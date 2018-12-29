 默克尔承诺难民援助 希腊要求战争赔偿 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.01.2019

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时政风云

默克尔承诺难民援助 希腊要求战争赔偿

应对难民难题、解决马其顿争端— 希腊访问结束之际，联邦德国总理默克尔在众多问题上向雅典发出团结合作的信号。不过，还是有一个议题影响着双边关系。

Griechenland, Athen: Staatsbesuch Angela Merkel und Prokopis Pavlopoulos (Reuters/A. Konstantinidis)

默克尔与希腊总统帕夫洛普洛斯

（德国之声中文网）在会晤希腊总统帕夫洛普洛斯时，联邦德国总理默克尔许诺在难民问题上继续向希腊提供财政援助。她表示，她完全清楚，爱琴海东部岛屿上的登记、收容营地人满为患、局面有多困难。

坚持欧洲解决方案

默克尔说，德国一再表明，不能在难民问题上置希腊于不顾。她强调，她本人始终主张要有欧盟共同的庇护政策和难民政策。她表示，每个成员国都应为解决相关问题作出自己的一份贡献。在莱斯沃斯（Inseln Lesbos）等岛屿上设置的难民营内居住有约1.4万移民，远远超过原定收容量；在希腊内陆，还有另外5万人滞留在各个营地。

不过，在另一个棘手议题上，柏林和雅典仍无共识：对德国提出的巨额赔偿要求。帕夫洛普洛斯总统在会晤默克尔时强调，希腊对二战期间被德国占领的赔偿要求依然有效。他称，这一要求可以经由司法程序在欧洲层面获得澄清。

Griechenland, Athen: Staatsbesuch Angela Merkel und Prokopis Pavlopoulos (Reuters/C. Baltas)

默克尔在雅典无名战士墓

希腊要求德国提供战争赔偿

默克尔表示，德国人深知自己的历史责任。她指出，德国人也知道，德国在纳粹时代给希腊带去了多少痛苦，因此，德国人从中吸取了教训，决心致力于与希腊建立起良好关系，相互支持，造福于两国。不过，她并未提及希腊方面的赔偿要求。

迄今为止，德国一再拒绝为二战期间德国人的罪行向希腊支付更高赔款。柏林的理由是，随着1990年作为德国重新统一国际基础的《二加二协定》的签署，这一议题已经了结，希腊方面涉及这一时期所提出的赔款要求已经满足。

1960年，德国曾向希腊支付1.15亿马克赔偿费。然而，在2008国际球金融危机爆发后，该议题复燃，很多希腊人指控德国要为强加于希腊的严厉紧缩政策负责。一个由雅典议会任命的专家委员会3年前确定，德国应至少向希腊支付2890亿欧元战争赔偿费。

 

凝炼/达扬（德新社、路透社）

 

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