默克尔棘手的第十二次中国行

（德国之声中文网）曾几何时，一份价值1500亿欧元的经济协议仅被视为政府领导人访问北京带回的一份小礼物。一位德国政府首脑能够在镜头前与一位中国神职人员谈论其狱中生活。然而，这个时代已经结束。

联邦总理默克尔9月5日前往中华人民共和国进行国事访问时，将再次有一个德国经济代表团陪同前往。为期两天的议事日程上，除了与中国政治领导人会面之外，也包括与大学生们的会面。只是德国与中国的关系比以往任何时候都更加复杂，而且列有棘手话题的名单很长。

新疆和香港的人权问题

在默克尔按计划启程前不久，香港抗议活动领导人黄之锋在一封公开信中向联邦总理求助。在上次访华期间，默克尔成功地让已故持不同政见者和诺贝尔和平奖得主刘晓波的遗孀刘霞离开中国。然而，就中国日益肆无忌惮侵犯人权的行为举行的会谈变得越来越艰难和少见。两国之间的人权对话暂停。联邦外交部长批评中国对待维吾尔人的做法引起中方的强烈反应。据估计，在中国西部的新疆，有100万穆斯林维吾尔人被监禁。

在德香港人在勃兰登堡门前声援香港返送中运动

面临经济衰退的威胁

中国是德国最重要的供应国，同时是继美国和法国之后德国出口商品最重要的买家。 2018年，两国贸易额达到1993亿欧元。但中国不仅是德国最重要的贸易伙伴，而且也是经济上的竞争对手。今年年初，德国工业联合会在一份基本方针文件中发出警告，要提防中国"国家主导"的经济模式的"系统竞争"。经济学家认为德国正面临经济衰退的威胁。对经济衰退的担忧有可能会促使德国继续努力改善与中国的贸易关系。

新丝绸之路

中国对欧洲的经济影响不断走出新路，尤其是在港口和铁路建设方面。通过全球基础设施项目，即所谓的一带一路倡议（BRI），中国希望扩建通往非洲和欧洲的海上和陆地的交通线路。一些欧盟成员国已经同意参加该项目。然而，人们也担心中国通过这条新的丝绸之路不仅施加经济影响，而且还可以施加政治影响力。希腊便是一个例子。该国是首批参与一带一路项目的欧盟成员国之一。2017年，希腊对欧盟谴责中国侵犯人权的一项欧盟联合人权声明投了否决票。专家们担心，可能还会有其他欧盟国家效仿希腊。

美国，伊朗和华为

中美之间持续的贸易争端也对德国与这两个国家的关系产生影响。美国总统特朗普宣布退出与伊朗的核协议之后，也对联邦政府额外施加了压力。而中国欢迎伊朗外交部长扎里夫（ Zarif Mohammad Javad Zarif） 前来北京举行会谈，目的是帮助伊朗促进经济，维护核协议。德国因此夹在两个对立的战线之间。另一个导致德国与中美两国关系紧张的因素是德国对华为采取的态度。这家中国电信集团是领先世界市场的5G技术供应商，但安全专家对该公司的技术存在争议。美国已将华为技术排除在其自身的网络扩建之外。德国尚未做出决定。

德国“铁娘子”的中国足迹 俯瞰紫禁城 谈笑风生 这是默克尔作为德国总理第11次访华。2018年5月24日，中国国务院总理李克强在人民大会堂东门外广场为她举行了欢迎仪式，两位“老朋友”也就中德关系等问题进行了交流。在中国即将迎来改革开放40年之际，默克尔此次行程还包括访问有改革开放“试验田”之称的深圳。

德国“铁娘子”的中国足迹 与各国“强人”齐聚杭州 2016年9月，默克尔在杭州参加了G20峰会，这也是她第10次来到中国。鉴于德国是来年（2017年）G20峰会的主办国，在照“全家福”时，默克尔站在习近平右边、正中的位置。

德国“铁娘子”的中国足迹 第四轮政府磋商 虽然看起来穿的是同一件上衣，但这其实是默克尔另一次访华。2016年6月，默克尔和李克强出席了第四轮德中政府磋商，中德两国也在她此行中达成了网络安全协议。值得一提的是，默克尔此行也在德国大使馆内会晤了公民社会的代表。

德国“铁娘子”的中国足迹 体会中国农村生活 2015年10月，默克尔第8次访华。在北京与习近平等会面后，她受邀前往李克强的故乡安徽，来到了合肥农村，到访农户家庭、参观乡村小学（图）。

德国“铁娘子”的中国足迹 成都逛菜市场 2014年7月，这位德国“铁娘子”第7次访华，前往成都和北京。默克尔在成都神仙树农贸市场的照片也盛传一时（图），据报道观摩品尝了宫保鸡丁。此外，她也在成都参观了德国大众与中国一汽的合资企业，并在北京出席首次“德中经济顾问委员会”会议。

德国“铁娘子”的中国足迹 会晤未来的“一把手” 这是默克尔2012年8月访华，图中她正与习近平举行会谈。值得注意的是这时习近平的职务还是国家副主席，在不久后的中共十八大以及第十二届人大上，他成为中国“一把手”。在此行中，默克尔也在中国总理温家宝的陪同下乘坐高铁、访问天津，拜访了空客在天津设立的组装基地。

德国“铁娘子”的中国足迹 前往广州 夜游珠江 2012年2月，默克尔第5次访华，与时任中国国家主席胡锦涛会晤，并在温家宝的陪同下前往广州，出席德中经济论坛，参观德国隧道设备制造商海瑞克在广州的分公司，同时夜游珠江。图中，当地小学生向这位德国女总理献花。

德国“铁娘子”的中国足迹 生日合影 在这张照片上，德国政坛“铁娘子”显得格外温柔。这张图片摄于2010年7月西安，当天正好是默克尔56岁生日，按中国属相属马的她正与兵马俑陶马合影。在她的此行中，德中签署了多项经济技术合作协议。

德国“铁娘子”的中国足迹 冰期后的热情接待 2007年9月，默克尔在总理府会见了藏人精神领袖达赖喇嘛，引得北京勃然大怒，德中关系随之进入“冰期”。2008年两国关系开始回暖。2008年10月，默克尔前往北京，出席亚欧峰会并与中国国家总理温家宝举行会晤。她在北京受到了热情接待。

德国“铁娘子”的中国足迹 为“德中同行”揭幕 2007年8月，默克尔第2次访华，当时正值中德建交35周年之际。她在此行中前往南京，为德国在华系列文化活动“德中同行”揭幕，并与南京大学师生交流（图）。

德国“铁娘子”的中国足迹 首次访华 2006年5月，出任德国总理刚半年的默克尔首次访华，受到广泛关注。她的前任施罗德与中国关系密切，默克尔曾以反对党领导人的身份批评施罗德政府的对华政策。在此行中，她除了在北京与胡锦涛、温家宝举行会晤外，也前往上海，体验了磁悬浮列车（图）。 作者: 王凡



中国 - 欧盟协议

默克尔此次访华可能会有一个尤其令中国怀疑论者、其欧盟伙伴法国感到高兴的收获，也就是中国在计划签署的欧盟和中国贸易协定中做出的承诺。柏林已经发出信号，将在2020年担任欧盟理事会主席期间利用与北京的良好关系，实现在德国举行中欧联合峰会的愿望。默克尔可以借此次访华的机会为此进行重要的准备工作。

关系地位

欧盟委员会最近宣布中国是"系统的竞争对手"。 而柏林本身与北京保持着良好关系，双方都称之为"全面的战略伙伴关系"。 德国和中国政府代表已经举行了5次联合磋商。 今年，两国卫生兵还在德国进行了首次联合演习。谈到两国关系， 联邦总理默克尔称"中国即是战略合作伙伴，也是竞争对手"。 然而这种矛盾心理无论是在德国还是在国外都引起一种不确定感。