默克尔：致命神经毒剂“只有俄罗斯政府可以解答”

（德国之声中文网）默克尔说，令人震惊的信息显示，纳瓦尔尼（Alexei Navalny）中毒"毫无疑问地"是有人"使用神经毒剂进行谋杀未遂"。此前的毒理学评估显示，这位俄罗斯反对派领导人中了诺维乔克（Novichok）这种致命的神经毒剂。

默克尔表示，纳瓦尔尼是这起犯罪案的受害者，作案者试图杀人灭口。她表示，这起事件的严重性让她有必要"表明立场"。这位德国总理还称，这起案件提出"一些非常严肃的问题，而这些问题只有俄罗斯政府可以而且必须解答"，并表示世界都在等待一个回复。

来自柏林的"最严厉批评"

此前，德国政府发言人赛博特（Steffen Seibert）已经表示，检测结果显示，有确凿证据证明俄罗斯反对派领导人纳瓦尔尼被人用神经毒剂诺维乔克下毒。他还提到，该检测是在德国一个军用实验室进行的。

赛博特称，默克尔及其内阁开会商量如何行动。在推特上，赛博特发布了德国联邦政府针对纳瓦尔尼的声明，并写道德国联邦政府"以最强烈的方式"谴责这次下毒行为。

这位德国政府发言人还称，德国政府期待得到俄罗斯方面快速而全面的解释，并表示德国外长马斯已经召见俄罗斯驻德大使讨论目前的情况。

俄罗斯反对派领导人纳瓦尔尼被送往柏林夏利特医院治疗

图片说明：俄罗斯反对派领导人纳瓦尔尼被送往柏林夏利特医院治疗

此外，柏林将与其欧盟伙伴、北约伙伴商讨如何对该事件做出适当的回应，同时也将发现的结果通知禁止化学武器组织（OPCW）。默克尔在其声明中呼吁伙伴们共同做出外交回应，她说："对纳瓦尔尼犯下的罪行针对的是我们所代表的基本价值观和权利。"

针对纳瓦尔尼的外交努力

纳瓦尔尼是俄罗斯总统普京著名的批评者。这位反对派领导人及其盟友声称，他去年在莫斯科被关押期间也曾被下毒，此外，纳瓦尔尼也曾在公共场所遭遇袭击。

2018年，双料间谍斯克里帕尔（Sergei Skripal）在英国索尔兹伯里被下毒事件中，使用的也是神经毒剂诺维乔克。

纳瓦尔尼8月20日在从西伯利亚飞往莫斯科的航班途中病倒，其飞机在西伯利亚的鄂木斯克市紧急降落。他先被送往当地一家医院治疗，很快陷入昏迷。两天后--经过了一系列外交努力，俄罗斯方面允许纳瓦尔尼被转送至柏林接受治疗，他被送往柏林夏利特医院。

截至本周三（9月2日）下午，纳瓦尔尼仍然处于昏迷状态，在夏利特医院使用呼吸机。医生们表示，尽管情况依旧很严重，但他已经脱离了生命危险。

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