社、德新社、路透社)

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1954年7月17日出生的默克尔，迎来了自己65岁生日。在担任基民盟主席、德国总理的十几年里，她改变了德国政治版图。如今，“默克尔时代”逐渐走向尾声。  

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