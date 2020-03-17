默克尔：德国面临二战以来的最大挑战

在新冠疫情蔓延欧洲，德国感染人数也不断上升的背景下，联邦总理默克尔罕见地直接向全体国民发出呼吁。在周三发表的电视讲话中，她提醒民众遵守相关防疫规定，将公共生活限制到最低限度“关乎生死存亡”。与此同时，德国出现首个实行“禁足令”的地区。
（德国之声中文网）“情况危急。请您严肃对待。”
当地时间周三（3月17日）晚间，德国总理默克尔发表其近15年总理任期内极其罕见的电视讲话。此前她仅在每年新年夜以类似形式发表新年致辞。
在这段事先录制的讲话中，默克尔将抵御新冠危机称为历史性的重大任务。“第二次世界大战以来，我们国家没有面临过如此有赖于我们共同团结行动才能应对的挑战，”默克尔表示。“我们对于常态，公共生活以及社会共存的认知正在遭遇前所未有的挑战。”
新冠病毒严重改变了德国的生活。默克尔表示，自己很清楚关闭活动场地，学校，幼儿园和儿童游戏场是多么残酷的决定。“这些限制措施是联邦德国从未有过的。”
默克尔强调，尽管如此，相关规定必须得到遵行。“我向您呼吁：遵守现在开始施行的规章。作为政府，我们会持续重新审视，有什么可以重新修正的，但同时包括：哪些仍是必需的。”
这位德国总理表示：“如果我们不能投入防治病毒扩散最为有效的手段：也就是我们自己”，那所有政府措施都无法奏效。“每个人都不可或缺，这需要我们所有人的努力”。
默克尔表示，德国是一个民主国家，“我们不依赖强制，而是依赖共享知识以及通力协作”。
她同时向民众保证，基本生活供应不会出现问题。
欧盟理事会主席米歇尔也在当天发表了类似的观点。“每个欧盟公民都可以通过遵守国家机关的规定，而成为抗击新冠危机的一分子”，他对德国“世界报”以及其他一些欧洲媒体表示。每个人都要准备好，有所舍弃：“我们必须始终保障自由和基本权利。但与此同时，我们也理解到，我们必须保持更多的社交距离。”这很困难，“但面对危机，我们必须给出正确的答案”。
德国首现“禁足令”
迄今为止，德国全部16个联邦州都已经宣布在复活节假期之前关闭所有学校和幼托机构。除了药店等重要民生领域之外，所有商店也都停业。
周三早间，巴伐利亚州南部，靠近捷克边境的米特泰希（Mitterteich）成为德国第一个为遏制疫情宣布实行禁足令的地方。当地将近7000居民只允许出门购买日常生活必须品，工作或看病。这一措施将持续到4月2日。
此前曾有消息称，德国可能在全境实施禁足令，但联邦政府否认这一说法。不过，目前德国疫情最为严重的北威州政府并未排除实行禁足令的可能行。
根据罗伯特·科赫研究所公布的统计数据，截至3月6日早间，德国全境感染新冠病毒的确诊病例已达500。疫情虽在不断加剧，不过，德国人看待这种新型冠状病毒的心态倒是相当放松。与之形成鲜明对比的是，大量医务工作者忧虑医院准备不足。 (06.03.2020)
两天之内，德国新冠病毒的感染病例增加了一倍。这让柏林不得不面临一场压力测试。截至本周六，几乎所有德国联邦州都下达了关闭学校和幼儿园的行政令，德国足球联赛暂时停赛。 (14.03.2020)
伴随着新冠疫情在德国蔓延，越来越多人担心，德国经济会“感染”、供应链将受到冲击。多名德国资深经济学家近日发出呼吁，联邦政府应该立即采取强有力的措施。 (12.03.2020)
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我们的自由受到越来越多的限制，每天都有新规定。德国之声评论员Felix Steiner确信，为克服危机，作出这些限制是必要的，而只有我们谨遵相关规定，疫情才会在最短的时间里消失。 (17.03.2020)
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