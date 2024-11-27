默克尔新书《自由》：谈及普京、习近平以及前东德童年

默克尔回忆录问世，并将在从中国到美国的30多个国家出版。本周二，默克尔在柏林出席新书推介会，回答了主持人特别是有关乌克兰战争的提问。她在回忆录中也提及中国国家领导人习近平。

（德国之声中文网）当默克尔开始讲述时，历史变得鲜活。“我进入了内阁。这是过去我在德国电视一台晚间新闻里见到过的场景。”1989年11月9日，柏林墙倒塌，28年东西德的分裂终结。14年后，来自东德的默克尔作为妇女儿童部长进入总理科尔的内阁。许多事情都是新的。

出版回忆录 默克尔守护自己的政治遗产 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

在柏林德意志剧院的新书推介会上，如今70岁的默克尔讲述了她在民主德国“无忧无虑”的成长，尽管这个国家“发生的许多事违背人们的常识”。她时而幽默时而轻松地讲述自己在这个共产主义国家对政治的兴趣。默克尔也为这样的日常生活辩护：“这个国家并不是生活的全部。幸好生活比这更多。幸福的儿童。”她感谢自己的父母。

来自东德的默克尔担任德国总理16年，从2005年到2021年。本周，她的回忆录出版，题为《自由》，是与其长年的工作人员鲍曼（Beate Baumann）女士共同撰写。书作有736页。在德国，这是年度政治类最受关注的书作。或许，不单是在德国：该书的译作将在30多个国家出版，从中国到美国。

默克尔周二在柏林的新书推介会上回答主持人提问 图像来源: Michael Kappeler/AFP

“严峻局面”

在新书推介会上与主持人维尔（Anne Will）的问答中，就乌克兰，默克尔表达了比书中更为犀利的观点。现在是“非同寻常的严峻局面，我任内虽然也有各种危机，但不能与之相比”。她相信，俄罗斯不可能战胜乌克兰，普京做出了“错误估计”，完全高估了自身实力。这位前总理同时语带钦佩地称赞乌克兰总统有“很大的勇气”，没有在开战后离开该国。

默克尔也解释了修建俄罗斯通往德国的天然气管线北溪1号和2号以及2008年拒绝给予乌克兰和格鲁吉亚北约候选成员国地位的考虑。但她不认为这是当时犯下的错误。

她说，2022年2月俄罗斯入侵乌克兰是一个新阶段的开始。目前必要的是在北约内“很快构建起可信的威慑力”。

在问答的最后，她也明确表示，任期结束时绝不是说“留下了一个理想的德国”。基础设施、数字化、官僚主义方面都存在问题。但她同时强调这背后也存在许多因素。

世界政治家

在这部回忆录中，出现次数最多的人物之一是普京，这位1999年-2008年以及自2012年以来的俄联邦总统。默克尔在书中描述了关键的一幕。2007年在索契，普京的拉布拉多犬在默克尔的椅子旁边蹭来蹭去。

默克尔总理任期内经历了三任美国总统，书中对奥巴马的着墨最为详细。12月2日，奥巴马将在华盛顿出席默克尔回忆录英文的推介会。

而对特朗普的印象，从她第一次访问白宫就可见一斑：“我们在两个不同的层面说话。特朗普是在情绪的一面，我是就事论事。”

她在书中也提到现任中国国家主席习近平以及印度总统莫迪。她提到这两个国家的重要性以及经济的层面，也客观描述了其目前的弱点以及极为高涨的民族主义。

默克尔稳健执政16年 政治遗产今安在？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

习近平与中国梦

德国《商报》引述默克尔回忆录中有关中国领导人习近平的描述写道，她早在2010年便认识了时任中国国家副主席习近平以及他对于人的价值观：“最终，这是关于一个社会里的个人有哪些权利，以及谁能基于共同利益限制这些权利的问题。”

对她而言，在一个社会里不存在一个团体，“知道并决定所有其他人的最佳道路”。这样的思维会引向“不自由”。默克尔写道：“这一信念的不同，可以解释习与我之间的深刻差异”。她强调，她与习的观点“迥然相异”。

默克尔写道，自习2013年执政以来，“权力日益集中到一个人身上”。习希望“展示强势”。与特朗普的“美国第一”对应，这位中国国家主席追求“中国梦”。习所指的是中国在19世纪以前曾是“世界经济与文化的中心”。

《商报》写道，默克尔称其对华政策为“现实主义政策”。她说，与中国就全球秩序框架努力符合德国利益。这既适用于投资协定，也包括气候保护领域。她还指出，习“对于普京肯定有影响力”。

（文章也综合了《商报》报道）

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