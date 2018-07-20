 默克尔：我从没想过辞职 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.07.2018

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时政风云

默克尔：我从没想过辞职

政府内斗、内政部长威胁辞职、美国总统特朗普的谩骂—尽管“内外交困”，默克尔总理在例行夏季新闻会上却依然显得颇为淡定。

Sommerpressekonferenz Merkel (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

（德国之声中文网）此刻，人们看到的该是一位弯腰弓背、举步维艰进入柏林联邦新闻会大厅的人了吧？眼圈深深？筋疲力尽？大谬不然！来的是默克尔，联邦总理，身着艳红正装，精神矍铄。如同往年一样，这位政府首脑今夏也举行新闻会，回答驻首都记者提问，整整90分钟。不过，今年不比往年，这一点，默克尔自己也知道。

美国总统特朗普几乎天天侮辱、斥责正在主席台上就座的这位女性；在默克尔何其希望看到其团结一致的欧洲，内部争议却超过以往任何时候。在国内，围绕庇护政策，来自巴伐利亚的基社盟几乎导致政府破裂。所有这些，默克尔自然都是首当其冲。但此刻，她却让人丝毫不察。被迎上讲坛时，默克尔方知，这已是她从政以来第23次成为新闻会嘉宾。眉梢轻轻上扬，不过，只是一瞬："好啊，有人数过。"-人们或许会把它叫做冷幽默。

社会福利政策、数字化进程、老年护理，等等等等；当然，还有难民政策

新闻会就这么开下去了。默克尔先简要概述了她眼下所认为的大事。她表示，涉及社会政策，必须在养老金和护理等领域，以及数字化方面，确定大政方针。她指出，政府将很快制定有关人工智能的战略。她提醒大家要看到，现届政府严谨勤奋，在短短4个月内确定了两个财政预算，德国继续减少债务："1990年时，我们还得将16.7%的预算用于还债，现在，只有5.5%。" 对了，还有："在难民政策上，人们期待我们的是确保安全和加以疏导"。

Sommerpressekonferenz Merkel (Reuters/F. Bensch)

默克尔的标志性手势

只字不提基社盟籍的内政部长泽霍费尔，他曾在庇护争议中对默克尔提出辞职威胁；只字不提特朗普；不提俄罗斯总统普京；也未提土耳其强人埃尔多安。然而，记者们则追问：特朗普不是称欧洲和德国是敌人吗？-"我注意到了，并努力通过说理，予以反驳。这当然也和我们的经济强势有些关系。"然而，特朗普不是不信守任何协议的吗？默克尔对这一点并不否认，但接着说了一句话："我们长期来已习惯了的那个秩序框架受到重压。"

从未萌生退意

国内争议？基民盟和基社盟之间围绕德国是否该在边境就把已在其它欧盟成员国登记过的难民打发回去问题上的分歧和激烈口水战？她领导的这第四届政府在组建后数星期便几乎破裂，她感受如何？默克尔："我想，我们（由此）助长了政治厌倦心理"。

她继续说道："（政治讨论的）口气常常非常粗鲁。我个人将致力于反对语言的粗俗化"。还有：最终，大家还是达成了一致，这才是重要的。然而，这是不是来自基社盟的一种政变呢？默克尔未直接表态，而只是说，"我认为，我们所争议的是一个原则性问题。不过，我不愿就此作更多说明" 。她是否想到过辞职？"没有！"

German Chancellor Angela Merkel holds the annual summer news conference in Berlin (Reuters/M. Tantussi)

"我不受影响，所出现的不过就是挑战，对我们大家的挑战。"

俄罗斯实施混合战手法

在这位总理发出抨击之声时，人们得仔细聆听，以免漏过了什么。她如何评价特朗普和普京在赫尔辛基的会晤、俄罗斯是否操控了美国选战？"对俄罗斯来说，混合战术可算是一种固定的行动手段"。-这可不是猜测，而是一种确认。

默克尔对普京的想法就是这样的。如果欧委会主席容克下周在华盛顿会谈上不能在贸易争端问题上获进展，那么，默克尔说，欧盟就必须考虑采取"反制措施"，不过，这是最坏的选项。

"我没事儿！"

然而，她个人情况怎样？过去的数星期给她的压力有多大？多年来，记者们一直试图多获得一些有关这位现年64岁女性内心生活的讯息。所有这些争议不会让她心力憔悴吗？"我不受影响，所出现的不过就是挑战，对我们大家的挑战。" 接下去："我现在期待着度假，因为，那时我就可以睡个够啦。"

不过，记者们还不甘心，末了还要再试一次：与泽霍费尔的冲突没有伤害她吗？没有让她有所改变吗？-没有哇，最终达成了妥协嘛。"妥协乃是好处最终大于坏处的那种建构。"然后，默克尔还许诺，她无论如何都打算干完任期："因为，总体而言，这毕竟是一个有意思的和引人入胜的时代。"这又对了。

  • Wenn man von einem politischen Freund Merkels sprechen kann, dann ist es Frankreichs Präsident Emannuel Macron. Er ist, wie Merkel, unbedingt an einer europäischen Lösung interessiert, weil er, wie sie, um den Bestand der EU fürchtet. Allerdings glaubt die CSU, dass Macron sich seine Rückendeckung für Merkel mit finanzpolitischen Zusagen hat kaufen lassen.

    默克尔的敌人和朋友

    法国总统好朋友？

    法国总统马克龙尚且算得上默克尔的政治朋友。和默克尔相似，马克龙也担心欧盟的未来，因此寻求在欧洲层面上来解决难民问题。但是，在德国国内，执政伙伴基社盟担心，法国人在难民问题上支持德国，目的是想让德国人在欧元区财政政策上作出让步。

  • Der neue spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez dürfte gleich im Sinne Merkels gehandelt haben, als er Schiffe mit afrikanischen Flüchtlingen anlanden ließ, die die italienische Regierung abgewiesen hatte. Soviel Menschlichkeit ist zur Zeit selten. Doch der Sozialist hat auch deutlich gesagt, sein Land brauche Unterstützung bei der Bewältigung der Migration.

    默克尔的敌人和朋友

    善解人意西班牙？

    新上任的西班牙首相桑切斯(Pedro Sánchez)不久前允许一艘载有非洲难民的救难船只靠岸，与民粹主义的意大利政府形成了鲜明对比。桑切斯的人性光芒在当今欧洲颇为难得，他的举动也正合默克尔的意。然而，西班牙首相也明确表示，西班牙在难民问题上亟需帮助。

  • Der Handelsnation Niederlande sind offene EU-Binnengrenzen sehr wichtig. Darin stimmt Ministerpräsident Mark Rutte mit Merkel überein. Andererseits ist die Stimmung im Land inzwischen eher feindlich gegenüber Migranten. Chancenlose Asylbewerber will Rutte am liebsten gar nicht erst nach Europa hineinlassen. Mit dieser Einerseits-Andererseits-Strategie könnte er eine Mittlerrolle übernehmen.

    默克尔的敌人和朋友

    长袖善舞荷兰人

    以贸易立国的荷兰，自然十分重视欧盟内部边界的开放性。在这点上，荷兰首相吕特(Mark Rutte)和默克尔是一致的。然而，在荷兰国内，对移民的敌视情绪也十分高涨。对于没有可能获得政治避难权的难民，吕特想要完全阻止他们进入欧洲。荷兰首相的这种“两手抓”战略，倒是具有成为斡旋者的潜力。

  • Zwischen der Christdemokratin Merkel und dem Altlinken Alexis Tsipras liegen ideologisch Welten. Dennoch ist der griechische Ministerpräsident sehr für europäische Solidarität bei der Bewältigung der Migration und stützt auch Merkel persönlich. Grund dürfte sein, dass er Merkel als verständnisvoll in der griechischen Schuldenkrise erlebt hat und dass er sich hier weitere Zugeständnisse erhofft.

    默克尔的敌人和朋友

    心机算尽希腊人

    默克尔的基督教民主联盟属于中右派政党，而希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)则是鲜明的左派政治人物，两人之间本应水火不容。然而，齐普拉斯现在却高声呼吁，欧洲应当团结一致来应对难民危机，并且亲自表示对默克尔的支持。有可能在此前的希腊债务危机磋商上，齐普拉斯认识到了默克尔善解人意的一面。同时，齐普拉斯也有可能以此换取德国人在欧元区债务问题上的进一步让步。

  • Der Däne Lars Lökke Rasmussen sieht nicht aus wie ein Radikaler, aber in Migrationsfragen ist er es. Kaum eine EU-Regierung betreibt eine so strikte Politik der Abschreckung gegenüber Asylbewerbern wie seine. Rasmussen hat auch früher als andere die Idee lanciert, Aufnahmezentren außerhalb der EU zu errichten. Wenn eine europäische Lösung so aussieht, ist er dafür, von Umverteilung hält er nichts.

    默克尔的敌人和朋友

    邻国丹麦走极端

    丹麦首相拉斯穆森(Lars Lökke Rasmussen)并非极端派别政治人物，但是在难民问题上他却持极端立场。丹麦政府对政治避难申请者的吓阻力度为全欧洲所罕见。拉斯穆森也是最早提出在欧盟境外建立难民收容中心的人。他只会支持把难民营建在欧盟之外的欧洲难民方案，并且拒绝接受欧盟内部的难民转移计划。

  • Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz tritt gegenüber Merkel zwar höflich auf, macht aber keinen Hehl aus seiner tiefen Ablehnung ihrer liberalen Flüchtlingspolitik. Mit Merkels innenpolitischen Gegnern in der Migrationsfrage, von Gesundheitsminister Jens Spahn bis CSU-Innenminister Horst Seehofer und Bayerns CSU-Ministerpräsident Markus Söder, versteht sich Kurz dagegen prächtig.

    默克尔的敌人和朋友

    笑里藏针奥地利

    年轻的奥地利总理库尔茨(Sebastian Kurz)总是对默克尔礼敬有加，但是也毫不掩饰他对默克尔自由主义难民政策的抵触态度。库尔茨与默克尔党内反对现行难民政策的人非常热络，互相视为知音。

  • Der parteilose italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte ist einer der härtesten Brocken für Merkel. In Italien registrierte Flüchtlinge will Conte keinesfalls wieder zurücknehmen. Dabei sitzt ihm vor allem Innenminister Matteo Salvini von der fremdenfeindlichen Lega im Nacken: Wir können keinen einzigen mehr aufnehmen. Mit solchen Sätzen steigt die Lega noch mehr in den Umfragen.

    默克尔的敌人和朋友

    别无选择意大利

    对于默克尔而言，意大利新总理孔蒂(Giuseppe Conte)是最难啃的硬骨头之一。这位无党派政客，其实也受到了执政伙伴的裹胁：内政部长表示，意大利坚决不愿再接收已经从意大利继续逃往德国的难民。这一排外态度，也获得了意大利国内越来越多的民意支持。

  • Keiner hat Merkels Politik der offenen Grenzen über die Jahre so heftig kritisiert wie der Ungar Viktor Orban. Für ihn ist die Krise Merkels Problem, nicht seins. Zum Treffen am Sonntag erschien er erst gar nicht, so wie die anderen Chefs der sogenannten Visegrad-Staaten Ungarn, Slowakei, Tschechien und Polen. Sie alle lehnen jede Umverteilung von Flüchtlingen ab.

    默克尔的敌人和朋友

    对抗到底匈牙利

    这些年来，抨击默克尔难民政策最激烈的人，莫过于匈牙利总理奥尔班(Viktor Mihály Orbán)。在他看来，难民是默克尔的问题，不是匈牙利的问题。他压根就没有出席上周日的欧盟各国领导人协调会，他的政治盟友——斯洛伐克、捷克、波兰这三国的领导人也没有出席。这四个国家都坚决反对在欧盟各国间转移分配难民。

    作者: Christoph Hasselbach


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