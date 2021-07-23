 默克尔：是的，我是一名女权主义者 | 文化经纬 | DW | 09.09.2021

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文化经纬

默克尔：是的，我是一名女权主义者

在多年回避该问题后，即将卸任的德国总理默克尔（Angela Merkel）对女权主义采取了明确的立场。她在与尼日利亚籍作家和女权倡议者阿迪奇（Chimamanda Ngozi Adichie）的一次对谈中发表了对女权主义的观点。

Festivaleröffnung von Theater der Welt 2020 | Angela Merkel und Chimamanda Ngozi Adichie

（德国之声中文网）德国总理过去可能对于把自己形容成女权主义者感到犹豫不决，但现在即将卸任的她，似乎正在表明自己的立场。周三（9月8日）她和作家阿迪奇一起参与在杜塞尔多夫举行的活动后，默克尔对女权主义有了新的表态。

“从本质上看，它（女权主义）是关于男女平等的事实，在参与社会和一般生活的意义上。由此看来，我可以说：'是的，我是一个女权主义者'。” 

我们都应该是女权主义者

这与2017年在柏林举行的 “妇女20” 峰会上的尴尬对谈相比是一个转折，当时默克尔被直接问到她是否是一名女权主义者，但默克尔没有直接回答此问题，引起了许多人的批评，也有人对她感到失望。

Festivaleröffnung von Theater der Welt 2020 | Angela Merkel und Chimamanda Ngozi Adichie

德国总理默克尔和作家阿迪奇

在本周三的活动中，这位德国总理更加坦诚，并承认她过去的缄默态度。 “我当时提到这个话题时有点害羞，但现在更加深思熟虑了。在这个意义看来，我可以说，我们都应该是女权主义者。” 她的评论迎来了观众的热烈掌声，也得到了阿迪奇的热情支持 ── 她在2012年的TEDx演讲中出版的《我们都应该是女权主义者》一书被誉为21世纪女权主义的基石著作。

女权主义的代表人物

默克尔公开了她过去作为一个年轻女孩的经历，也向听众讲述了她的成长是被哪些事物塑造的。

她说：“事实上，我从小就与心理障碍人士一起长大，而且一点恐惧也没有。” 她也回忆道，在她学习的物理学领域是个由男性主导的学科，她是一小部份女性的其中一个。在很多场合，默克尔都必须努力争取能顺利做实验的机会，这让她学会了为自己的地位而奋斗。

一个不一样的德国

默克尔谈到了她在过去几十年里看到的德国社会的差异。“然而，我必须说，我们的国家已经发生了一些变化。”， “如果一个议题研讨会都是男性，在20年前我不会注意到，但现在我不再认为那是可行的，而是觉得少了一部分的东西。”

Deutschland | Zentraler Wahlkampfauftakt von CDU und CSU

默克尔表态支持同党候选人拉谢特接替她，担任下届德国总理。

这位即将离任的总理说，她将会问心无愧离开办公室，她已经做完了她能力所及的事。 “我认为我已经尽了自己的努力，任何现在还不明白的人在未来四年里都不会明白。” 德国将于9月26日举行投票，选举新一届议会，并决定下一位总理人选。最近几周，默克尔表态支持基督教民主联盟（CDU）候选人拉舍特（Armin Laschet）接替她。

被问到接下来会发生什么，默克尔说，在担任总理16年后，她需要空档想清楚自己的下一步行动。 “我已经决定暂时什么都不做，等待看看会发生什么，我觉得这样很美好。”

观看视频 02:54

默克尔走了 谁来接班？

（法新社、德新社）

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