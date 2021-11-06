默克尔政府下台前批准大宗军火出口

（德国之声中文网）由于默克尔政府在留守执政的最后一刻批准了价值近50亿欧元的军火交易，德国今年的军火出口创下新的纪录。据德新社报道，在左翼党一名议员的要求下，德国联邦政府经济部公开了这些数据。

数据显示，这些军火销售协议是在默克尔执政的最后9天内签署的。

德国军火出口创下新纪录

联邦经济部称，最后一刻的交易使德国2021年全年的军火出口总额达到创纪录的90.4亿欧元，此前德国军火出口的最高纪录是2019年的80.15亿欧元。

埃及是德国武器的主要出口国，尽管它在侵犯人权和参与也门和利比亚冲突方面受到批评。

根据最后一刻的协议，德国重工业公司蒂森克虏伯（ThyssenKrupp）将向埃及交付三艘军舰，向新加坡交付一艘潜艇，另一家德国就军火公司代傲防务（Diehl Defence）将向埃及交付16套防空系统。

这些交易的细节在本月早些时候肖尔茨出任总理的前一天才被公布，但当时并不知道这些出口的总值。在通常情况下，留守政府会避免作出重大决定，但这回例外，这些交易还是得到了批准。

肖尔茨在默克尔的联合政府任副总理兼财政部长，他对这些交易显然一清二楚。

肖尔茨的作为像一个 "骗子"

左翼党的外交政策专家达格德伦 (Sevim Dagdelen)在推特上抨击肖尔茨，谴责他的作为就像 "一个真正的骗子"。她呼吁停止出口 "杀人工具"。在接受德新社采访时，达格德伦抨击肖尔茨的政党在向独裁政权出售武器的态度上言行不一。

德国新政府由社民党、绿党和自民党联合组成，该执政联盟已经公开表示将限制军火出口。

该执政联盟协议规定，新政府计划遏制对欧盟和北约以外国家的军火出口。

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