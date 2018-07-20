默克尔：我从没想过辞职

（德国之声中文网）此刻，人们看到的该是一位弯腰弓背、举步维艰进入柏林联邦新闻会大厅的人了吧？眼圈深深？筋疲力尽？大谬不然！来的是默克尔，联邦总理，身着艳红正装，精神矍铄。如同往年一样，这位政府首脑今夏也举行新闻会，回答驻首都记者提问，整整90分钟。不过，今年不比往年，这一点，默克尔自己也知道。

美国总统特朗普几乎天天侮辱、斥责正在主席台上就座的这位女性；在默克尔何其希望看到其团结一致的欧洲，内部争议却超过以往任何时候。在国内，围绕庇护政策，来自巴伐利亚的基社盟几乎导致政府破裂。所有这些，默克尔自然都是首当其冲。但此刻，她却让人丝毫不察。被迎上讲坛时，默克尔方知，这已是她从政以来第23次成为新闻会嘉宾。眉梢轻轻上扬，不过，只是一瞬："好啊，有人数过。"-人们或许会把它叫做冷幽默。

社会福利政策、数字化进程、老年护理，等等等等；当然，还有难民政策

新闻会就这么开下去了。默克尔先简要概述了她眼下所认为的大事。她表示，涉及社会政策，必须在养老金和护理等领域，以及数字化方面，确定大政方针。她指出，政府将很快制定有关人工智能的战略。她提醒大家要看到，现届政府严谨勤奋，在短短4个月内确定了两个财政预算，德国继续减少债务："1990年时，我们还得将16.7%的预算用于还债，现在，只有5.5%。" 对了，还有："在难民政策上，人们期待我们的是确保安全和加以疏导"。

默克尔的标志性手势

只字不提基社盟籍的内政部长泽霍费尔，他曾在庇护争议中对默克尔提出辞职威胁；只字不提特朗普；不提俄罗斯总统普京；也未提土耳其强人埃尔多安。然而，记者们则追问：特朗普不是称欧洲和德国是敌人吗？-"我注意到了，并努力通过说理，予以反驳。这当然也和我们的经济强势有些关系。"然而，特朗普不是不信守任何协议的吗？默克尔对这一点并不否认，但接着说了一句话："我们长期来已习惯了的那个秩序框架受到重压。"

从未萌生退意

国内争议？基民盟和基社盟之间围绕德国是否该在边境就把已在其它欧盟成员国登记过的难民打发回去问题上的分歧和激烈口水战？她领导的这第四届政府在组建后数星期便几乎破裂，她感受如何？默克尔："我想，我们（由此）助长了政治厌倦心理"。

她继续说道："（政治讨论的）口气常常非常粗鲁。我个人将致力于反对语言的粗俗化"。还有：最终，大家还是达成了一致，这才是重要的。然而，这是不是来自基社盟的一种政变呢？默克尔未直接表态，而只是说，"我认为，我们所争议的是一个原则性问题。不过，我不愿就此作更多说明" 。她是否想到过辞职？"没有！"

俄罗斯实施混合战手法

在这位总理发出抨击之声时，人们得仔细聆听，以免漏过了什么。她如何评价特朗普和普京在赫尔辛基的会晤、俄罗斯是否操控了美国选战？"对俄罗斯来说，混合战术可算是一种固定的行动手段"。-这可不是猜测，而是一种确认。

默克尔对普京的想法就是这样的。如果欧委会主席容克下周在华盛顿会谈上不能在贸易争端问题上获进展，那么，默克尔说，欧盟就必须考虑采取"反制措施"，不过，这是最坏的选项。

"我没事儿！"

然而，她个人情况怎样？过去的数星期给她的压力有多大？多年来，记者们一直试图多获得一些有关这位现年64岁女性内心生活的讯息。所有这些争议不会让她心力憔悴吗？"我不受影响，所出现的不过就是挑战，对我们大家的挑战。" 接下去："我现在期待着度假，因为，那时我就可以睡个够啦。"

不过，记者们还不甘心，末了还要再试一次：与泽霍费尔的冲突没有伤害她吗？没有让她有所改变吗？-没有哇，最终达成了妥协嘛。"妥协乃是好处最终大于坏处的那种建构。"然后，默克尔还许诺，她无论如何都打算干完任期："因为，总体而言，这毕竟是一个有意思的和引人入胜的时代。"这又对了。