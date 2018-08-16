默克尔见普京 除了对话还能有啥？

尽管双方有很多意见不一的地方：德国总理和俄罗斯领导人还是想在为冲突找到解决方案的过程中保持紧密磋商。这是否意味着德俄之间又能回到外交常态中去呢？
（德国之声中文网）"我认为，有争议的问题只有通过对话才能解决"，德国总理默克尔在勃兰登堡的梅泽贝格城堡(Schloss Meseberg)会见俄罗斯总统普京时是这么说的。这位德国女总理尤其突出了德国和俄罗斯在叙利亚及东乌克兰地区恢复和平过程中所共同承担的责任。普京表示，双方的合作有着"重大意义"。
叙利亚、乌克兰和天然气
默克尔明确表示，在国际危机外交中，俄罗斯不可或缺。同时她也警告叙利亚将面对一场人道主义的灾难。据称那里的战火虽然已经有所平息，但现在需要的是宪法改革以及选举。普京呼吁欧洲应该向叙利亚提供援助。他表示必须重建该国的基础设施，这样才能让逃亡至国外的难民重返家园。这其中牵涉的不仅仅包括身处欧洲的难民，也还包括逃亡邻国约旦、黎巴嫩和土耳其的数百万难民。
普京和默克尔对眼下东乌克兰的局势都不满意。就像普京说的"可惜我们毫无进展"。默克尔呼吁应该加大力度保障明斯克停火协议的切实执行，并强调了德国希望联合国蓝盔部队进驻当地的立场。对此，普京到目前为止是持严重怀疑态度的。
双方在德国联邦政府国宾馆展开的为期三个小时的会谈中，所关注的另外一个重要话题就是备受争议的北溪2号线。按计划，这条管线从2019年年底开始就可以把俄罗斯产天然气通过波罗的海输送至德国。默克尔强调，管线投入使用后，乌克兰"在通往欧洲的天然气中转过程中必须扮演一定的角色"。乌克兰担心可能会被北溪2号线绕开，因此而丧失重要的中转操作所带来的经济收入。普京一方面强调俄罗斯输送天然气的可靠性，同时又重点提及了俄德两国之间日益增加的经济联系。
新的开始？
政治观察家们认为，默克尔和普京的此次会谈意味着两个国家又回到了一种外交上的常态。俄罗斯2014年侵占克里米亚的做法严重损害了它和西方世界国家的关系。当时俄罗斯被八国集团开除，普京从此也没有到德国展开过双边访问。但是默克尔必须比计划中多等客人半个小时。普京之前在奥地利的施蒂利亚州（Steiermark）参加了该国外长克奈斯尔（Karin Kneissl）的婚礼，所以晚到了一些。
克奈斯尔向普京发出的邀请引起了奥地利国内和国际社会的不解。有人指责这位外交部长没有与普京保持应该有的距离。他这种具有倾向性的做法威胁到了奥地利作为俄罗斯和欧盟其它国家之间斡旋者的地位。
任琛/石涛（法新社、德新社、路透社）
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