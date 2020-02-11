默克尔的基民盟会不会“右倾”？

（德国之声中文网）萨宾娜飓风席卷德国的同时，一场政治风暴也让柏林动荡不已。执政党基民盟主席克朗普-卡伦鲍尔(Annegret Kramp-Karrenbauer)在一次党内会议上表示，她不会作为总理候选人参与2021年大选。被简称为"AKK"的克朗普-卡伦鲍尔同时表示，她也将辞去党主席职务。几小时后，她公开宣布这一决定时给出了理由："我认为，党主席和党的总理候选人应该是同一人。"

这一宣布显示，57岁的克朗普-卡伦鲍尔终于承认 ，党内持续不断的权力斗争已经让自己的权威消耗殆尽。14个月前，AKK当选基民盟党主席，成为默克尔的继任者。而默克尔则继续担任总理职务。对于数十年来始终由一人兼任党主席和总理的基民盟来说，算是一种全新尝试。

但这场实验已经宣告失败。尽管总理本人刻意置身事外保持低调，以免让AKK处于她的阴影之下，但后者依然无法集聚足够的力量和权威，而这恰恰是默克尔多年来行走政坛的看家本领。恰恰相反，越来越明显的是，在AKK的带领下，基民盟的内部分裂日益加深：一个派别希望重新回归到典型的保守主义政治，而默克尔所代表的另一派则希望聚焦在社会自由派的中间路线。

默克尔的自由派倾向

2018年12月7日当选基民盟主席之后，AKK 并没能坚持多久。当时，她被普遍视为默克尔中意的人选，在党内选举中击败了两位保守派竞争者。

一些党内人士批评AKK缺乏领导力

从党内讨论可以明显看出，基民盟处在一个十字路口。默克尔领导该党18年，对中左翼路线采取开放态度，导致许多从前被视为社民党范畴的理念在改头换面之后成为基民盟的政策。不过在任何领域，只要基民盟这么做，社民党的民意支持率就应声下滑。

不过，这一做法也有其缺陷。第一，让基民盟的右翼出现空隙，让德国选项党（AfD）得以乘虚而入，该党以保守派力量的面目起价，很快便发展为更趋向极右翼的政党。此外，默克尔的"左倾"也让党内发展出保守派反对力量，在"价值联盟"的名号之下，他们的牵制力和关注度日益增加。

"AKK的成就"

AKK最初尝试驾驭保守派，但未能成功。现在的问题是，基民盟中的这一派别是否会变得更加具有影响力。保守派领袖人物之一是默尔茨（Friedrich Merz），他曾担任议会联盟党团主席。十年前，这位商法律师因为与默克尔意见不合而退出政坛。2018年，他重出江湖，但在基民盟主席选举中以微弱差距输给AKK。

另一位潜在继任者是北威州州长拉舍特（Armin Laschet）。他被视为默克尔的忠实支持者。2015年后，默克尔因为难民政策而饱受攻击时，拉舍特始终表示坚定支持。被视为属于基民盟中自由派的拉舍特迄今为止对是否有意竞逐党主席以及总理候选人的位置保持沉默。他表示，基民盟和基社盟要拿出一份令人信服的答卷，就必须兼顾两党的政策宽度，以及各州的地方民意。

曾是记者的拉舍特从2017年年中开始担任北威州州长

左翼党主席基平（Katja Kipping）表示，如果默尔茨成为党主席，"基民盟很快就会和德国选项党联合执政"，"AKK的成就是维持了保守派右翼的防火墙，留住了该党的灵魂"。基平预言称，基民盟领导权之争也会成为该党未来政策路线之争。

在德国东部的图林根州，这场战斗已经打响。上周三（2月5日），自民党人凯默里希（Thomas Kemmerich）在基民盟，自民党和选项党的支持下当选州长。基民盟与极右翼选项党的携手合作在全国范围内引发愤怒情绪，同时被视为打破了一项长期以来的政坛禁忌。许多基民盟成员认同这一观点，但并非所有人。

基民盟的防火墙

虽然在德国西部，大部分基民盟人的共识是，必须坚决拒绝与选项党有任何瓜葛，但在前东德地区，许多基民盟成员却积极盼望能与选项党进行政治合作，不论具体形式如何。而在政治光谱的另一端，德国东西部的人们对于如何对待左翼党也有截然不同的想法。

AKK明确表达了自己的立场："与选项党和左翼党不和解，不合作。"她在周一发表的声明中表示，德国选项党"与我们在基民盟所坚持的一切都格格不入"。但她同时补充道："左翼党的历史和政策与基民盟原则的关键部分完全无法调和。基民盟不可能与左翼党合作。"AKK是否能维持这一路线？现在她已经宣布将辞去党主席职务，只是一个过渡性人物。鉴于她此前便缺乏权威和权力，现在又如何能指望她会做得更好？她似乎希望给人留下斗志仍存的印象："我曾是党主席，我现在是党主席，而在可见的将来，我仍是党主席。"