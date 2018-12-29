 默克尔新年致辞：“民主的活力在于更换” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.12.2018

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时政风云

默克尔新年致辞：“民主的活力在于更换”

联邦德国总理默克尔在2019元旦致词中作自我批评，同时呼吁国人团结一致、强调建立一个强大欧洲的必要性。作为对国际危机的回答：德国将担负起更多责任。

Deutschland - Neujahrsansprache Bundeskanzlerin Angela Merkel ***ACHTUNG SPERRFRIST (picture-alliance/dpa/AFP/J. MacDougal)

默克尔新年致辞

（德国之声中文网）在其传统的新年致辞中，从2005年起任职的默克尔总理面向的是本国人民。因此，"亲爱的公民们"便是对致辞对象的称呼。不过，在德国境外，她的新年致辞也当受关注。 默克尔从国内、国际两个角度对她所称的刚刚过去的这个"相当困难的政治年份"作了总结。

默克尔首先讲到了国内，提到了2017联邦议院选举后旷日持久的艰难的组阁。她指出，组阁延续了整整6个月，而在终于组成政府后，"我们却又出现争议，与自己纠缠不清"。这位基民盟人士未举例，但人们首先会记得两件事情：一是与巴伐利亚州的姐妹党- 基社盟籍的联邦内政部长泽霍费尔无休止的争论；二是与社会民主党阵营的争议。内容上，它们都与移民政策有关。

核心问题：气候变化、移民、恐怖主义

不过，默克尔没有把联合政府内的不融洽气氛作为她将在本届政府任期结束后退出政坛的原因。她表示，无论过去这一年如何差强人意，她的这一决定与此无关。她说，任期已历13年，理由已然足够。她说，我们在"前任留给我们的业绩上"搭建，给后继者建构，"民主的活力在于更换"

CDU Bundesparteitag (picture-alliance/dpa/C. Charisius)

2018年12月初，不再竞选党主席的默克尔在基民盟汉堡党代会上

默克尔表示深信，只有在"我们团结一致、跨界与他人合作"的情况下，才能应对时代的挑战。 新近，在波兰的卡托维茨举行过联合国气候峰会。默克尔指出，气候变化是关乎人类命运的紧迫问题，但引导和控制移民以及打击国际恐怖主义同样事关人类前途。她说，"我们要解决所有这些问题，它符合我们的利益"。

德国在联合国安理会的角色

不过，在她坚定应对多重挑战的意愿中也掺有某些疑虑。默克尔指出，国际合作的确定性受到动摇。她又未举例。不过，毫无疑问，她之所指该包括大西洋两岸的民族主义政策。她的结论："面对这样的局面，我们必须更坚定地恪守、阐释、捍卫维护我们的理念。"

UN Sicherheitsrat Symbolbild (picture-alliance/dpa)

纽约的联合国安理会会议厅内，2019/20年德国的席位已准备就绪

谈及现在开始、为期两年的德国在联合国安理会的理事国身份，默克尔宣布，德国将在安理会致力于"全球解决"，"我们将继续增加人道援助和发展援助，但我们也将继续增加防务开支"。她说，德国将致力于使欧盟"更强固、更有决断能力"。她强调，尽管英国脱欧，德国政府也将继续致力于确保与该国的"密切伙伴关系"。

呼吁"开放、宽容与尊重"

默克尔总理向本国人民发出呼吁，在5月份的欧盟选举中投出正确的一票，使欧盟在未来也能继续是一个"和平、富裕和安全的项目"。在2019新年致辞的末尾，默克尔再度把目光投向国内。她表示， 联邦政府致力于实现"等价的生活关系"，"每个男女公民都有得到教育、住房和医保的良好机会"。

默克尔指出，政府内部，人们为"最佳方案"而争议，但也越来越频繁地为我们相互共处的风格、为我们的价值- 开放、宽容与尊重-而争议。默克尔对社会气候在2018年也变得恶劣表示忧虑。不过，她依然确信："只要我们相信我们的价值、戮力实践我们的理念，新的东西和好的东西就会产生。"

  • 62 Prozent der Deutschen haben sich laut einer Umfrage der Krankenkasse DAK fürs neue Jahr zum Ziel gesetzt, mehr zu entspannen. Wir hätten exemplarisch ein Foto aussuchen können, das Stress symbolisiert: jemand schlägt mit dem Kopf auf den Tisch oder balanciert Aktenberge vor sich her. Aber, mal ehrlich: Ist dieses Katzenbaby nicht süß!?

    德国人2019的新年目标

    1. 减压

    据德国医保DAK的一项调查，62%的德国人的新年目标是减压。我们没有选择象征着不堪压力重负的图片，而是用了这张可爱猫咪的图片，毕竟，多看萌物，也有助于减压。

  • Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und damit beginnt der Sozialstress: Weihnachtsgans hier, Kartoffelsalat mit Würstchen dort. Der Kalender ist voll und man fragt sich: Geht das nicht auch anders? Um 2019 niemand vor den Kopf zu stoßen, muss das Jahr entzerrt werden: 60 Prozent der Deutschen haben sich vorgenommen, im kommenden Jahr mehr Zeit für Familie und Freunde einzuplanen.

    德国人2019的新年目标

    2. 多和家人朋友相处

    这个或许也有助于缓解压力：少点工作，多见亲朋。60%的德国人表示，希望在新的一年里将更多的时间留给家人和朋友。

  • Der weltweite Klassiker: In Deutschland geben 57 Prozent der Befragten an, dass sie sich 2019 mehr bewegen wollen. An die Tradition der Vorsätze für das neue Jahr schließt sich nahtlos die Tradition an, dass viele Menschen ihre guten Absichten schnell beiseite schieben - mindestens bis zum nächsten Jahresende. 54 Prozent sagen immerhin, dass sie ihr Vorhaben wenigstens vier Monate durchziehen.

    德国人2019的新年目标

    3. 多运动

    这个目标大概每人都有吧？新一年多运动！在德国，57%的受访者表示，希望2019年更多地动起来。不过，很多人完全没有付诸行动，或者没有坚持下去。

  • Manch ein Vorsatz verheißt sowieso mehr Freude als die Aussicht, im Winter joggen zu gehen. Denken Sie einfach an einen Strand, das Meer rauscht vor Ihnen und Sie müssen nichts weiter tun, als ganz bei sich zu sein. 51 Prozent der Deutschen hoffen, 2019 etwas mehr Zeit für sich zu finden.

    德国人2019的新年目标

    4. 多点时间留给自己

    想象一下：你独自一人在海边冥想，潮湿的空气扑面而来。听起来不错吧？那就去试试。51%的德国人表示，希望2019年多一点时间留给自己。

  • Natrium- und fettarm, wenig Kohlenhydrate, glutenfrei, vegetarisch, vegan, paleo, biologisch oder roh: Es gibt viele angesagte Etiketten, dabei können Sie Ihre Essgewohnheiten auch verbessern, ohne sich an eine strikte Diät zu halten. Halten Sie es einfach frisch und farbenfroh. Das haben sich 49 Prozent der Deutschen für das Jahr 2019 vorgenommen: gesund ernähren!

    德国人2019的新年目标

    5. 吃得更健康

    低盐、低脂、低碳水化合物，还有素食、有机等等等等，如今有太多打上健康标签的饮食潮流。其实也可以从简单的做起，多吃新鲜食品、摄取多种营养。毕竟，吃得更健康是近半数（49%）德国人的新年目标。

  • Noch so ein klassischer Vorsatz. So sehr gesunde Ernährung und Sport dazu beitragen können, weiteren Pfunden vorzubeugen - 34 Prozent der Befragten reicht es nicht aus, nicht weiter zuzunehmen, sie wollen abnehmen. Dabei helfen kann ein Diät-Tagebuch, etwa so: Tag 1: Ich habe das fette, süße, gefährliche, köstliche Essen entsorgt. Es war sooo lecker!

    德国人2019的新年目标

    6. 减肥

    恐怕没有比这个更常见的目标了。光运动以及吃得健康还不够，有34%的德国明确表示，希望新的一年能瘦下来！

  • Manches Klischee hält der Realität nicht stand. Die Sparsamkeit der Deutschen ist legendär, dabei zeigen OECD-Daten, dass die Bewohner aus den Niederlanden, Dänemark, Schweden, der Schweiz und Norwegen etwas mehr von ihrem Einkommen bunkern. Fast ein Drittel der befragten Deutschen (32 Prozent) will dem Stereotyp jedoch gerecht werden und 2019 mehr Geld beiseite legen.

    德国人2019的新年目标

    7. 多存钱

    很多关于德国人的看法都是成见，比如节俭。根据经合组织数据，比起周边国家荷兰、丹麦、瑞典、瑞士、挪威，德国人更少储蓄。不过，大家还是有存钱心的——至少32%的受访者表达了这个新年目标。

  • 8. Weniger Zeit im Internet verbringen Das Internet spricht laut wissenschaftlichen Studien die gleichen Neurotransmitter an wie Suchtmedikamente - vor allem durch das Feedback aus sozialen Medien. 25 Prozent der Deutschen wollen das Smartphone 2019 häufiger beiseite legen. Unter Befragten zwischen 14 und 29 Jahren ist der Vorsatz sogar noch stärker verbreitet: 49 Prozent von ihnen wollen mehr Zeit offline verbringen.

    德国人2019的新年目标

    8. 少上网

    一些科学研究指出，网络、特别是社交媒体上的评论，对人们神经细胞的影响有如成瘾药物。大概正是出于这个原因，25%的德国人希望2019年少玩手机。对于14岁至29岁这个年轻群体，想要戒掉网瘾的更是高达49%。

  • Weniger fernsehen Mehr Zeit für Freunde und Familie, sich selbst und die Zubereitung gesunder Mahlzeiten sowie das Fitnessprogramm: Die Argumente dafür, 2019 mit dem Zappen aufzuhören, können die 19 Prozent der Befragten, die diesen Vorsatz haben, im oberen Teil der Liste finden. Ach, übrigens spart es natürlich auch Geld, wenn man alle Streaming-Abos kündigt.

    德国人2019的新年目标

    9. 少看电视

    想多点时间留给亲朋、多点时间留给自己、多运动、多做健康菜肴，时间哪里找呢？除了少上网外，少看电视也是一个办法。19%的受访者表示，新的一年要少做“沙发土豆”。

  • Die Deutschen und das Bier: Dieses uralte Klischee hat wenigstens Hand und Fuß, denn hinter Tschechien, Namibia und Österreich ist Deutschland das Land mit dem vierthöchsten Bierkonsum. Da 16 Prozent der Deutschen angeben, ab 2019 weniger Alkohol trinken zu wollen, bleibt abzuwarten, ob sich das auch im Bierkonsum niederschlägt - oder nur die Weintrinker befragt wurden.

    德国人2019的新年目标

    10. 少喝酒

    德国人太很爱喝啤酒，这个不是成见。德国的啤酒消费量在世界排第四（前三名是捷克、纳米比亚和奥地利）。不过，不少德国人也觉得自己喝得太多了。16%受访者的新年目标是：2019年少喝酒。

  • Aller bekannten Gesundheitsrisiken zum Trotz, raucht fast jeder dritte Deutsche. Nur elf Prozent der Befragten gaben an, 2019 einen Versuch zu starten, damit aufzuhören - immerhin zwei Prozent mehr als vor einem Jahr. Studien zeigen aber auch, dass die dauerhafte Rauchentwöhnung zu den am wenigsten eingehaltenen Vorsätzen gehört. Wir sprechen uns also 2019 noch mal.

    德国人2019的新年目标

    11. 少吸烟

    大家都知道吸烟有害健康，但抽烟的人依旧不少：在德国，几乎三分之一人口是烟民。而想要尝试在新的一年里戒烟的只有11%，不过比起去年的9%还是有所增加。不过调查也显示，戒烟是新年目标里最不靠谱的一个，太少人实现了这一目标。


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