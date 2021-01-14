默克尔：疫情之后，德国将“更强大”

（德国之声中文网） 德国总理默克尔周五（1月15日）在执政党基民盟(CDU)党代会上发表讲话时，就后疫情时代做出了乐观展望。 这位德国领导人表示，当前的疫情威胁比她自2005年上台以来所面临的任何危机都要严重，其中包括全球经济衰退、欧盟债务危机以及2015年的难民潮。

默克尔将这次新冠大流行称作 "百年一遇"的事件。 同时，默克尔指出，德国公民在度过之前的危机后变得"更强大、更有韧性"。 她说："我完全相信……疫情之后，也会出现同样的情况。"

默克尔执政期间的巨变

默克尔将15多年前她执政之初的世界局势与当下进行了比较。"那时还没有智能手机，诺基亚还是手机市场的领头羊，社交网络和（社交）媒体也尚未流行"，这位总理在谈到她上任的第一年时补充道："那时中国经济的经济总量比德国小，而现在几乎是德国的四倍。"

她警告说，由于气候变化、数字化进程和德国的人口结构转型，未来15年世界可能会发生更加巨大的变化。

默克尔所在的中右翼基民盟的代表们在本周六（1月16日）的会议上选出了新的党主席。被视为默克尔路线忠实追随者的北威州州长拉舍特（Armin Laschet）当选新一任基民盟（CDU）党主席。

默克尔从2000年开始领导基民盟，直到2018年，她决定卸任基民盟主席一职，但保留德国政府首脑的职位。她的党魁之位由克兰普-卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）接任。然而，克兰普-卡伦鲍尔却未能建立党内民意基础，也未能在这个保守党内获得广泛支持。去年2月份，克兰普-卡伦鲍尔宣布将辞去基民盟党主席职务。

周六参与竞选新任基民盟党主席的三位候选人分别是：默克尔的老对手梅尔茨（Friedrich Merz）、北威州州长拉舍特（据信是默克尔最看好的候选人）、联邦议院外事委员会主席吕特根（Norbert Röttigen）。

默克尔此前未公开支持过任何一位候选人。不过，周五当天，她称赞基民盟所走的温和路线，寻求平衡和社会凝聚力--此举可被解读为对梅尔茨的责难，梅尔茨此前承诺将进一步带领该党"向右转"。默克尔预计将在今年9月的大选后卸任。这将使新的基民盟主席进入竞争总理职位的首要位置。

安靜/王凡 (法新社, 德新社)

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