 默克尔缅怀纳粹暴政受害者 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.05.2021

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时政风云

默克尔缅怀纳粹暴政受害者

第二次世界大战欧洲战场结束76周年之际，德国总理默克尔呼吁永远铭记受害者。社民党政治家表示，应设置中央纪念场所。

Deutsche Einsatztruppen paramilitärische Todesschwadronen ermorden Juden in der Ukraine in der Schlucht Babi Yar, Juli-September 1941

德国之声中文网）德国政府发言人赛贝特（Steffen Seibert）发表推文称，联邦政府总理默克尔表示："保持对在纳粹暴政时期丧生的千百万人的记忆，是我们的永恒责任。“   

  

德国外长马斯(Heiko Maas)推文感谢 "为把世界从法西斯主义中解放出来而冒着生命危险或牺牲了的千百万人"。他警示说，法西斯主义迄今仍存在："不幸的是，即使在今天，法西斯主义理念也未完全泯灭。"他表示，"我们每天都必须捍卫民主和自由"。 

中央纪念场所早该设置 

德国外交部欧洲事务国务部长罗特（Michael Roth）在为门户网站t-online撰写的一篇特约文章中支持在柏林设置中央纪念场所，以纪念所有纳粹暴政的受害者。这位社民党政治家写道："早该有这样的场所。我们需要有共同纪念所有受害者、铭志所有受影响国家的痛苦的场所。"   

纪念日之际，基民盟秘书长齐米亚克（Paul Ziemiak）在推特上引用德国前总统冯·魏茨泽克（Richard von Weizsäcker）的话："我们本无理由，参加今天的胜利庆祝。但我们有足够理由认定，1945年5月8日是德国历史上一条错误道路的终结，蕴含着走向良好未来的一粒希望种子"。   

Brandenburger Tor Illumination 75. jahre Kriegsende

2020年的纪念活动：勃兰登堡门灯饰，打出多种语言的 "感谢 "字样

1939年9月1日，当时的德意志帝国入侵波兰，由此发动了第二次世界大战，导致6000万至7000万人丧生，其中，600万犹太人成为国家社会主义种族狂热的受害者。抵抗纳粹联盟 —— 美国、苏联、法国和英国 —— 的军事干预最终迫使德国人投降。德方于1945年5月7日在法国兰斯（Reims）宣布无条件投降；翌日，在柏林再次宣布投降。由此，欧洲战场战事结束。    

观看视频 04:37

犹太人大屠杀：他用照片拒绝遗忘

（德新社，路透社 

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所有战争中的最可怕战争始于柏林。 1945年5月8日代表着纳粹政权的结束和新时期的开始。柏林有许多见证这一历史的纪念地。  

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