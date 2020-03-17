默克尔：德国面临二战以来的最大挑战

（德国之声中文网）“情况危急。请您严肃对待。”

当地时间周三（3月17日）晚间，德国总理默克尔发表其近15年总理任期内极其罕见的电视讲话。此前她仅在每年新年夜以类似形式发表新年致辞。

在这段事先录制的讲话中，默克尔将抵御新冠危机称为历史性的重大任务。“第二次世界大战以来，我们国家没有面临过如此有赖于我们共同团结行动才能应对的挑战，”默克尔表示。“我们对于常态，公共生活以及社会共存的认知正在遭遇前所未有的挑战。”

新冠病毒严重改变了德国的生活。默克尔表示，自己很清楚关闭活动场地，学校，幼儿园和儿童游戏场是多么残酷的决定。“这些限制措施是联邦德国从未有过的。”

默克尔强调，尽管如此，相关规定必须得到遵行。“我向您呼吁：遵守现在开始施行的规章。作为政府，我们会持续重新审视，有什么可以重新修正的，但同时包括：哪些仍是必需的。”

这位德国总理表示：“如果我们不能投入防治病毒扩散最为有效的手段：也就是我们自己”，那所有政府措施都无法奏效。“每个人都不可或缺，这需要我们所有人的努力”。

默克尔表示，德国是一个民主国家，“我们不依赖强制，而是依赖共享知识以及通力协作”。

她同时向民众保证，基本生活供应不会出现问题。

欧盟理事会主席米歇尔也在当天发表了类似的观点。“每个欧盟公民都可以通过遵守国家机关的规定，而成为抗击新冠危机的一分子”，他对德国“世界报”以及其他一些欧洲媒体表示。每个人都要准备好，有所舍弃：“我们必须始终保障自由和基本权利。但与此同时，我们也理解到，我们必须保持更多的社交距离。”这很困难，“但面对危机，我们必须给出正确的答案”。

德国首现“禁足令”

迄今为止，德国全部16个联邦州都已经宣布在复活节假期之前关闭所有学校和幼托机构。除了药店等重要民生领域之外，所有商店也都停业。

周三早间，巴伐利亚州南部，靠近捷克边境的米特泰希（Mitterteich）成为德国第一个为遏制疫情宣布实行禁足令的地方。当地将近7000居民只允许出门购买日常生活必须品，工作或看病。这一措施将持续到4月2日。

此前曾有消息称，德国可能在全境实施禁足令，但联邦政府否认这一说法。不过，目前德国疫情最为严重的北威州政府并未排除实行禁足令的可能行。

德国新冠病毒疫情全面爆发 哈勒成为德国首个全面停课的城市 截至3月12日，德国境内只有哈勒这一个城市全面关闭了幼儿园及学校。在欧洲范围内，全国停学停课的国家包括意大利、奥地利、捷克、丹麦、爱尔兰和挪威等等。而到了3月13日，多个联邦州均宣布，从3月16日开始关闭该州的中小学和幼儿园。

德国新冠病毒疫情全面爆发 多国禁止或限制德国人入境 美国、捷克、斯洛伐克、约旦、哈萨克斯坦、蒙古等多个国家暂时禁止德国公民入境。俄罗斯、中国、塞浦路斯、乌干达等国家则要求德国来的旅客入境后必须先实行14天的隔离。

德国新冠病毒疫情全面爆发 德国16个联邦州全部出现确诊病例 此前一直保持确诊病例为零的萨克森-安哈特州10日一下子确诊了4例。4例确诊病例均为男性，年龄在20岁到42岁之间。其中3人在确诊前都去过南蒂罗尔（意大利）和蒂罗尔（奥地利）度假。至此，德国16个联邦州无一例外，全部都发现了确诊病例。

德国新冠病毒疫情全面爆发 没有观众的球赛 德国已经有多个联邦州响应联邦卫生部长施潘的号召，开始禁止千人以上的公共活动举办。德甲以及欧洲不少球赛或者延期举行，或者在没有观众到场观看的情况下举行。不过不少球迷对此表示不解和不满。

德国新冠病毒疫情全面爆发 德国境内首次出现新冠病毒死亡病例 3月9日，德国首次出现感染新冠病毒死亡病例，共计两人。一人来自于海因斯贝格（Heinsberg），另一人来自埃森。两地均位于德国人口数量最多的联邦州——北莱茵威斯特法伦州（北威州）。图为海因斯贝格县县长Stephan Pusch向媒体介绍详情。

德国新冠病毒疫情全面爆发 德国男子感染新冠病毒在埃及去世 3月8日，一名60岁的德国男子在埃及病逝。此前他同妻子一起在埃及参加尼罗河游轮游，后来因身体不适被送医并被确诊感染上新冠病毒。送医仅两天后便不治身亡。这也是疫情发生以来，首次出现的德国人死亡病例。

德国新冠病毒疫情全面爆发 疫情在德国开始蔓延 连续数日，德国国内的确诊病例数量激增。特别是在北威州，截至3月5日，确诊病例已经超过170例。2月底，德国联邦卫生部长施潘(Jens Spahn)就已经做出表示，目前的情况发生了改变，我们“正处于新冠肺炎在德国大流行的开始阶段”。

德国新冠病毒疫情全面爆发 海恩斯贝格县大量居民被隔离 海恩斯贝格县确诊的女患者是当地一家幼儿园的老师。在这家幼儿园就读的所有幼童都接受了病毒检测。海恩斯贝格县全县的学校和幼儿园都一度关闭。北威州卫生部在海恩斯贝格县最初的两个确诊病例出现后，呼吁该县所有参加过狂欢节聚会的居民主动向当地卫生部门报到并且施行居家隔离 。

德国新冠病毒疫情全面爆发 北威州一对夫妇被确诊 1月25日，北威州海恩斯贝格县（Heinsberg）的一位居民被确诊感染了新冠肺炎。这名重症患者在杜塞尔多夫大学附属医院接受治疗。他的妻子也于第二天被确诊，症状较轻。这对夫妻在确诊前两周内频繁参加社交活动，还曾参加过一场参与人数达到400人的狂欢节聚会。防疫和卫生部门无法追踪到这两名患者的感染源。

德国新冠病毒疫情全面爆发 德国侨民中出现确诊病例 2月1日，德国派遣专机从武汉撤出第一批侨民及家属，总数为124人。在莱茵兰-普法尔茨州一个德国空军基地进行隔离观察的过程中，有2人被确诊感染新冠病毒，随即被送往医院接受隔离治疗。2月中旬，根据罗伯特·科赫研究所统计的数字，当时德国境内确诊病例为16人。

德国新冠病毒疫情全面爆发 两周内确诊数增至16人 首例确诊病例出现后两周内，巴伐利亚州总共确诊14人感染新冠病毒。这些病例都同汽车零部件制造商Webasto有关联。被感染者当中有8人都是这家公司的员工。这些病例出现后，相关地区对密切接触者进行了隔离观察。

德国新冠病毒疫情全面爆发 德国确诊首例新型冠状病毒感染病例 今年1月27日，德国确诊首例新型冠状病毒(COVID-19)感染病例。被感染者是汽车零部件制造商Webasto位于Stockdorf总部的一名男性员工。将病毒传染给他的是一位不久前从中国前来德国总部参加培训的中国员工。中国员工前来参加培训时并未出现明显症状。德国罗伯特·科赫研究所表示，在德国发现的感染病例是亚洲地区之外的首例人传人感染病例。

