默克尔访中在即 反建制港人发公开信

(德国之声中文网) 德国《图片报》周三(9月4日)刊登一封香港反建制派人士的连署信。希望德国总理默克尔在和中国打交道时，务必将她过去在东德独裁政权下生活的经验铭记在心，引以为鉴。

这封致默克尔的公开信中提到，德国在与中国的商业交易中应该保持警戒。这封信的连署人包括香港众志秘书长黄之锋，和旅德香港艺术家Alice Yu等在德港人。他们表示，香港正面临独裁政权使用武力，甚至可能导致当年天安门事件重演的严峻情势。

信件内容写道:「德国总理默克尔，您在共产主义警察国家东德长大，亲身经历了独裁政权的恐怖。我们希望您展现出在冷战结束前，激励德国和欧洲对抗独裁和不义政权的勇气和决心。」

内容也说今天的香港人与当年德国人处境很像，并强调相同的民主原则，「德国人在80年代勇敢地站在对抗威权主义的最前线......我们希望您对香港的处境表达忧虑，并希望您在中国期间向中国政府传达我们的要求。」

信中也提到，「德国与中国做生意要保持警戒，因为中国不遵守国际法，并且一再违背承诺。」

默克尔会怎么做?

面对北京当局镇压少数民族,以及香港近期的激烈示威不断，她如何谈这些议题又不触怒中方, 同时还要保持双方紧密的商务伙伴和盟友关系，如何与中国打交道的确成了默克尔的难题。

对于德国来说，美国和中国都是出口大国，却也都是麻烦的盟友。德国的经济可能很难延续过去10年的成长，然而美国又在特朗普的带领下奉行贸易保护主义，中国因此成为德国想要保住的市场。

当年的东德充满社会不公与压迫，但当时并没有民主运动人士正面抵抗苏联所支持的政权。默克尔曾经提到这段从威权倒台进入民主政治的过程，是她生命中最重要的转折点。

夏立民/罗法(路透社、法新社)