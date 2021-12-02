默克尔的告别：军礼仪仗和红玫瑰

（德国之声中文网）在柏林寒冷的冬夜，以军队仪式为主轴的告别典礼在联邦国防部旁的广场举行。默克尔在告别仪式上发表了7分钟多是讲话。她说，过去16年是"充满不寻常经历、也经常是充满挑战的岁月"，是对她"政治和人性的考验"，同时也令她"倍感充实"。

默克尔感谢了所有为抗疫做出贡献的人、多年来与她共事、支持她的人。她同时呼吁国民以保持理性、团结，以公正立场捍卫民主："我们的民主，离不开进行批评性论辩和自我纠正的能力，离不开利益均衡和相互尊重，离不开团结和信任，包括对事实的信任。"她接着说，民主也意味着，"在仇恨和暴力被当作贯彻自己利益的合法手段的地方，我们的宽容必须有界限"。

默克尔还鼓励人们在面对矛盾的时候"用别人的眼光来看世界"， 尝试"站在自己并不情愿接受、甚至对立面的视角来看世界，致力于平衡不同的利益" 。

出席告别典礼的德国政要包括联邦总统施泰因迈尔、默克尔的继任肖尔茨以及在默克尔执政16年间曾就职于其政府的数十名现任和前任联邦部长。

联邦国防军管乐队为德国首位女总理演奏了她亲自挑选的三支乐曲，风格类别跨越爵士（让红玫瑰如雨飘落）、朋克（你忘了拿彩色胶卷）和教会传统歌曲（上帝，我们颂扬你）。

延申阅读：告别典礼上，默克尔点的那几首歌

淡然挥手走过

在德国，联邦总统、总理或国防部长卸任，都会得到军乐告别典礼这一传统礼遇。源自数百年前普鲁士时代的这一仪式至今仍是联邦德国官方的最高礼仪，这一事实本身就让不少德国人感到匪夷所思。

明镜在线的评论不无嘲讽地说："军乐告别典礼就像是为一个活着的人举行国葬，只不过告别的不是这个人，而是他的职位身份。此人必须忍受定制的礼节，服从于这个仪式。"作者写道："军乐告别这一国家的献礼仪式并非无可指摘。因此尤其重要的是，当事者能淡然自若地走完这个程序，就像默克尔这样。"

德广联回顾了默克尔的总理生涯，认为德国人"可以对安格拉·默克尔过去16年让我们的国家安然度过了风雨动荡的日子心存感激。……默克尔的危机领导帮助德国保持了经济的强大和政治的稳定。"评论写道："德国在世界上享有很高的声誉，也是默克尔的功劳。她是特朗普、普京、埃尔多安这样的民粹式强人的对立面。激情演讲和魅力四射的动人愿景不是她的强项，但她被视为国际舞台上出色的调解人。"

《商报》则预言，德国人会怀念默克尔。"在遥远未来的某个时候，会出现以她（默克尔）名字命名的街道和广场。不过默克尔对此应该不会在意。"

浓墨重彩的16年：德国总理默克尔 宣誓就职 “我将为德国服务”，默克尔在首次宣誓就职时说。她在大选中以微弱的优势战胜了施罗德，在2005年11月22日成为了德国联邦总理。她是担任该职的第一名东德人，也是德国第一位女性总理。

浓墨重彩的16年：德国总理默克尔 怕狗？ 很多人议论，默克尔总是理智而冷静的。当普京2007年在索契府邸迎接这位女总理时，显然想测验一下她的极限。普京找到了默克尔的弱点：她害怕狗。而他让黑色的拉布拉多犬在默克尔身边蹭来蹭去。

浓墨重彩的16年：德国总理默克尔 会见达赖喇嘛 在上台初期，默克尔在执政风格上低调谨慎。第一次风波出现在执政第二年：她会见了达赖喇嘛，引发北京不满，明显影响了中德关系。默克尔则没有理会这些顾忌，表现出要为人权发声的意愿。

浓墨重彩的16年：德国总理默克尔 拯救欧元 默克尔被看作是德国“铁娘子”不无理由。在2008年金融市场雪崩、影响德国经济时，默克尔开始行动。她决定性地参与了欧元拯救伞计划，而对默克尔措施有切身体会的则是以希腊、西班牙为代表的欧盟国家。

浓墨重彩的16年：德国总理默克尔 开始第二任期 尽管她在2009年选举中的成绩并不漂亮，但她仍得以胜出，在2009年9月27日成功连任。在结束了与社民党（SPD）并不讨喜的大执政联盟后，她开始与理想的执政伙伴自民党（FDP）一起联合执政。

浓墨重彩的16年：德国总理默克尔 核电政策上的180度大转弯 虽然曾经是一名物理学家，默克尔并没有预见到日本福岛核电灾难，而且一直是核电的拥护者。然而2011年的核泄漏事故后，她180度大转弯，成为了核电的反对者，决定让德国退出核电。

浓墨重彩的16年：德国总理默克尔 背后的男人 谁能认出他的容貌，谁能辨出他的声音？尽管已经当了十年的“第一丈夫”，默克尔的丈夫绍尔（Joachim Sauer）仍然显得默默无闻。绍尔在1998年与默克尔结婚，本人是一名量子化学家，在柏林洪堡大学任教。

浓墨重彩的16年：德国总理默克尔 德美友谊危机 这是一个棘手的丑闻。恰恰是德国的第一盟友——美国，对德国政界高层进行监听，即便是默克尔的手机也未能幸免。对于总理府被监听一事，默克尔很久都没有表态——毕竟这无论是在内政还是外交方面，对她而言都是一个严重事故。人们记忆犹新的是她的这句话：“朋友之间的监听是绝对不行的。”

浓墨重彩的16年：德国总理默克尔 希腊“病人” 默克尔在全球粉丝很多，然而在希腊却是例外。在希腊债务危机的顶峰，她在该国极度不受欢迎、树敌无数。然而这位德国女总理没有松口：节约、改革、紧缩，她坚持自己对雅典政府的要求。

浓墨重彩的16年：德国总理默克尔 动容一刻 在2014年巴西世界杯决赛场上，平日里拘束、理智的她与德国联邦总统高克一起尽情欢呼。而默克尔和德国足球一样，正处于其最受欢迎的时刻。这幅画面给全世界留下深刻印象。

浓墨重彩的16年：德国总理默克尔 “我们能做到”，真的吗？ 在几十万难民通过巴尔干进入德国时，默克尔说，避难权没有上限。她针对难民问题的另一句名言是“我们能做到！”这位女总理称自有安排，然而很多德国人都在质疑，“我们真能做到吗？”

浓墨重彩的16年：德国总理默克尔 谁是西方世界的真正领袖？ 这是2018年6月加拿大的G7峰会上。当时，这张照片引发了全世界的讨论。默克尔是在试图向特朗普解释世界问题吗？还是她在问，谁是西方世界的真正领袖？坐着的特朗普，是这里唯一说得算的人吗？

浓墨重彩的16年：德国总理默克尔 默克尔4.0 这是默克尔2017年宣布第四次竞选总理之后漫画家创作的漫画，她也在当年成功连任。在2018年下旬的一次新闻发布会上默克尔宣布，第四个总理任期也将是她的最后一个。

浓墨重彩的16年：德国总理默克尔 身体状况一度引人担忧 2019年迎来65岁生日的默克尔，身体状况一度引发外界担忧。当年在一个月的时间里，她三次在公众场合出现身体颤抖状况。不过，这位德国“铁娘子”对外界强调自己身体没问题、无需担心，并采取了一些措施。鉴于前面几次都是在站立时出现颤抖状况，后来在出席欢迎仪式时（图），她都选择了尽量坐着。

浓墨重彩的16年：德国总理默克尔 默克尔时代逐渐走向尾声 默克尔在2018年10月底宣布将放弃竞选党主席。在经历了整整18年的默克尔时代后，德国最大政党基民盟完成了权力交替。默克尔同时宣布，在本届总理任期（2021年）结束后，不再谋求连任，也不会竞选联邦议会议员席位。这成为了默克尔退出政坛的开端。

浓墨重彩的16年：德国总理默克尔 走红网络的照片 这张默克尔与鹦鹉的照片近日走红网络。在这张图上，平日不苟言笑、当仁不让的这位铁娘子露出了略带孩子气的笑容。这是2021年9月的照片，当时她正在德国东北部选区参与选战活动，为自己的基民盟拉票。不过在推特上，有人打趣说，这张照片上看不到黑色的基民盟，倒是有很多红绿黄（分别代表社民党、绿党和自民党），仿佛预示了新的政府组阁。

浓墨重彩的16年：德国总理默克尔 隆重的军乐火炬告别仪式 12月2日，德国联邦国防军在柏林为看守政府总理默克尔举行军乐火炬告别仪式。默克尔选了三首自己心仪的乐曲由军乐队演奏。默克尔在简短演讲中回顾了自己执政以来的重大政治事件，并对受到的信任表示感激。她还在讲话中感谢了德国的医护人员、援助组织和联邦国防军在新冠疫情期间的付出。受疫情影响，告别仪式只邀请了少数嘉宾到场观礼，并取消了仪式之后的招待会。



（综合报道）

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