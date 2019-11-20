默克尔：欧洲对华政策要统一 北约要团结

（德国之声中文网）默克尔周三（11月27日）表示，如果欧盟每个成员国采取各自的中国政策，那么这将成为欧盟最大的危险之一。她说："这对中国来说并不是灾难性的，对我们却是。"

默克尔说，毋庸置疑，在5G网建设上我们需要制定严格的安全标准，所以我们需要和欧盟的伙伴国家共同商讨。就像在欧洲我们拥有一个药品管理局，可能在5G建设上我们也需要一个类似的负责审批的机构。她说："在一个共同的数码市场里，如果每个人都只管自己的一摊事，那我们无法走得很远。"

这位德国总理强调，在5G网建设的问题上涉及最高级别的安全标准，"但我们需要同欧洲，可能首先需要同法国一起找到解决问题的办法"。

一段时间以来，华为一直是德国政界的热议和争议的话题。上周日，德国联邦经济部长阿尔特迈尔（Peter Altmaier ）在政治脱口秀上谈到不排除华为参与德国的5G网建设时，提到当年美国窃听德国一事。该言论令美国不满，称"受到侮辱"。

"更恰当地回答"中国

默克尔在讲话中也谈及香港的抗议活动以及中国人权现状。她说："我们当然应该对此进行批评。但中国的制度完全不同。我不清楚，我们对于两种制度间的竞争给予的回答能否是：孤立、隔离。这是我们在冷战期间采取的方法"。

这位德国总理表示："更恰当的回答应该是：自信地坚持自己的标准，而不是宣告采用彻底的孤立隔离的手段。"

德国必须在北约承担更多责任

在德国联邦议院的一般性辩论中，默克尔也谈到了北约的意义，称德国应该担负起其责任。默克尔说，现在欧洲仅靠自己无法自卫，所以德国为北约付出更多努力以及承担更多都责任是正确的。德国必须致力于北约的团结。

不久前，法国总统马克龙抛出“北约脑死亡”说，引起舆论哗然。而默克尔显然不认同这位法国总统的说法。

默克尔周三承诺，德国将继续增加国防开支。明年德国上交北约的成员国经费将占国内生产总值的1.42%，截至2024年将增加到国内生产总值的1.5％，到2030年初增到2%。

这位德国总理也为其政府的气候政策政策进行了辩护。她说，政府提交了一个“雄心勃勃的计划”。默克尔认为在这方面德国也负有责任。她说：“如果不是我们，谁又能够来表明可以抵制气候变化。”

“破坏人权的地方没有言论自由”

默克尔同时紧急呼吁联邦议院抵制仇恨和仇恨煽动。她在联邦议院一般性辩论中表示：“言论自由的界限始于煽动传播仇恨和破坏人的尊严的地方。在这里，我们必须对此进行抵制。我们也将这样做，否则这个社会就不再是它从前的样子。”

这位德国总理说，“我们的社会存在摩擦”，卡塞尔行政区主席吕贝克（WalterLübcke）被谋杀以及对哈雷犹太教堂的袭击令“我们震惊”。人们不禁要问的是：“在基本法颁布了70年后的今天，我们的社会究竟是怎么回事？”

默克尔驳斥了德国不再允许人们享有充分自由的指责。这位联邦总理强调在德国享有言论自由。她说：“对于所有那些持续抱怨不能再自由发表意见的人，我只能简单地地对他们说：说出自己意见的人，必须能够适应反对意见。让所有人都无条件同意你的意见，这样的言论自由是没有的。”

洪沙/李京慧/凝炼（德新社，路透社等）