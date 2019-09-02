默克尔武汉演讲 谈国际责任 未提香港

(德国之声中文网) 她在周六(9月7日)的演讲中表示，国际责任包括许多方面，比如南中国海的领土争端。默克尔认为，中国肩负有确保南海航道自由通行的重大责任，"但是并非所有邻国都认同中国对南海岛礁的领土诉求。"

德国总理还说，作为联合国安理会常任理事国，中国扮演着举足轻重的角色，必须始终致力于和平解决问题。她还强调了中国在全球贸易中的重大责任。"鉴于中国在许多科技领域已经取得了领先，我们总有一天不得不讨论这个问题：中国是否还能继续算作发展中国家。"默克尔表示，中国的发展中国家身份，给其带来了许多益处，其中包括贸易以及发展援助。

默克尔还在周六参观了德国合资汽车配件厂商伟巴斯特的武汉工厂

在国际贸易方面，默克尔则强调了共同规则的重要性，认为应该坚持多边主义、摒弃保护主义。"全球化的核心要义在于，一个国家的福祉比以往任何时候都更依赖于全球的福祉。"她认为，多边主义能够带来益处，实现了几亿人脱贫的中国就是一个典型例子；今天的中国已经成长为国际舞台上的最重要一员。"这同时也意味着人权和法治方面的责任。"

德国总理还指出，科技发展的伦理问题、个人数据的处理问题也应纳入国际责任的范畴。默克尔暗指中国科学家对人类胚胎进行基因编辑、中国政府大规模收集个人数据等案例。她说："并非所有可行的事情都值得我们去努力。"默克尔婉转地批评了中国建立社会征信体系的计划，表示欧洲认为这是一个坏主意，因为欧洲民众主张对自己的数据拥有掌控权，"因此这是一个全世界将继续高度关注的伦理争论。"

默克尔与习近平在周五傍晚举行了闭门会谈

敦促中国人少吃牛肉

气候保护也是默克尔演讲中的重要议题。她指出，气候保护是全人类共同造成，因此也是全人类的共同责任，需要国际社会共同推动。默克尔强调，一方面，中国正在努力推进气候保护，另一方面，经济体量巨大的中国也是全球最大温室气体排放国，而且排放量还在增长。德国总理建议，中国应当比现有计划更快地推动向可再生能源的转型。"中国将一步一步地承担起更大的国际责任。"

在随后的现场问答环节中，有一名学生提出了有关气候保护的问题。默克尔在回答中，就中国的牛肉消费量过快增长提出了警告。她指出，牛养殖场排放非常多的甲烷，这是一种非常强的温室气体。德国总理借此再次强调，当前的气候变化是人为造成的，因此每个人应该为遏制气候变化做出自己的贡献。

"香港问题应和平解决"

在华中科技大学的演讲中，默克尔并没有专门讲到眼下的香港议题。直到周六傍晚启程返回德国前，她才对媒体表示，希望香港的争端能够和平解决，"否则就不啻为一场灾难。"默克尔强调，前一天在北京时，中方"倾听"了她就香港问题的看法。"经常谈话是非常重要的。"德国总理还指出，香港问题现在是各界的焦点，但是在中国还有其他方面的人权问题。

柏林自由大学的中国问题专家桑德施耐德教授(Eberhard Sandschneider)在接受德国之声采访时指出，凭借德国的经济体量，柏林并不具备利用经济向北京就香港问题施压的实力。"对于北京而言，主权和稳定是两大核心利益。默克尔总理很清楚，中方在这两个问题上几乎没有妥协的可能。所以她还是倾向于搞'静默外交'，因为如果她像香港民主派所期盼的那样大声疾呼地批评，就什么也改变不了。"

此外，默克尔还在周六参观了德国合资汽车配件厂商伟巴斯特的武汉工厂以及德中友好医院，并与湖北省政府的官员进行会晤。默克尔此次访问中国总共为期两天，在周五的北京行程中，她分别和中国总理李克强、中国国家主席习近平举行了会晤，讨论了中美贸易战、香港"反修例"示威等眼下的热点议题。在联合新闻发布会上，默克尔希望影响全球经济的中美贸易战能够尽快解决、香港的自由与法治能够得到保障。李克强则就香港问题谨慎地表示，中央政府支持香港特区政府在法律框架下"制止暴力与混乱"，并强调北京坚持"一国两制"原则。李克强没有正面回应是否会向香港派兵的问题。

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