默克尔计划受挫 欧盟搁置欧中投资协议

（德国之声中文网）就欧盟与中国投资协议，欧盟议会贸易委员会主席朗格（Bernd Lange）宣布，"该协议已被我们放在冰箱里，将在那里待一段时间。"

必须批准与中国这一交易的欧洲议会的主要党团上周已决定，只要中国维持对一些欧盟议员的制裁，就不处理这一"全面投资协议"（CAI）。

欧委会副主席东布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）本周二（５月４日）在接受媒体采访时就表示，该协议 "将以某种方式被搁置"。他说，贸易政策不能同中方的制裁相分离。自3月以来，因批评中国的人权记录和对其维吾尔少数民族的镇压，欧盟议会遭到北京打击。" 德国绿党议员毕蒂科菲尔（Reinhard Bütikofer）今天表示，"东布罗夫斯基先生其实并没有说什么新东西，但他此前从未说得这么清楚过。"

毕蒂科菲尔本人也受到中国入境制裁。作为欧盟议会中国工作小组负责人，他毫不掩饰自己对中华人民共和国一党专政的批评。正在伦敦出席七国集团外长会议的德国外长马斯（Heiko Maas ）就搁置欧中协议一事表示，"我认为这是布鲁塞尔的一个强硬反应"。

批评增加

在美国及七个最重要工业国集团（G7）对北京发出更强硬表态后，欧盟也强化了自己的立场。

对投资协议草案的批评始于今年年初。根据许多议员的说法，它没有为欧洲公司提供足够的利益和法律确定性，而中国也未做出任何重大让步。

欧盟议会贸易问题专家朗格指出，"该协议是强行通过的"。在2020除夕将至前，因默克尔总理急于求成，在法国帮助下，时任欧盟轮值主席国德国宣布与中国就该协议达成了政治协议。绿党议员毕蒂科菲尔表示，这也是可以理解的，因为到目前为止，德国是中国在欧盟的最大贸易伙伴，而尤其是德国和法国公司，特别是汽车行业，将能从投资协议中受益。另一方面，较小的欧盟成员国们对该条约并无多少兴趣。

原计划是在今年年底前与中方就条约的具体文本进行谈判，然后交由各欧盟成员国批准，最终进入欧盟议会批准程序。现在，此时间表将不可能实现。欧盟议会基督教民主党团外交政策发言人加勒(Michael Gahler)如此评估目前局势："无明显缓和"，就不会有任何进展。他也受到北京的制裁。

三种说法：伙伴、竞争者、对手

欧盟去年已经决定从三个方面来看待中国。作为气候政策和贸易问题的合作伙伴，作为未来技术和数据技术全球市场的竞争者，以及作为政治制度和人权方面的对手。这就是负责工业政策和内部市场的欧盟委员（Thierry Breton）布雷顿和维斯塔格（Margrethe Vestager）试图用一套新的经济政策来支撑的战略。

默克尔回应重申协议重要性

欧盟宣布相关决定后，始终力挺欧中投资协定的德国总理默克尔也迅速表态，重申该份协议的重要性。默克尔表示，尽管目前要批准协议必然面临种种困难，但这份协议依然是“非常重要的承诺”。欧中协商确定的规则中包括平等的市场准入资格，保障劳动条件以及特定地区产品的标识都是积极方面。

她在参与联邦议院联盟党党团关于跨大西洋关系的网络会议时表示，在讨论欧中投资协定时应该将更为广泛的问题纳入考量。欧盟在中国问题上的利益具有多样性，一个如此强大的国家必须纳入多边体系之中。“无论是气候变化，还是世贸组织的问题，我们都无法在没有中国的合作，或与中国对抗的情况下解决。”默克尔同时表示，“另一方面针对中国人权状况当然有相当多值得批评之处”，并以新疆和香港问题为例。在处理对华关系时，不但要考虑人权和法治，也要考虑良好的经济合作和开放市场。

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