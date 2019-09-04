默克尔棘手的第十二次中国行

联邦总理默克尔第十二次前往中华人民共和国访问，并将就一系列棘手话题与中方进行磋商。
（德国之声中文网）曾几何时，一份价值1500亿欧元的经济协议仅被视为政府领导人访问北京带回的一份小礼物。一位德国政府首脑能够在镜头前与一位中国神职人员谈论其狱中生活。然而，这个时代已经结束。
联邦总理默克尔9月5日前往中华人民共和国进行国事访问时，将再次有一个德国经济代表团陪同前往。为期两天的议事日程上，除了与中国政治领导人会面之外，也包括与大学生们的会面。只是德国与中国的关系比以往任何时候都更加复杂，而且列有棘手话题的名单很长。
新疆和香港的人权问题
在默克尔按计划启程前不久，香港抗议活动领导人黄之锋在一封公开信中向联邦总理求助。在上次访华期间，默克尔成功地让已故持不同政见者和诺贝尔和平奖得主刘晓波的遗孀刘霞离开中国。然而，就中国日益肆无忌惮侵犯人权的行为举行的会谈变得越来越艰难和少见。两国之间的人权对话暂停。联邦外交部长批评中国对待维吾尔人的做法引起中方的强烈反应。据估计，在中国西部的新疆，有100万穆斯林维吾尔人被监禁。
面临经济衰退的威胁
中国是德国最重要的供应国，同时是继美国和法国之后德国出口商品最重要的买家。 2018年，两国贸易额达到1993亿欧元。但中国不仅是德国最重要的贸易伙伴，而且也是经济上的竞争对手。今年年初，德国工业联合会在一份基本方针文件中发出警告，要提防中国"国家主导"的经济模式的"系统竞争"。经济学家认为德国正面临经济衰退的威胁。对经济衰退的担忧有可能会促使德国继续努力改善与中国的贸易关系。
新丝绸之路
中国对欧洲的经济影响不断走出新路，尤其是在港口和铁路建设方面。通过全球基础设施项目，即所谓的一带一路倡议（BRI），中国希望扩建通往非洲和欧洲的海上和陆地的交通线路。一些欧盟成员国已经同意参加该项目。然而，人们也担心中国通过这条新的丝绸之路不仅施加经济影响，而且还可以施加政治影响力。希腊便是一个例子。该国是首批参与一带一路项目的欧盟成员国之一。2017年，希腊对欧盟谴责中国侵犯人权的一项欧盟联合人权声明投了否决票。专家们担心，可能还会有其他欧盟国家效仿希腊。
美国，伊朗和华为
中美之间持续的贸易争端也对德国与这两个国家的关系产生影响。美国总统特朗普宣布退出与伊朗的核协议之后，也对联邦政府额外施加了压力。而中国欢迎伊朗外交部长扎里夫（ Zarif Mohammad Javad Zarif） 前来北京举行会谈，目的是帮助伊朗促进经济，维护核协议。德国因此夹在两个对立的战线之间。另一个导致德国与中美两国关系紧张的因素是德国对华为采取的态度。这家中国电信集团是领先世界市场的5G技术供应商，但安全专家对该公司的技术存在争议。美国已将华为技术排除在其自身的网络扩建之外。德国尚未做出决定。
中国 - 欧盟协议
默克尔此次访华可能会有一个尤其令中国怀疑论者、其欧盟伙伴法国感到高兴的收获，也就是中国在计划签署的欧盟和中国贸易协定中做出的承诺。柏林已经发出信号，将在2020年担任欧盟理事会主席期间利用与北京的良好关系，实现在德国举行中欧联合峰会的愿望。默克尔可以借此次访华的机会为此进行重要的准备工作。
关系地位
欧盟委员会最近宣布中国是"系统的竞争对手"。 而柏林本身与北京保持着良好关系，双方都称之为"全面的战略伙伴关系"。 德国和中国政府代表已经举行了5次联合磋商。 今年，两国卫生兵还在德国进行了首次联合演习。谈到两国关系， 联邦总理默克尔称"中国即是战略合作伙伴，也是竞争对手"。 然而这种矛盾心理无论是在德国还是在国外都引起一种不确定感。
德国总理默克尔本周访问中国前，议会多个党派的外交政策发言人纷纷呼吁总理，在北京与中共领导人谈论香港危机。而且德国代表团浓重的经济色彩也引起批评。 (04.09.2019)