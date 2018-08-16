 默克尔见普京 除了对话还能有啥？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.08.2018

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时政风云

默克尔见普京 除了对话还能有啥？

尽管双方有很多意见不一的地方：德国总理和俄罗斯领导人还是想在为冲突找到解决方案的过程中保持紧密磋商。这是否意味着德俄之间又能回到外交常态中去呢？

Deutschland Treffen Angela Merkel Wladimir Putin auf Schloss Meseberg (picture alliance/dpa/M. Kappeler)

（德国之声中文网）"我认为，有争议的问题只有通过对话才能解决"，德国总理默克尔在勃兰登堡的梅泽贝格城堡(Schloss Meseberg)会见俄罗斯总统普京时是这么说的。这位德国女总理尤其突出了德国和俄罗斯在叙利亚及东乌克兰地区恢复和平过程中所共同承担的责任。普京表示，双方的合作有着"重大意义"。

叙利亚、乌克兰和天然气

默克尔明确表示，在国际危机外交中，俄罗斯不可或缺。同时她也警告叙利亚将面对一场人道主义的灾难。据称那里的战火虽然已经有所平息，但现在需要的是宪法改革以及选举。普京呼吁欧洲应该向叙利亚提供援助。他表示必须重建该国的基础设施，这样才能让逃亡至国外的难民重返家园。这其中牵涉的不仅仅包括身处欧洲的难民，也还包括逃亡邻国约旦、黎巴嫩和土耳其的数百万难民。

普京和默克尔对眼下东乌克兰的局势都不满意。就像普京说的"可惜我们毫无进展"。默克尔呼吁应该加大力度保障明斯克停火协议的切实执行，并强调了德国希望联合国蓝盔部队进驻当地的立场。对此，普京到目前为止是持严重怀疑态度的。

Nord Stream 2-Baustelle in Lubmin (picture alliance/dpa/S. Sauer)

北溪2号线德国部分建筑工地现场

双方在德国联邦政府国宾馆展开的为期三个小时的会谈中，所关注的另外一个重要话题就是备受争议的北溪2号线。按计划，这条管线从2019年年底开始就可以把俄罗斯产天然气通过波罗的海输送至德国。默克尔强调，管线投入使用后，乌克兰"在通往欧洲的天然气中转过程中必须扮演一定的角色"。乌克兰担心可能会被北溪2号线绕开，因此而丧失重要的中转操作所带来的经济收入。普京一方面强调俄罗斯输送天然气的可靠性，同时又重点提及了俄德两国之间日益增加的经济联系。

新的开始？

政治观察家们认为，默克尔和普京的此次会谈意味着两个国家又回到了一种外交上的常态。俄罗斯2014年侵占克里米亚的做法严重损害了它和西方世界国家的关系。当时俄罗斯被八国集团开除，普京从此也没有到德国展开过双边访问。但是默克尔必须比计划中多等客人半个小时。普京之前在奥地利的施蒂利亚州（Steiermark）参加了该国外长克奈斯尔（Karin Kneissl）的婚礼，所以晚到了一些。

Österreich Aussenministerin Kneissl tanzt mit Putin auf ihrer Hochzeit in Gamlitz (Reuters/R. Schlager)

普京见默克尔迟到，是因为之前和奥地利外长跳美了

克奈斯尔向普京发出的邀请引起了奥地利国内和国际社会的不解。有人指责这位外交部长没有与普京保持应该有的距离。他这种具有倾向性的做法威胁到了奥地利作为俄罗斯和欧盟其它国家之间斡旋者的地位。

  • Peru APEC-Gipfel Vladimir Putin (picture alliance/dpa/M. Klimentyev/Sputnik/Kremlin Pool)

    谁是全球最有影响力的人？

    第一名：普京

    《福布斯》杂志（Forbes）最新发布的2016年度“全球最具影响力人物”排行榜中，俄罗斯总统普京再次稳居榜首。他已经连续四年蝉联《福布斯》榜首。该杂志今年对他的评价是，这名俄罗斯总统“几乎在全球的每个角落都发挥了俄罗斯的影响力。从俄罗斯到叙利亚，抑或是美国大选，普京依然能够得到他想要的。”

  • USA Washington Treffen Obama und Amtsnachfolger Trump (Reuters/K. Lamarque)

    谁是全球最有影响力的人？

    第二名：特朗普

    上个月刚刚赢得美国大选的特朗普跃居排行榜的第二名。去年的榜单上，他排在第72位。就在不久前特朗普登上了《时代周刊》封面，当选2016年度风云人物。与之相比，即将卸任的奥巴马的表现相当黯淡，这次《福布斯》排名中，从去年的第3位跌落至第48位，名次还不如中国的“二马”——阿里巴巴集团创始人马云（第28位）和腾讯公司创始者之一马化腾（第45位）。

  • CDU Bundesparteitag nach Merkel Wiederwahl (Reuters/K. Pfaffenbach)

    谁是全球最有影响力的人？

    第三名：默克尔

    第三位大人物是一位女性。这位德国总理去年排行第二名。默克尔已经做了11年德国总理，她最近宣布将在明年谋求连任。

  • Xi Jinping (Getty Images/Afp/Ed Jones)

    谁是全球最有影响力的人？

    第四名：习近平

    去年排名第五的习近平今年上升了一位，名列第四。《福布斯》评价道，自从2016年他被认定为中国共产党“核心”领导人，获得了与毛泽东和邓小平相当的地位后，习近平比以往任何时候都要强大。另外一名中国领导人李克强也榜上有名，排在第12位。

  • Time's Person of the Year cover image Pabst Franziskus (Time Magazine)

    谁是全球最有影响力的人？

    第五名：教宗方济各

    教宗方济各今年排名第五位。他曾是美国《时代》周刊2013年选出的年度风云人物，编辑部给出的理由是，他有力量改变世界。

  • US-Notenbank-Chefin Yellen 17.12.2014 (Reuters/K. Lamarque)

    谁是全球最有影响力的人？

    第六名：耶伦

    美联储主席耶伦（ Janet Yellen ）是跻身前20位的第二名女性。除了默克尔之外，今年新上任的英国女首相梅排名在第13位。

  • USA Microsoft Gründer Bill Gates (Reuters/B. McDermid)

    谁是全球最有影响力的人？

    第七名：比尔·盖茨

    超级富豪，微软公司共同创始人比尔·盖茨（Bill Gates）名列第七位。紧随其后的是谷歌创始人之一佩奇（Larry Page）。

  • Indien Goa Benaulim BRICS Gipfel (Reuters/D. Siddiqui)

    谁是全球最有影响力的人？

    第九名：莫迪

    印度总理莫迪排名稳定，保持着去年第九名的成绩。11月他出任预料地宣布废除500卢比和1000卢比两种面额的纸币 （分别约合6.7欧元和13.6欧元），莫迪表示，此举旨在打击贪污腐败。（图为金砖五国领导人合影）

  • Mark Zuckerberg (picture-alliance/dpa/P. Dasilva)

    谁是全球最有影响力的人？

    第十名：扎克伯格

    32岁的脸书创始人扎克伯格排名第10。就在上个月，有媒体曝光，Facebook正在秘密研发一个带有审查功能的中国版本，以期进入中国市场。扎克伯格是今年《福布斯》榜单前十名中年纪最轻的一位。本年度排行中，还有一位年龄与他相仿的入榜人，排在第43位的朝鲜领导人金正恩（33岁）。三个多月前，朝鲜进行了第5次核试验，此后，美国和中国开始就安理会通过一份制裁朝鲜的新决议进行谈判。


任琛/石涛（法新社、德新社、路透社）

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评论：德国人对普京和俄罗斯的幻想

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谁是全球最有影响力的人？

《福布斯》杂志发布了2016年“全球最具影响力人物”排行榜。位居榜首的已蝉联几年。去年还排在第三位的今年排名暴跌。全球最具影响力的“她”又会是谁呢？ (14.12.2016)  

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