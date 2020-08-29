希望与幻灭：两个截然不同的流亡故事

五年前，默克尔总理一句「我们可以做到」（Wir schaffen das）的许诺之下，德国为将近100万难民提供了庇护。翰博尔和巴罗尔就在其中。逃离家乡的战火，来到德国，他们经历了怎样的波折，又是否如愿找到了新生活？