 默克尔警告第三波疫情已经到来 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.02.2021

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时政风云

默克尔警告第三波疫情已经到来

据媒体报道，德国总理默克尔在其所属政党高层的一次内部会议上发出警告称，德国疫情现在已经进入“第三波”，在重新开放的问题上绝不应操之过急。

Deutschland Coronavirus Angela Merkel Bundestag

（德国之声中文网）德国总理默克尔周二表示，在解除停摆措施方面，德国必须保持审慎，只有这样才能避免一旦疫情回升，不得不再次采取停摆措施的局面。

多个消息来源对媒体表示，周二同基民盟基社盟联邦议员举行的一次内部会议上，默克尔说：“我们已经无法承受疫情再次出现大幅度反复。”
下周三，默克尔将同16个联邦州州长举行会谈，商讨退出停摆措施的具体事项。德国从十一月开始实施停摆，相关措施将至少持续至三月七日。

默克尔的计划是什么？

默克尔对基民盟基社盟议员们表示，鉴于传染性更强的变异病毒已经开始传播，德国目前事实上已经进入“第三波”疫情。

默克尔主张分三个阶段逐步放松限制措施。第一阶段是放松不同家庭之间的接触限制，第二阶段则是恢复教学和体育活动，第三阶段是重新开放餐饮和文化设施。

启动上述开放措施的同时，还将大幅提升新冠检测能力。德国政府计划，在三月第一周开始提供免费的快速检测盒。因审核日期延误，这项措施被推后执行。

Deutschland Symbolbild Grundschule

本周一，十个联邦州的中小学校恢复了授课。

此外，教师和托幼人员也将被列入优先接种疫苗的人群。本周一开始，德国已有十个联邦州重新开放了小学和幼儿园。
十万人七日感染指数是衡量疫情严重性的重要指标。默克尔总理同各州州长上一次防疫高峰会议上规定的目标是十万人七日感染指数降至35以下，并以此作为放松停摆措施的前提条件。
罗伯特科赫研究所周三发布的最新数据显示，过去七天的十万人感染指数为59.3, 比此前一天的60.5有所下降。 四周前，也就是一月27日，德国每十万人的七天感染指数仍高达101。

此外，周二晚间，德国新冠感染指数（R值）为0.98，略低于此前一天的1.05。目前的指标显示，理论上一百名感染者会传染给98人。该指标反映的是过去八至十六天传染速度。如果R值长期低于1，将意味着疫情传播会逐步趋缓。
周二，罗伯特科赫研究所发布了一项题为“控制新冠病毒”的防疫战略，指出应参照多项指标，分四个阶段逐步解除停摆措施。

除十万人七日感染指数外，各地还应参考重症病床数量、六十岁以上住院患者人数，以及新冠感染者接触者数量等指标来决定是否放松停摆措施。罗伯特科赫研究所还主张启动三级“警戒水平”实施疫情管理。例如，一旦十万人七日感染指数降至10到35的水平，则可允许50至100人的聚会。而一旦该指标超过50，，则需要启动三级警戒，实施停摆并只允许同一家庭内的人员接触。

翻译：达扬
责编：叶宣
来源：德新社，法新社，路透社

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