 默克尔武汉演讲 谈国际责任 未提香港 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.09.2019

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时政风云

默克尔武汉演讲 谈国际责任 未提香港

德国总理默克尔访问中国的行程进入第二天，她在武汉华中科技大学发表演讲时呼吁，中国必须承担更多的国际责任，其中包括人权、贸易、科技、气候等方方面面。不过在演讲中，她没有直接提及香港问题。德国专家认为，面对中国，默克尔“更倾向于搞‘静默外交’”。

Bundeskanzlerin Merkel in China (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

(德国之声中文网) 她在周六(9月7日)的演讲中表示，国际责任包括许多方面，比如南中国海的领土争端。默克尔认为，中国肩负有确保南海航道自由通行的重大责任，"但是并非所有邻国都认同中国对南海岛礁的领土诉求。"

德国总理还说，作为联合国安理会常任理事国，中国扮演着举足轻重的角色，必须始终致力于和平解决问题。她还强调了中国在全球贸易中的重大责任。"鉴于中国在许多科技领域已经取得了领先，我们总有一天不得不讨论这个问题：中国是否还能继续算作发展中国家。"默克尔表示，中国的发展中国家身份，给其带来了许多益处，其中包括贸易以及发展援助。

Bundeskanzlerin Merkel in China (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

默克尔还在周六参观了德国合资汽车配件厂商伟巴斯特的武汉工厂

在国际贸易方面，默克尔则强调了共同规则的重要性，认为应该坚持多边主义、摒弃保护主义。"全球化的核心要义在于，一个国家的福祉比以往任何时候都更依赖于全球的福祉。"她认为，多边主义能够带来益处，实现了几亿人脱贫的中国就是一个典型例子；今天的中国已经成长为国际舞台上的最重要一员。"这同时也意味着人权和法治方面的责任。"

德国总理还指出，科技发展的伦理问题、个人数据的处理问题也应纳入国际责任的范畴。默克尔暗指中国科学家对人类胚胎进行基因编辑、中国政府大规模收集个人数据等案例。她说："并非所有可行的事情都值得我们去努力。"默克尔婉转地批评了中国建立社会征信体系的计划，表示欧洲认为这是一个坏主意，因为欧洲民众主张对自己的数据拥有掌控权，"因此这是一个全世界将继续高度关注的伦理争论。"

Bundeskanzlerin Merkel in China (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

默克尔与习近平在周五傍晚举行了闭门会谈

敦促中国人少吃牛肉

气候保护也是默克尔演讲中的重要议题。她指出，气候保护是全人类共同造成，因此也是全人类的共同责任，需要国际社会共同推动。默克尔强调，一方面，中国正在努力推进气候保护，另一方面，经济体量巨大的中国也是全球最大温室气体排放国，而且排放量还在增长。德国总理建议，中国应当比现有计划更快地推动向可再生能源的转型。"中国将一步一步地承担起更大的国际责任。"

在随后的现场问答环节中，有一名学生提出了有关气候保护的问题。默克尔在回答中，就中国的牛肉消费量过快增长提出了警告。她指出，牛养殖场排放非常多的甲烷，这是一种非常强的温室气体。德国总理借此再次强调，当前的气候变化是人为造成的，因此每个人应该为遏制气候变化做出自己的贡献。

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在与德国总理默克尔联合举行的记者会上，中国总理李克强就香港问题表示，中央政府支持特区政府依法止暴制乱，恢复秩序。默克尔则呼吁保障《基本法》赋予香港公民的权力和自由，以对话的形式走出目前的困境。她也提到中美贸易冲突，希望双方尽早结束纷争。 (06.09.2019)

德国总理默克尔周五 抵达北京，除了上午与中国总理李克强会面外，她也将与中国国家主席习近平共进晚餐。 外界预测，默克尔本次出访的焦点将放在中德经贸关系，与她是否针对中国境内人权问题向北京施压。 (06.09.2019)

"香港问题应和平解决"

在华中科技大学的演讲中，默克尔并没有专门讲到眼下的香港议题。直到周六傍晚启程返回德国前，她才对媒体表示，希望香港的争端能够和平解决，"否则就不啻为一场灾难。"默克尔强调，前一天在北京时，中方"倾听"了她就香港问题的看法。"经常谈话是非常重要的。"德国总理还指出，香港问题现在是各界的焦点，但是在中国还有其他方面的人权问题。

柏林自由大学的中国问题专家桑德施耐德教授(Eberhard Sandschneider)在接受德国之声采访时指出，凭借德国的经济体量，柏林并不具备利用经济向北京就香港问题施压的实力。"对于北京而言，主权和稳定是两大核心利益。默克尔总理很清楚，中方在这两个问题上几乎没有妥协的可能。所以她还是倾向于搞'静默外交'，因为如果她像香港民主派所期盼的那样大声疾呼地批评，就什么也改变不了。"

此外，默克尔还在周六参观了德国合资汽车配件厂商伟巴斯特的武汉工厂以及德中友好医院，并与湖北省政府的官员进行会晤。默克尔此次访问中国总共为期两天，在周五的北京行程中，她分别和中国总理李克强、中国国家主席习近平举行了会晤，讨论了中美贸易战、香港"反修例"示威等眼下的热点议题。在联合新闻发布会上，默克尔希望影响全球经济的中美贸易战能够尽快解决、香港的自由与法治能够得到保障。李克强则就香港问题谨慎地表示，中央政府支持香港特区政府在法律框架下"制止暴力与混乱"，并强调北京坚持"一国两制"原则。李克强没有正面回应是否会向香港派兵的问题。

观看视频 02:14

联合记者会 默克尔与李克强谈香港

  • China: Bundeskanzlerin Merkel in Peking (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    德国“铁娘子”的中国足迹

    默克尔访华聚焦香港问题

    这位德国女总理的第12次访华，正值延续数月的香港抗议活动之下。默克尔此行中也谈到香港问题，呼吁通过政治对话、和平解决危机。图中是默克尔和李克强在欢迎仪式上。因为默克尔此前数次在站立时出现颤抖情况，她近期一般是坐着听国歌演奏。

  • China | Bundeskanzlerin Merkel mit chinesischem Ministerpräsidenten Li Keqiang (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    德国“铁娘子”的中国足迹

    俯瞰紫禁城 谈笑风生

    这是默克尔作为德国总理第11次访华。2018年5月24日，中国国务院总理李克强在人民大会堂东门外广场为她举行了欢迎仪式，两位“老朋友”也就中德关系等问题进行了交流。在中国即将迎来改革开放40年之际，默克尔此次行程还包括访问有改革开放“试验田”之称的深圳。

  • China G20 Gipfel in Hangzhou - Aufstellung zum Gruppenbild (picture-alliance/dpa/B.v. Jutrczenka)

    德国“铁娘子”的中国足迹

    与各国“强人”齐聚杭州

    2016年9月，默克尔在杭州参加了G20峰会，这也是她第10次来到中国。鉴于德国是来年（2017年）G20峰会的主办国，在照“全家福”时，默克尔站在习近平右边、正中的位置。

  • China Besuch Merkel in Peking bei Li Keqiang (Reuters/W. Zhao)

    德国“铁娘子”的中国足迹

    第四轮政府磋商

    虽然看起来穿的是同一件上衣，但这其实是默克尔另一次访华。2016年6月，默克尔和李克强出席了第四轮德中政府磋商，中德两国也在她此行中达成了网络安全协议。值得一提的是，默克尔此行也在德国大使馆内会晤了公民社会的代表。

  • China Deutschland Bundeskanzlerin Angela Merkel in Heifei (picture-alliance/AP Photo/J. Eisele)

    德国“铁娘子”的中国足迹

    体会中国农村生活

    2015年10月，默克尔第8次访华。在北京与习近平等会面后，她受邀前往李克强的故乡安徽，来到了合肥农村，到访农户家庭、参观乡村小学（图）。

  • Angela Merkel in China (picture-alliance/dpa)

    德国“铁娘子”的中国足迹

    成都逛菜市场

    2014年7月，这位德国“铁娘子”第7次访华，前往成都和北京。默克尔在成都神仙树农贸市场的照片也盛传一时（图），据报道观摩品尝了宫保鸡丁。此外，她也在成都参观了德国大众与中国一汽的合资企业，并在北京出席首次“德中经济顾问委员会”会议。

  • Angela Merkel Xi Jinping (picture-alliance/dpa)

    德国“铁娘子”的中国足迹

    会晤未来的“一把手”

    这是默克尔2012年8月访华，图中她正与习近平举行会谈。值得注意的是这时习近平的职务还是国家副主席，在不久后的中共十八大以及第十二届人大上，他成为中国“一把手”。在此行中，默克尔也在中国总理温家宝的陪同下乘坐高铁、访问天津，拜访了空客在天津设立的组装基地。

  • Merkel in Guangzhou in der Provinz Guangdong (dapd)

    德国“铁娘子”的中国足迹

    前往广州 夜游珠江

    2012年2月，默克尔第5次访华，与时任中国国家主席胡锦涛会晤，并在温家宝的陪同下前往广州，出席德中经济论坛，参观德国隧道设备制造商海瑞克在广州的分公司，同时夜游珠江。图中，当地小学生向这位德国女总理献花。

  • Chinareisen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (picture-alliance/dpa/R. Jensen)

    德国“铁娘子”的中国足迹

    生日合影

    在这张照片上，德国政坛“铁娘子”显得格外温柔。这张图片摄于2010年7月西安，当天正好是默克尔56岁生日，按中国属相属马的她正与兵马俑陶马合影。在她的此行中，德中签署了多项经济技术合作协议。

  • Chinareisen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (picture-alliance/dpa/epa/P. Grimm)

    德国“铁娘子”的中国足迹

    冰期后的热情接待

    2007年9月，默克尔在总理府会见了藏人精神领袖达赖喇嘛，引得北京勃然大怒，德中关系随之进入“冰期”。2008年两国关系开始回暖。2008年10月，默克尔前往北京，出席亚欧峰会并与中国国家总理温家宝举行会晤。她在北京受到了热情接待。

  • Chinareisen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (picture-alliance/dpa/P. Grimm)

    德国“铁娘子”的中国足迹

    为“德中同行”揭幕

    2007年8月，默克尔第2次访华，当时正值中德建交35周年之际。她在此行中前往南京，为德国在华系列文化活动“德中同行”揭幕，并与南京大学师生交流（图）。

  • Chinareisen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (picture-alliance/dpa/dpaweb/epa/R. Vennenbernd)

    德国“铁娘子”的中国足迹

    首次访华

    2006年5月，出任德国总理刚半年的默克尔首次访华，受到广泛关注。她的前任施罗德与中国关系密切，默克尔曾以反对党领导人的身份批评施罗德政府的对华政策。在此行中，她除了在北京与胡锦涛、温家宝举行会晤外，也前往上海，体验了磁悬浮列车（图）。

    作者: 王凡


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德国“铁娘子”的中国足迹

自从2005年出任德国总理以来，默克尔已经12次访华，足迹遍布中国大江南北。现在我们就来盘点一下这位德国政坛“铁娘子”的历次中国行。 (24.05.2018)  

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联合记者会 默克尔与李克强谈香港  

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