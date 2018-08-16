默克尔的欧洲算盘如何打得响

(德国之声中文网) 据德国《商报》掌握的消息，默克尔总理更在意欧盟委员会主席的任命，力争由德国人来出任该职位，为此她愿意牺牲欧洲央行行长一职。而此前，德国联邦银行行长魏德曼一直是欧洲央行行长的热门人选。

魏德曼是紧缩货币政策的支持者，与当前欧洲央行的扩张性货币政策形成鲜明反差。不过，近期种种现象显示，欧洲央行有可能不再坚持其极度扩张性政策。德国政府可能不支持魏德曼参与行长角逐的传言，则有可能为上述趋势增添变数。

魏德曼资料照片

《商报》援引德国政府一高层匿名人士的消息称，默克尔现在将欧盟委员会主席一职作为最高优先级。此前，还从来没有德国人担任过欧盟委员会主席或央行行长职务。不过，欧盟委员会的前身--欧洲经济共同体委员会的首任主席(1958-1967年)却是德国人哈尔施泰因(Walter Hallstein)，当时的欧共体只有六个成员国，规模不及如今的四分之一。

丢卒保车欧委会主席更重要

德国联邦银行、德国联邦政府都拒绝对人事问题置评。2019年5月举行的欧洲议会大选将会对欧盟委员会主席人选产生重大影响。预计在此之前，欧盟各要职的人选问题不会明朗。

通常，欧洲议会内的人民党团以及社会党团会协商决定由谁来出任欧委会主席。但是，明年大选后，这两大党团很有可能无法取得多数席位，从而需要第三个党团来共同协商。

《商报》还披露， 德国政府考虑推荐出任欧盟委员会的人选包括现任德国经济部长阿特迈尔(Peter Altmaier)、欧洲议会人民党团主席韦伯(Manfred Weber)、德国国防部长冯德莱恩(Ursula von der Leyen)等人。该报援引政治、经济圈内人士指出，央行行长看似位高权重，但由于欧洲央行独立运作，原则上不受政治干扰，因此德国通过央行行长来左右欧元区货币政策的空间实际上非常小。相比之下，欧委会主席一职则具备左右欧盟总体经济政策的能力。默克尔本人不久前也强调，德国今后在考虑欧洲问题时，应该更少地从金融视角出发。

南欧国家不喜欢魏德曼

而联邦银行行长魏德曼则曾在不久前对默克尔表示，如果德国政府决定推荐德国人出任央行行长，他愿意接受这一职位。但是，德国政府方面担心，魏德曼在货币政策上的强硬立场已经招致了南欧国家的反感，因此去争取欧盟委员会主席的职位才是更为稳妥的方案。

就在今年7月，意大利一执政党高官表示，如果魏德曼成为央行新行长，将损害欧洲的团结。在此之前，魏德曼在接受媒体采访时说，在多年的危机应对、刺激经济政策之后，新任央行行长必须能够收紧钱袋。

目前的央行行长德拉吉(Mario Draghi)来自意大利，其任期将在2019年10月结束。德拉吉2011年上任前，也面临德国人韦伯(Axel Weber)的竞争。后来，韦伯退出了欧洲央行，成为了瑞银集团的董事长。

德拉吉的任期内，欧洲央行忙于应付欧元区债务危机，推出了史无前例的刺激经济政策。德国联邦银行行长魏德曼是该政策的最主要反对者。

文山/李鱼/(路透社、商报)