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一年前，默克尔说：“我们能办到（Wir schaffen das）。”如今，难民危机如何改变德国？
一项最新的民意调查显示，德国人仍对默克尔（Angela Merkel）2015年让成千上万移民进入德国的乐观态度保持分歧。但是，过去三年来，她的积极立场得到了越来越多的支持。
一年前，几十万人沿着巴尔干路线涌向欧洲北部。后来走这条线的难民人数明显降低，但却并未为零。如今依然还有不少人试图经由巴尔干国家，进入中欧或北欧。
去年，几十万难民沿着巴尔干路线，涌向欧洲北部。如今，难民数量已大减，那里的情况怎样呢？德国之声记者Mariya Ilcheva在希腊、保加利亚、塞尔维亚和匈牙利进行走访。
一年前，当德国以助人为乐的热情接受难民时，安全问题没有引起很多讨论。但如今人们知道，恐怖份子不仅混入了逃亡的难民中，还在难民中招兵买马。
德国移民与难民事务部估测今年德国新增加的难民数量在25万至30万之间。而难民融入德国就业市场将是一个“漫长且高费用”的过程。
虽然涌入欧洲的难民数量下降，但是越来越多的难民试图找到逃亡途中失散的亲人。德国红十字会寻人服务处已经成功地帮助了许多人。该机构希望通过一个专门的寻人网站能够帮助更多的人。
如果想知道德国用于难民的费用是多少，首先得需要具体的相关统计数据。而这正是德国目前所缺失的。据不同的研究机构统计，德国纳税人平均每年要为每位难民支付12000到20000欧元的费用。
40年前，巴桑姆·替彼从叙利亚移民德国。在接受德国之声采访时他表示，解决难民问题不能单从道德的角度出发。他批评德国接收难民不设上限的做法缺乏理性。
德国的难民政策在过去一年里频频见诸各大媒体。德国的国际声望在难民危机中发生了怎样的变化？
萨莉·阿巴希德来自大马士革的中产阶级家庭。她来到柏林10个月了，但还远未适应这里的生活。
德国总理默克尔的“我们能行”已经有一年的时间了。如今，许多难民自己已经成为了帮助别人的志愿者。居住在阿恩斯贝格市的阿斯希克就是一个例子。
在空前绝后的难民危机中，德国总理默克尔想给国民打气：在2015年8月的一次电视采访中表示“我们能办到”！但是对于这场史无前例的人道危机，政治家们却各有其辞。
“我们能办到。”默克尔的这句名言成了德国难民政策的纲领。她这样说有道理吗，还是说德国接收的难民超过了所能承受的限度？德国之声独家委托infratest dimap进行了问卷调查。
对很多难民来说德国是一个现代、富足，着各种各样机会的国家，纷纷涌向这里寻找自己的“德国梦”。来自叙利亚的库尔德人尼达尔•拉斯霍夫已经梦想成真，让自己的同胞羡慕不已。
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