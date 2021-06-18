默克尔总理：让我们怀着敬畏深深鞠躬

（德国之声中文网）默克尔总理将纳粹德国对当年苏联发动侵略战争称作“耻辱事件”。她在纪念这场战争开战80周年的视频演说中说，“让我们怀着敬畏，向那些已为数不多、仍然健在的侵略战争的幸存者深深鞠躬。”她说，“如同奇迹，在德国人给他们带来无尽的灾难之后，许多人仍向我们伸出和解之手。对此，我深深地表达谢意。”

1941年6月22日，纳粹德国代号“巴巴罗萨行动”的对苏侵略战争正式拉开帷幕。这场残忍战争一直持续到1945年5月德国无条件投降。

默克尔说，在那场战争中，俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯以及波罗的海三国付出惨重代价，2000多万人死亡。德国对纳粹统治犯下的罪行承担不容推卸的责任。她说，“绝不可遗忘”。

默克尔总理感谢戈尔巴乔夫对两德统一做出的历史性贡献，她说，此后在原来的敌对双方之间，公民社会的相互联络得到充分发展。正因如此，“最近以来，俄罗斯和白俄罗斯的公民社会活动受到限制，甚至被取缔，才让人特别痛心。”“关押和平示威者、不愿随波逐流的反对派，也直接严重影响我们之间的关系。”

默克尔强调，吞并克里米亚半岛、支持乌克兰东部的分裂主义分子，是违反国际法的行为，对此德国以及欧盟无法接受。

不过，默克尔总理在视频讲话中还重申了莫斯科同西方之间存在的历史悠久的社会、经济联结，“我们需要继续同莫斯科保持对话”，她说，德国依赖国际合作，新冠疫情再次证明了这一点，而着眼于气候变化，则更是这样。

(德新社、法新社等)

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