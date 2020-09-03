 默克尔：致命神经毒剂“只有俄罗斯政府可以解答” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.09.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

默克尔：致命神经毒剂“只有俄罗斯政府可以解答”

德国总理默克尔称，俄罗斯反对派领导人纳瓦尔尼中毒案是有人“使用神经毒剂进行谋杀未遂”，并称希望俄罗斯方面澄清立场。纳瓦尔尼8月中旬在俄罗斯突然病倒后被送往柏林治疗。

Russland Moskau | Alexej Nawalny, Oppositionspolitiker (picture-alliance/AP Photo/P. Golovkin)

（德国之声中文网）默克尔说，令人震惊的信息显示，纳瓦尔尼（Alexei Navalny）中毒"毫无疑问地"是有人"使用神经毒剂进行谋杀未遂"。此前的毒理学评估显示，这位俄罗斯反对派领导人中了诺维乔克（Novichok）这种致命的神经毒剂。

默克尔表示，纳瓦尔尼是这起犯罪案的受害者，作案者试图杀人灭口。她表示，这起事件的严重性让她有必要"表明立场"。这位德国总理还称，这起案件提出"一些非常严肃的问题，而这些问题只有俄罗斯政府可以而且必须解答"，并表示世界都在等待一个回复。

来自柏林的"最严厉批评"

此前，德国政府发言人赛博特（Steffen Seibert）已经表示，检测结果显示，有确凿证据证明俄罗斯反对派领导人纳瓦尔尼被人用神经毒剂诺维乔克下毒。他还提到，该检测是在德国一个军用实验室进行的。

赛博特称，默克尔及其内阁开会商量如何行动。在推特上，赛博特发布了德国联邦政府针对纳瓦尔尼的声明，并写道德国联邦政府"以最强烈的方式"谴责这次下毒行为。

这位德国政府发言人还称，德国政府期待得到俄罗斯方面快速而全面的解释，并表示德国外长马斯已经召见俄罗斯驻德大使讨论目前的情况。

Berlin Nawalny in Charite | Spezialtrage (Getty Images/M. Hitij)

俄罗斯反对派领导人纳瓦尔尼被送往柏林夏利特医院治疗

图片说明：俄罗斯反对派领导人纳瓦尔尼被送往柏林夏利特医院治疗

此外，柏林将与其欧盟伙伴、北约伙伴商讨如何对该事件做出适当的回应，同时也将发现的结果通知禁止化学武器组织（OPCW）。默克尔在其声明中呼吁伙伴们共同做出外交回应，她说："对纳瓦尔尼犯下的罪行针对的是我们所代表的基本价值观和权利。"

针对纳瓦尔尼的外交努力

纳瓦尔尼是俄罗斯总统普京著名的批评者。这位反对派领导人及其盟友声称，他去年在莫斯科被关押期间也曾被下毒，此外，纳瓦尔尼也曾在公共场所遭遇袭击。

2018年，双料间谍斯克里帕尔（Sergei Skripal）在英国索尔兹伯里被下毒事件中，使用的也是神经毒剂诺维乔克。

纳瓦尔尼8月20日在从西伯利亚飞往莫斯科的航班途中病倒，其飞机在西伯利亚的鄂木斯克市紧急降落。他先被送往当地一家医院治疗，很快陷入昏迷。两天后--经过了一系列外交努力，俄罗斯方面允许纳瓦尔尼被转送至柏林接受治疗，他被送往柏林夏利特医院。

截至本周三（9月2日）下午，纳瓦尔尼仍然处于昏迷状态，在夏利特医院使用呼吸机。医生们表示，尽管情况依旧很严重，但他已经脱离了生命危险。

 

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

 

DW.COM

致命神经毒剂——诺维乔克

俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼已被证实受到诺维乔克系（Nowitschok）神经毒剂的攻击。历史上苏联研发这款化学武器，为的就是绕开国际化武公约。  

夏利特医院：纳瓦尔尼的病因系中毒

周一柏林夏利特医院公布对纳瓦尔尼的检查结果，显示病因是胆碱酯酶抑制剂类药物中毒。  

俄反对派领袖纳瓦尔尼抵达柏林接受治疗

目前仍处于昏迷状态的俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼抵达柏林接受治疗。他的支持者认为他被投毒，克里姆林宫予以否认。  

俄反对派领袖中毒昏迷 被拒移送德国专机

俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼（Alexej Nawalny）疑遭下毒陷昏迷，德国人权组织派医疗专机接他到柏林救治，却遭到俄罗斯医院阻挠，这恐怕让纳瓦尔尼回天乏术。  

相关内容

Grafik Nowitschok-Molekül A-234

致命神经毒剂——诺维乔克 03.09.2020

俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼已被证实受到诺维乔克系（Nowitschok）神经毒剂的攻击。历史上苏联研发这款化学武器，为的就是绕开国际化武公约。

Russland Kundgebung zur Unterstützung von politischen Gefangenen | Alexey Nawalny

俄反对派领袖中毒昏迷 被拒移送德国专机 21.08.2020

俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼（Alexej Nawalny）疑遭下毒陷昏迷，德国人权组织派医疗专机接他到柏林救治，却遭到俄罗斯医院阻挠，这恐怕让纳瓦尔尼回天乏术。

Moskau | Alexei Nawalny FBK Razzia Polizei

夏利特医院：纳瓦尔尼的病因系中毒 24.08.2020

周一柏林夏利特医院公布对纳瓦尔尼的检查结果，显示病因是胆碱酯酶抑制剂类药物中毒。

广告

长平观察

Deutschland China | Außenminister Maas und Wang Yi (Getty Images/AFP/J. Macdougall)

长平观察：马斯外长，罗冠聪比王毅更重要

德国外长马斯以强硬立场为中国外长王毅的欧洲之行画上一个“圆满”的句号。时评人长平呼吁马斯外长更加重视流亡中的香港社运领袖罗冠聪的不懈抗争。  