默克尔抵京 经贸与人权议题成主轴

（德国之声中文网）德国总理默克尔周五(9月6日)说，她与中国总理李克强讨论香港议题，并表示要用和平解决方式处里。两人在北京召开联合记者会。李克强则提到，中国想要避免香港动荡持续。

德国总理默克尔周五6日正式展开她访問中國之旅。 她于周五上午抵达北京后，首先在人民大会堂与中国总理李克强会晤。 在会晤前，默克尔表示，她认为中美贸易战影响全球，所以她期盼两国能迅速达成共识，结束这场贸易战。

此外，默克尔也表示德国欢迎所有中国公司到该国投资，但德国政府对重要领域及基础建设相关的投资会进行审查。 她除了在首日上午与李克强会晤外，也预计在周五晚间与中国国家主席习近平共进晚餐。 默克尔本次出访中国，被认为得在中国人权议题与中德贸易关系间取得平衡，但各界认为这将使她与中国的磋商变得格外棘手。

美联社报导，2018年的数据显示中国是德国最大的贸易伙伴，两国的贸易总额达到199亿欧元，所以专家认为在德国于本季度可能面临技术衰退的情况下，与中国的关系对德国来说十分重要。 此外，德国长期透过提供中国工厂设备与零件与北京维持和睦的关系，但近期两国的关系也因德国抱怨中国对市场准入的管制及其科技政策而备受考验。

此次与默克尔一同出访中国的还包含了一些汽车、财金及运输产业的高管。 近年来，德国公司因被中国政府禁止在中国境内买下资产而对中国有诸多不满。

會不會提人權議題?

外界预测，基于中德之间紧密的经贸关系，默克尔难以在与中国领导人会晤时，在新疆再教育营、西藏人权与香港「反送中」运动等议题上，向中国施压。 美国驻德大使格雷内尔 (Richard Grenell) 周四 (9月5日) 表示，中国蓄意忽略当初香港回归时作出的承诺，而北京在新疆施展的再教育营政策也显示中国共产党秉持与德国不相同的价值观。 他说：「希望默克尔能在与中方领袖会面时，秉持德国统一后一直坚守的价值观，也就是人权、民主及法治。 」

此外，虽然美国总统特朗普要求美国公司结束与中国的合作关系，把生产线移回美国，但默克尔却希望替欧盟与中国开启一段新的合作关系。 默克尔除了极力提倡欧盟与中国签署新的投资协议，她也正在策划2020年的中欧峰会，希望欧洲各国明年能在对中国的策略上取得共识。 根据路透社报导，德国希望透过该峰会，与欧盟成员国一起想出对抗中国分化欧盟策略的方法。 中国正透过推广一带一路提升其在东欧的影响力。

默克尔预计周六 (9月7日) 造访武汉，除了出席德国汽车零件商伟巴斯特 (Webasto) 在当地的扩厂仪式外，也会在武汉的華中大学演说。

杨威廉/夏立民 (路透社/美联社)