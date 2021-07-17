 默克尔：无法用言语描述洪水损毁的程度 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.07.2021

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时政风云

默克尔：无法用言语描述洪水损毁的程度

本周日，德国总理默克尔前往本次暴雨洪灾受灾严重的莱法州视察灾情。她在视察后举行的新闻记者会上表示，当地的洪灾规模“超出现实想象、极其恐怖”。她表示下周三联邦内阁将讨论通过灾区援助计划。

Deutschland Unwetter in Rheinland-Pfalz | Malu Dreyer und Angela Merkel

（德国之声中文网）刚刚结束访美的德国联邦总理默克尔周日（7月18日）上午亲临受灾尤为严重的埃弗尔（Eifel） 山区舒尔德村（Schuld）勘察灾情。随行的还有莱法州州长德莱尔（Malu Dreyer）、舒尔德村村长路西（Helmut Lussi）以及莱法州的多名官员。

默克尔前往了舒尔德村，向救援人员和灾民询问了解灾情。她问救援人员睡眠时间是否充足，询问灾区的饮用水供应是否恢复，目前灾区面临的最大困难是什么等等。谈话快结束时，默克尔问众人还有什么要说的吗？一名消防员回答说："我的一个同事受到很大打击，因为他的整座房子都被大水冲毁了。"

在视察灾情结束后举行的新闻记者会上，默克尔表示德国这次经历的洪灾规模"超出现实想象、极其恐怖"。她说几乎无法找出合适的词汇描述灾害的程度。

默克尔还表示，下周三（7月21日）联邦内阁将讨论通过灾区援助计划，将从短期和中长期向受灾地区提供重建援助。

默克尔说："德国是一个强大的国家。我们将抗御住自然的破坏力。"她还请求国民为灾区人民捐款。

联邦财政部长朔尔茨（Olaf Scholz）承诺，联邦政府将迅速提供至少3亿欧元援助资金。他对《图片报星期日》表示，第一笔款项本月就将到达莱法州和北威州。他说："重建援助可能需要更多一些时间。但是今年年内就都会实现。"

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大水无情 德国遭遇罕见洪灾

在经历了一场特大暴雨之后，德国莱茵兰-普法尔茨和北莱茵-威斯特法伦两个州的洪灾遇难者人数已经升至150人以上。仅在莱法州的阿尔维勒（Ahrweiler）一个镇就有至少110人死于洪水灾难，另外还有670多人受伤。截至周日（7月18日）中午，北威州清点核实的遇难者人数也已经高达46人，其中包括4名消防员。

在受灾地区，救援人员仍然在寻找失踪者，预计死亡人数还会进一步增加。

  • Deutschland | Unwetter in Rheinland-Pfalz

    损失惨重：欧洲遭遇大水天灾

    河水汹涌

    通常情况下，基尔河（Kyll）只是摩泽尔河（Mosel）的一条小支流，从比利时的瓦隆地区（Wallonien）流入德国的北莱茵-威斯特法伦州（Nordrhein-Westfalen）和莱茵兰-普法尔茨州（Rheinland-Pfalz）。可现在，在受风暴影响尤重的艾费尔地区的比特堡-普吕姆（Bitburg-Prüm），基尔河在埃尔多夫（Erdorf）附近漫堤，淹没了部分村庄。

  • Deutschland Unwetter

    损失惨重：欧洲遭遇大水天灾

    百万都市亦遭殃

    约100万人口的德国第四大城市科隆也受到此次水灾影响——如此图所示，一条铁路下跨道内，只见一辆汽车的车顶还伸出水面。

  • BdT Deutschland Unwetter in Schuld Rheinland-Pfalz

    损失惨重：欧洲遭遇大水天灾

    整座村庄被毁

    在科隆以南约50公里的艾费尔地区的舒尔德（Schuld）村，众多房屋被冲走，道路毁损。无人机图像显示了破坏的程度。

  • Deutschland | Unwetter in Rheinland-Pfalz

    损失惨重：欧洲遭遇大水天灾

    阿尔河（Ahr ）遭受世纪水灾

    在阿尔山谷，暴雨引发了一场世纪洪水。当周三（７月１４日）晚间水位计发生故障时，水位已高出历史纪录两米。位于阿尔韦勒地区（Ahrweiler）的埃施（Esch）小镇的街道已变成汹涌的水道，该地区众多村庄和城镇完全被淹。

  • Deutschland | Unwetter in Altena

    损失惨重：欧洲遭遇大水天灾

    德国伤亡惨重

    到当地周五上午，已知至少有８１人死亡，另有不明数量的人失踪，伤者更多。 此次天灾首起死亡事件发生在绍尔兰地区（Sauerland）的阿尔滕纳（ Altena ）：完成救援任务后，一消防队员在试图进入急救车时不慎落水，瞬即被冲走。根据警方的通报，“他很快被发现已经死亡”。这个小城镇基本被淹，并发生山体滑坡。

  • 德国西部许多地区已发布灾害警报，这有助于促进相关部门之间的协调，以及与联邦国防军的合作。此图显示，士兵们驾驶抢险坦克和重型清障车辆，赶赴哈根市（ Hagen），帮助减轻纳赫马河水灾造成的损失。

    损失惨重：欧洲遭遇大水天灾

    联邦国防军伸出援手

    德国西部许多地区已发布灾害警报，这有助于促进相关部门之间的协调，以及与联邦国防军的合作。此图显示，士兵们驾驶抢险坦克和重型清障车辆，赶赴哈根市（ Hagen），帮助减轻纳赫马河水灾造成的损失。

  • Unwetter in Deutschland | NRW

    损失惨重：欧洲遭遇大水天灾

    部分城区疏散

    在莱希林根（Leichlingen），伍珀河（Wupper）水没街道，居民们涉水自助。暴雨导致水位上升，迫使当地部分地区采取疏散措施。尤其是迪彭河谷 （Diepental）下游地区情况危急，那里，一座大坝有可能决堤。

  • Deutschland | Unwetter in Nordrhein-Westfalen

    损失惨重：欧洲遭遇大水天灾

    巨大财产损失

    此图显示哈根地区一辆汽车被纳哈马河水前晚裹挟的泥石流覆盖。暴雨使鲁尔区边缘的这条小河变成了汹涌的洪流。

  • 此图显示，灾区消防队员们们设法阻止最坏情况发生：紧急搭建一道木制隔离墙，以保护阿尔河谷地的马伊肖斯村（Mayschoss）不被淹没。然而，许多努力最终均告白费，——大自然的力量无可抗拒。

    损失惨重：欧洲遭遇大水天灾

    无能为力

    此图显示，灾区消防队员们们设法阻止最坏情况发生：紧急搭建一道木制隔离墙，以保护阿尔河谷地的马伊肖斯村（Mayschoss）不被淹没。然而，许多努力最终均告白费，——大自然的力量无可抗拒。

  • 夜间，一列火车停在莱茵兰-法尔茨州特里尔-萨尔堡区（Trier-Saarburg ）的科德尔（Kordel ）车站。部分城镇被基尔河水淹没。德西很多地区的短程及长途交通阻断，在若干重灾区，电力供应也被中断。

    损失惨重：欧洲遭遇大水天灾

    交通断绝

    夜间，一列火车停在莱茵兰-法尔茨州特里尔-萨尔堡区（Trier-Saarburg ）的科德尔（Kordel ）车站。部分城镇被基尔河水淹没。德西很多地区的短程及长途交通阻断，在若干重灾区，电力供应也被中断。

  • 据媒体报道，在比利时列日省（Lüttich）有两人因暴雨致死。阿登纳地区（Ardennen ）的众多地方受灾尤重。在距德国边境仅35公里的斯帕镇（Spa），连日暴雨已部分淹没镇中心。

    损失惨重：欧洲遭遇大水天灾

    比利时也有伤亡

    据媒体报道，在比利时列日省（Lüttich）有两人因暴雨致死。阿登纳地区（Ardennen ）的众多地方受灾尤重。在距德国边境仅35公里的斯帕镇（Spa），连日暴雨已部分淹没镇中心。

  • Belgien Unwetter Hochwasser

    损失惨重：欧洲遭遇大水天灾

    基础设施受损

    比利时的灾后清理工作也将需要很长时间。大水给灾区的基础设施带来巨大破坏。此图显示，因大水，一辆汽车撞破遭淹道路上的栅栏。

  • 在瑞士，发生世纪洪水的危险尚未排除。在许多地方，水上航运中断。一些地区报告发生洪水、山体滑坡和泥石流。这张鸟瞰图显示，连续数天强降雨后，阿莱内河（Allaine）水已经决堤。

    损失惨重：欧洲遭遇大水天灾

    瑞士忧虑发生世纪洪水

    在瑞士，发生世纪洪水的危险尚未排除。在许多地方，水上航运中断。一些地区报告发生洪水、山体滑坡和泥石流。这张鸟瞰图显示，连续数天强降雨后，阿莱内河（Allaine）水已经决堤。


（德新社）

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