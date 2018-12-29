默克尔新年致辞：“民主的活力在于更换”

（德国之声中文网）在其传统的新年致辞中，从2005年起任职的默克尔总理面向的是本国人民。因此，"亲爱的公民们"便是对致辞对象的称呼。不过，在德国境外，她的新年致辞也当受关注。 默克尔从国内、国际两个角度对她所称的刚刚过去的这个"相当困难的政治年份"作了总结。

默克尔首先讲到了国内，提到了2017联邦议院选举后旷日持久的艰难的组阁。她指出，组阁延续了整整6个月，而在终于组成政府后，"我们却又出现争议，与自己纠缠不清"。这位基民盟人士未举例，但人们首先会记得两件事情：一是与巴伐利亚州的姐妹党- 基社盟籍的联邦内政部长泽霍费尔无休止的争论；二是与社会民主党阵营的争议。内容上，它们都与移民政策有关。

核心问题：气候变化、移民、恐怖主义

不过，默克尔没有把联合政府内的不融洽气氛作为她将在本届政府任期结束后退出政坛的原因。她表示，无论过去这一年如何差强人意，她的这一决定与此无关。她说，任期已历13年，理由已然足够。她说，我们在"前任留给我们的业绩上"搭建，给后继者建构，"民主的活力在于更换"。

默克尔表示深信，只有在"我们团结一致、跨界与他人合作"的情况下，才能应对时代的挑战。 新近，在波兰的卡托维茨举行过联合国气候峰会。默克尔指出，气候变化是关乎人类命运的紧迫问题，但引导和控制移民以及打击国际恐怖主义同样事关人类前途。她说，"我们要解决所有这些问题，它符合我们的利益"。

德国在联合国安理会的角色

不过，在她坚定应对多重挑战的意愿中也掺有某些疑虑。默克尔指出，国际合作的确定性受到动摇。她又未举例。不过，毫无疑问，她之所指该包括大西洋两岸的民族主义政策。她的结论："面对这样的局面，我们必须更坚定地恪守、阐释、捍卫维护我们的理念。"

谈及现在开始、为期两年的德国在联合国安理会的理事国身份，默克尔宣布，德国将在安理会致力于"全球解决"，"我们将继续增加人道援助和发展援助，但我们也将继续增加防务开支"。她说，德国将致力于使欧盟"更强固、更有决断能力"。她强调，尽管英国脱欧，德国政府也将继续致力于确保与该国的"密切伙伴关系"。

呼吁"开放、宽容与尊重"

默克尔总理向本国人民发出呼吁，在5月份的欧盟选举中投出正确的一票，使欧盟在未来也能继续是一个"和平、富裕和安全的项目"。在2019新年致辞的末尾，默克尔再度把目光投向国内。她表示， 联邦政府致力于实现"等价的生活关系"，"每个男女公民都有得到教育、住房和医保的良好机会"。

默克尔指出，政府内部，人们为"最佳方案"而争议，但也越来越频繁地为我们相互共处的风格、为我们的价值- 开放、宽容与尊重-而争议。默克尔对社会气候在2018年也变得恶劣表示忧虑。不过，她依然确信："只要我们相信我们的价值、戮力实践我们的理念，新的东西和好的东西就会产生。"