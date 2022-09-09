 默克尔获颁联合国南森难民奖，捐赠奖金 | 德国新闻 | DW | 11.10.2022

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德国新闻

默克尔获颁联合国南森难民奖，捐赠奖金

德国前总理默克尔感谢德国各地无数为欢迎和帮助难民做出贡献的志愿者。她将15万美元奖金捐赠出来，让四位区域获奖者分享。

“我们能做到”（德语：Wir schaffen das）——默克尔当年决定接纳100多万难民时，留下了这句名言。图为默克尔在日内瓦颁奖现场

“我们能做到”（德语：Wir schaffen das）——默克尔当年决定接纳100多万难民时，留下了这句名言。图为默克尔在日内瓦颁奖现场

（德国之声中文网）联合国难民署（UNHCR）周一（10月10日）在日内瓦举行颁奖仪式，为德国前总理默克尔及四位区域获奖者颁发南森难民奖。

默克尔因在2015年和2016年开放德国边境接纳逃离叙利亚和其他地区战争的120多万难民而获得2022年南森难民奖全球奖。

这位前总理感谢德国各地无数为欢迎和帮助难民做出贡献的志愿者。默克尔在接受采访时说：“从我的角度来看，这一荣誉首先属于当时无数的人们。正是由于他们，我们才稳住了局势，我们才做到了。”

更多阅读——专访默克尔：“我们做到了”

默克尔的道德和政治遗产

在颁奖仪式上，联合国难民署负责人格兰迪（Filippo Grandi）说：“默克尔帮助了100多万名难民活下来并重建生活，展现了巨大的道德勇气和政治勇气。”

默克尔欢迎难民进入德国的决定在当时遭遇到阻力，尤其是来自她自己所属的基民盟（CDU）和巴伐利亚姐妹党基社盟（CSU）的反对。具体地说，她与基社盟领导人、随后担任内政部长的泽霍费尔（Horst Seehofer）发生了冲突。即便在塔利班进军喀布尔的时候，泽霍费尔也主张遣返部分阿富汗难民。

默克尔周一表示：“不应该把难民遣返回他们可能面临迫害的国家。”她表示，“难民权利必须得到尊重”。

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捐赠奖金

这项荣誉授予默克尔一枚奖章和15万美元奖金。她将奖金捐赠出去，让四位区域获奖者分享。

这四位区域获奖者是：非洲区获奖者姆贝拉消防队（Mbera Fire Brigade）——这个难民志愿消防队在毛里塔尼亚扑灭了100多处丛林大火，并种植了数千棵树；美洲区获奖者冈萨雷斯（Vicenta González）——她为流离失所者和其他弱势群体服务了近50年；亚洲及太平洋地区获奖者人道主义机构梅克斯韦缅甸（Meikswe Myanmar ）——该机构为境内流离失所者等有需要的社区提供应急物品、医疗保健、教育和谋生机会；中东和北非区获奖者伊拉克妇科医生哈桑博士（Nagham Hasan）——她为在伊拉克北部极端组织手中幸存的雅兹迪女孩和妇女提供医疗和心理治疗。

这些区域获奖者也分别获得5万美元的奖金。

南森难民奖创立于1954年，以联合国难民署首任专员、挪威探险家和人道主义者南森 (Fridtjof Nansen) 的名字命名，每年颁发给在保护难民、境内流离失所者或无国籍者方面超出职责范围作出杰出贡献的个人、团体或组织。

（德新社、法新社、联合国网站）

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