默克尔政党大挫败 保守势力消退?

(德国之声中文网) 德国2021年联邦选举的第一批预测结果已经在周日(9月26日)晚间出炉。中左翼的社会民主党（SPD）以25.8%的些微优势领先中右翼的基督教民主联盟及巴伐利亚基督教社会联盟（CDU/CSU）的24.1%。双方都表示希望领导下一届政府，以数字来看，现在重点在于谁能拉拢更多盟友。

环保主义的绿党有望创下有史以来的最好成绩，获得约14%的选票。亲商业的自由民主党(FDP)有11.5%，而极右翼的德国选择党(AfD)有10.5%。社会主义左翼党则在5%左右徘徊。

有些人预测，德国会延续2013年以来保守的基民盟/基社盟和社民党的「大联盟」，但如果双方合作失败，德国联邦政府可能会出现自1960年代以来首次有三方联盟共同统治，选项包括基民盟/基社盟、绿党和联邦民主党之间的联盟，或是社民党也可以寻求与绿党和自民党合作。

德国大选之后 各党众生相 社民党的欢呼 尽管是否成为议会第一大党仍有变数，社民党总部勃兰特大楼内依然一片欢乐气氛。初步计票结果显示，该党得票率在25%左右。就在几个月前，根本没有人能够想象社民党能够“浴火重生”。16年后，社民党人终于有机会出任联邦总理。

德国大选之后 各党众生相 肖尔茨要当总理 这个总理应该是他本人，笑眯眯的社民党总理候选人肖尔茨相当确信这一点。他表示，选举结果明确显示选民希望社民党组阁执政，“换一个政府”。

德国大选之后 各党众生相 绿党的派对 绿党掀起欢乐人潮，曾在近二十年前担任联邦农业部长的资深政客居纳斯特乐在其中：绿党的选举之夜充满欢庆气氛，除了在联邦层面表现不错，15%的得票率创下历史新高。同时进行的柏林地方选举中，绿党也位居第一。下一届德国政府中，绿党几乎不可能缺席。

德国大选之后 各党众生相 拉舍特悔恨莫及 基民盟总理候选人拉舍特称选举结果是“紧急状态”，但依然充满斗志。“投给联盟党的每一票都是反对左派领导联邦政府的一票。因此我们将竭尽全力，建立一个联盟党领导的联邦政府。”

德国大选之后 各党众生相 绿党的派对 绿党掀起欢乐人潮，曾在近二十年前担任联邦农业部长的资深政客居纳斯特乐在其中：绿党的选举之夜充满欢庆气氛，除了在联邦层面表现不错，15%的得票率创下历史新高。同时进行的柏林地方选举中，绿党也位居第一。下一届德国政府中，绿党几乎不可能缺席。

德国大选之后 各党众生相 “造王者”自民党？ 自民党人的掌声不算太热烈。这次大选获得11%左右的选票，与上次选举相差无几。他们和绿党一样，有望成为“造王者”或“关键少数”。可以想象的组阁可能是：“牙买加”联盟（联盟党、绿党和自民党）或“交通灯”联盟（社民党、绿党和自民党）。

德国大选之后 各党众生相 左翼党震惊 左翼党今晚心情不佳。党主席苏珊娜·亨尼希-韦尔索夫（Susanne Hennig-Wellsow）表示，“这是对我们的重大打击”。左翼党初步得票率只有5%，刚刚达到进入议院的最低门槛。不过依然有望通过第一票得票率进入下一届联邦议院。

德国大选之后 各党众生相 选项党失望 选项党议员冯· 斯托希（Beatrix von Storch/图中）显然大失所望：这个右翼民粹主义政党此前是议会第三大党，这次得票率为11%左右，低于上次大选（12.6%）。选项党主席楚帕拉(Tino Chrupalla/图右)表示本党得票率稳定，不过选票有所流失“当然也令人痛心”。

德国大选之后 各党众生相 抗议右翼 选项党的选举之夜活动遭遇抗议：有反对人士在柏林该党活动场所对面挂出横幅，表达对这个右翼政党的不满。

德国大选之后 各党众生相 无票可投 本次选举本来就充满戏剧化场面，而柏林选举当天的一个插曲也让投票出现一番波折：柏林的部分选民在原定投票站关闭的18点之后依然在排队等候投票，因为部分投票站一度发生选票供应不足的窘况。柏林国际马拉松在选举同一天举行，多处街道因此而封锁，出现这样的物流问题也不足为奇了。



各党派的说法

社民党总理候选人肖尔茨说，他希望联盟谈判能在圣诞节前结束。他在柏林社民党的党部庆祝选举结果开出红盘。他向一群欢呼的支持者说，选民们已经明确表示希望他成为「下一任总理」。他说：「我们有能力治理一个国家......让我们等待最终结果，但随后我们将开始工作。」

基民盟总理候选人拉舍特也呼吁在圣诞节前组建政府，他说:「我们不能对选举结果感到满意......我们将尽一切努力建立一个由保守派领导的政府，因为德国人现在需要一个使我们国家现代化的未来联盟......这可能将是我们第一次有一个由三个伙伴组成的政府。」

绿党总理候选人安娜莱娜·贝尔博克承认，尽管她的政党赢得了比上一次联邦选举更多的选票，但表现并不如预期。她说：「我们想要更多。我们没有做到这一点，部分原因是我们自己在竞选开始时的错误--我的错误。」

绿党在今年稍早的支持度暴增，甚至在民意调查中取得领先，但在一系列包括剽窃丑闻等失误后，人气受到打击。虽然绿党没有机会获得总理职位，但他们可以在下一个执政联盟中发挥作用。

德国联邦选举制度

德国人每位选民有两张选票，一张是投给他们选区的直接候选人，第二张是投给政党，经过多数决和比例代表制的原则产生联合政府。任何获得5%以上选票的政党都能保证在联邦议院中占有一席之地。这确保了大党和小党都有代表，但却使得德国国会成为世界第二大机构立法机构，这次可能有900个席位。

此外，这次选举结果有可能导致联盟谈判旷日费时。此前，2017年的联盟谈判是德国历史上最长的一次，使德国在近6个月内没有一个政府。

一旦新政府成立，德国总统才会提名一位总理，由联邦议院选举产生。这通常是新组建的政府中联盟伙伴的主要候选人。为了当选，总理候选人需要获得投票的绝对多数。到目前为止，包括默克尔在内的所有总理都在第一轮中当选。

在德国，任何有资格的选民都可以对选举提出异议。他们必须在选举日的两个月内向柏林联邦议院的选举审查委员会提出书面正式反对意见。该委员会处理所有提交的材料。对每个人的质疑作出决定，每个反对者都会收到联邦议院的反馈，整个程序可能需要一年的时间。

要使联邦议院的选举结果无效，异议必须满足两个要求。首先，必须有一个违反《联邦选举法》、《联邦选举法》或《宪法》的选举错误。其次，报告的选举错误必须对联邦议院的席位分配产生影响。反对者也可以对选举审查委员会的调查结果提出异议，并一直上诉到联邦宪法法院。

(综合报道)

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