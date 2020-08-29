为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

默克尔的承诺

一年前，默克尔说：“我们能办到（Wir schaffen das）。”如今，难民危机如何改变德国？

10.09.2015 ***** A migrant takes a selfie with German Chancellor Angela Merkel outside a refugee camp near the Federal Office for Migration and Refugees after registration at Berlin's Spandau district, Germany September 10, 2015. REUTERS/Fabrizio Bensch

民调：一半德国人仍然质疑默克尔的难民立场 29.08.2020

一项最新的民意调查显示，德国人仍对默克尔（Angela Merkel）2015年让成千上万移民进入德国的乐观态度保持分歧。但是，过去三年来，她的积极立场得到了越来越多的支持。
Titel: Balkanroute 2016 Reportage Alle Bilder wurden alle von mir, Mariya Ilcheva aufgenommen, im August 2016 - in Griechenland, Bulgarien, Serbien und Ungarn. Copyright: DW/M. Ilcheva

巴尔干路线逃难众生相 04.09.2016

一年前，几十万人沿着巴尔干路线涌向欧洲北部。后来走这条线的难民人数明显降低，但却并未为零。如今依然还有不少人试图经由巴尔干国家，进入中欧或北欧。
Titel: Balkanroute 2016 Reportage Alle Bilder wurden alle von mir, Mariya Ilcheva aufgenommen, im August 2016 - in Griechenland, Bulgarien, Serbien und Ungarn. Copyright: DW/M. Ilcheva

被遗忘在巴尔干路线上 03.09.2016

去年，几十万难民沿着巴尔干路线，涌向欧洲北部。如今，难民数量已大减，那里的情况怎样呢？德国之声记者Mariya Ilcheva在希腊、保加利亚、塞尔维亚和匈牙利进行走访。
27.10.2015 *****ARCHIV - Flüchtlinge gehen am 27.10.2015 nahe Wegscheid (Bayern) hinter einem Fahrzeug der Bundespolizei. Foto: Armin Weigel/dpa (zu dpa-Story: «Merkels Entscheidung - Wie eine Nacht das Land verändert» vom 11.08.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/A. Weigel

难民政策的安全风险 30.08.2016

一年前，当德国以助人为乐的热情接受难民时，安全问题没有引起很多讨论。但如今人们知道，恐怖份子不仅混入了逃亡的难民中，还在难民中招兵买马。
ARCHIV - Flüchtlinge warten am 25.09.2015 in der Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Regensburg (Bayern) auf ihre Registrierung. Ab Neujahr müssen sich laut Medienbericht in Deutschland wieder alle Asylbewerber einer ausführlichen Einzelfallprüfung unterziehen. Foto: Armin Weigel/dpa (zu dpa Asylanträge syrischer Flüchtlinge werden wieder einzeln geprüft vom 31.12.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit picture-alliance/dpa/A.Weigel

去年入境德国的难民数量少于100万 28.08.2016

德国移民与难民事务部估测今年德国新增加的难民数量在25万至30万之间。而难民融入德国就业市场将是一个“漫长且高费用”的过程。
HAMBURG / 01.10.2015 Flüchtlinge blockieren aus Protest die Straße Flüchtlingsunterkunft im ehemaligen Max Bahr Baumarkt im Hamburger Stadtteil Bergedorf - 01.10.2015 - Hamburg. In der Nacht kam es zu Auseinandersetzungen unter den Flüchtlingen unterschiedlicher Nationalitäten . Hamburg 01 10 2015 Refugees block out Protest the Road Refugee accommodation in former Max BAHR DIY in Hamburg Part of the city Mountains village 01 10 2015 Hamburg in the Night came it to Conflicts under the Refugees different Nationalities

难民寻找亲人的漫漫历程 28.08.2016

虽然涌入欧洲的难民数量下降，但是越来越多的难民试图找到逃亡途中失散的亲人。德国红十字会寻人服务处已经成功地帮助了许多人。该机构希望通过一个专门的寻人网站能够帮助更多的人。
Bildbeschreibung: -Titel: students for refugees 1 -Wer hat das Bild gemacht?: Khaled Salameh -Wann wurde das Bild gemacht?18.08. 2016 -Wo wurde das Bild aufgenommen? Berlin -Schlagworte: students for refugees 1 Bildrechte: DW/K.Salameh DW/K.Gänsler

我们能办到？ 28.08.2016

如果想知道德国用于难民的费用是多少，首先得需要具体的相关统计数据。而这正是德国目前所缺失的。据不同的研究机构统计，德国纳税人平均每年要为每位难民支付12000到20000欧元的费用。
ARCHIV - Anhänger des radikal-islamischen Predigers Pierre Vogel nehmen am 07.09.2013 an einer Demonstration in der Innenstadt von Frankfurt am Main (Hessen) teil. Foto: Boris Roessler/dpa (zu lhe Forderung nach mehr religiösen Experten beim Kampf gegen Salafisten vom 09.12.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++ (C) picture-alliance/dpa/B. Roessler

专访：“我们‘老’移民甚是心忧” 27.08.2016

40年前，巴桑姆·替彼从叙利亚移民德国。在接受德国之声采访时他表示，解决难民问题不能单从道德的角度出发。他批评德国接收难民不设上限的做法缺乏理性。
10.09.2015 ***** A migrant takes a selfie with German Chancellor Angela Merkel outside a refugee camp near the Federal Office for Migration and Refugees after registration at Berlin's Spandau district, Germany September 10, 2015. REUTERS/Fabrizio Bensch TPX IMAGES OF THE DAY

一年难民危机后 世界如何看德国？ 26.08.2016

德国的难民政策在过去一年里频频见诸各大媒体。德国的国际声望在难民危机中发生了怎样的变化？
Auf dem Bild ist Sally Abazin. Sie lebt in Berlin seit November 2015. Ort: Westend, Berlin Datum: 16.08.2016 Fotograf: Maissun Melhem Copyright: DW/M. Melhem

难民速写：寻找新生活的失望 25.08.2016

萨莉·阿巴希德来自大马士革的中产阶级家庭。她来到柏林10个月了，但还远未适应这里的生活。

在帮助别人中疗伤 24.08.2016

德国总理默克尔的“我们能行”已经有一年的时间了。如今，许多难民自己已经成为了帮助别人的志愿者。居住在阿恩斯贝格市的阿斯希克就是一个例子。

难民问题引发的口水战 23.08.2016

在空前绝后的难民危机中，德国总理默克尔想给国民打气：在2015年8月的一次电视采访中表示“我们能办到”！但是对于这场史无前例的人道危机，政治家们却各有其辞。
Bildergalerie 1 Jahr Flüchtlingswelle 05.09.2015 **** ARCHIV - Drei junge Frauen stehen am 05.09.2015 in Frankfurt am Main (Hessen) im Hauptbahnhof mit einem Begrüßungsplakat mit der Aufschrift Refugees Welcome für Flüchtlinge an den Gleisen. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa (zu dpa Flüchtlingskrise: Zwischen Herbstmärchen und Winterblues vom 01.10.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst

独家调查：德国人怎么看默克尔的难民政策？ 22.08.2016

“我们能办到。”默克尔的这句名言成了德国难民政策的纲领。她这样说有道理吗，还是说德国接收的难民超过了所能承受的限度？德国之声独家委托infratest dimap进行了问卷调查。
Bildtitel: Nidal Rashow in Bonn Beschreibung: Nidal ist in 2014 nach Deutschland gekommen Schlagwort: Flüchtlinge, Syrien, Deutschland Bild wurde von Manasi Gopalakrishnan am 2.8.2016 in Bonn gemacht

叙利亚难民的“德国梦” 22.08.2016

对很多难民来说德国是一个现代、富足，着各种各样机会的国家，纷纷涌向这里寻找自己的“德国梦”。来自叙利亚的库尔德人尼达尔•拉斯霍夫已经梦想成真，让自己的同胞羡慕不已。