 默克尔：疫情之后，德国将“更强大” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.01.2021

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默克尔：疫情之后，德国将“更强大”

德国总理默克尔表示，新冠大流行是 “百年一遇”的威胁，但她补充说，而德国只会因此变得更加强大。与此同时，被视为默克尔路线忠实追随者的北威州州长拉舍特当选新一任基民盟（CDU）党主席。

33. Parteitag der CDU 2021 | Merkel, Ziemiak

正在举行的基民盟党代会很可能是默克尔作为总理的最后一次会议

（德国之声中文网） 德国总理默克尔周五（1月15日）在执政党基民盟(CDU)党代会上发表讲话时，就后疫情时代做出了乐观展望。 这位德国领导人表示，当前的疫情威胁比她自2005年上台以来所面临的任何危机都要严重，其中包括全球经济衰退、欧盟债务危机以及2015年的难民潮。

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基民盟争夺党主席的三名候选人中，只有吕特根是外交问题专家，但梅茨和拉舍特也都无法避开中国话题。他们对中国曾做过怎样的表述？

曾被普遍视为默克尔接班人的克朗普-卡伦鲍尔打算辞去基民盟主席职务。这一发展是否意味着该党将更加“向右转”？

德国基民盟议员、联邦议院外交委员会主席罗伯特·吕特根在《法兰克福汇报》上发表署名文章，呼吁欧洲在世界格局变化、中国成为竞争者与制度性对手的背景下，加强自身与合作，共同迎接挑战。

默克尔将这次新冠大流行称作 "百年一遇"的事件。 同时，默克尔指出，德国公民在度过之前的危机后变得"更强大、更有韧性"。 她说："我完全相信……疫情之后，也会出现同样的情况。"

默克尔执政期间的巨变

默克尔将15多年前她执政之初的世界局势与当下进行了比较。"那时还没有智能手机，诺基亚还是手机市场的领头羊，社交网络和（社交）媒体也尚未流行"，这位总理在谈到她上任的第一年时补充道："那时中国经济的经济总量比德国小，而现在几乎是德国的四倍。"

她警告说，由于气候变化、数字化进程和德国的人口结构转型，未来15年世界可能会发生更加巨大的变化。

默克尔所在的中右翼基民盟的代表们在本周六（1月16日）的会议上选出了新的党主席。被视为默克尔路线忠实追随者的北威州州长拉舍特（Armin Laschet）当选新一任基民盟（CDU）党主席。

Armin Laschet im DW-Interview

北威州州长拉舍特成为新一任基民盟(CDU)党主席

默克尔从2000年开始领导基民盟，直到2018年，她决定卸任基民盟主席一职，但保留德国政府首脑的职位。她的党魁之位由克兰普-卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）接任。然而，克兰普-卡伦鲍尔却未能建立党内民意基础，也未能在这个保守党内获得广泛支持。去年2月份，克兰普-卡伦鲍尔宣布将辞去基民盟党主席职务。

周六参与竞选新任基民盟党主席的三位候选人分别是：默克尔的老对手梅尔茨（Friedrich Merz）、北威州州长拉舍特（据信是默克尔最看好的候选人）、联邦议院外事委员会主席吕特根（Norbert Röttigen）。

Deutschland CDU-Vorsitz Kandidaten Laschet Röttgen Merz

竞选基民盟党主席的三名候选人：拉舍特（左）、 吕特根（中）和梅尔茨（右）

默克尔此前未公开支持过任何一位候选人。不过，周五当天，她称赞基民盟所走的温和路线，寻求平衡和社会凝聚力--此举可被解读为对梅尔茨的责难，梅尔茨此前承诺将进一步带领该党"向右转"。默克尔预计将在今年9月的大选后卸任。这将使新的基民盟主席进入竞争总理职位的首要位置。

安靜/王凡 (法新社, 德新社)

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后默克尔时代 谁将领导基民盟？

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