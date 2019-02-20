默克尔：德国需有全新产业政策

（德国之声中文网）周二晚（2月26日），德国总理默克尔在德国经济亚太委员会会议期间，高调提出"德国需要一个全新的产业政策"的议题。她说，面对来自亚洲不断增长的竞争势头，德国乃至欧洲必须从根本上彻底重整产业政策。她具体指出，因为亚洲国家为它们的国民经济进行了长期的战略部署，所以，今后德国政界和经济界也要共同规划战略，不这样做的话，便无法在同许多亚洲国家的竞争中获得优势。这样的国家战略规划将推广到欧盟层面。默克尔2月27日会晤法国总统马克龙，并将在下月举行的欧盟峰会上继续推动"欧洲新产业政策"的主张。

德国需要新的产业政策，这一呼吁并不是默克尔的发明；再者，在德国，"国家产业政策"一直是一个具有贬义的词汇，常被看作是"计划经济"的替代名词。前不久，德国联邦经济部长宣布推出德国《国家产业战略2030》草案，告诉人们，德国政府已经做好调整现有经济政策、直接介入经济活动的准备。而今，德国政府从最高层发生了变化，默克尔周二晚的演讲，要求重新思考和定位国家同经济的关系，呼吁两者间合作。这一变化打破了德国国家同经济保持距离的这一持续了数十年的传统。

随着这一思路，可以想象，德国政府今后将为本国企业提供更有针对性的支持。《国家产业战略2030》草案还提出了9大关键产业以及若干企业名称，其中包括西门子、德意志银行等大企业。草案写道，这些大企业的长期成功对德国的国家经济利益有着重大意义。主持国家产业战略的德国联邦经济部长阿尔特迈尔通过媒体解释说，"我们需要有德国或者欧洲的旗舰企业，让它们有能力与全球巨头抗衡。"这一点也同德国以往的经济战略有本质的区别。德国经济的支柱是中小企业，它们讲究公平竞争，而不是注重旗舰。如果中小企业在国家产业战略中不能获利，得到好处只是一些大公司，那么新战略不会受到广泛的社会支持。

德法联合推动欧盟产业政策：首战失利

在欧洲层面，德国则必须同法国合作，推动新的欧盟产业战略。法国的国有经济本来就占有较大比重。在法国搞国家产业战略，可以说正中巴黎下怀。只不过，德法试图合并西门子铁路部门与阿尔斯通的项目，开局不利，在欧盟首战失利，今年2月初，欧盟竞争与反垄断事务委员维斯塔格(Margrethe Vestager)正式叫停了这一德法合并案。对欧盟而言，先要解决合并后欧洲市场上出现的垄断局面怎样打破。在欧盟眼里，垄断比在国际环境下失掉竞争力更可怕。因此，德国工业联合会今年1月初公布了一份原则性报告，批评欧盟的反垄断机构在审核并购案时仅将欧盟内部市场作为参考标准。它要求欧盟对此"作出调整，允许通过市场机制组建欧洲的领军企业。"

在此背景下，默克尔新的国家产业政策，是在呼吁欧盟同过去告别，在政策和战略规划上使用新的思维，修改现行的反垄断法。

皆为抗衡中国

默克尔总理在讲话中提到的亚洲国家主要指的是中国。中国是迫使德国和欧洲改变产业政策的巨大外部动力。德国西门子同法国阿尔斯通这两家竞争对手变成商业伙伴的转化，也是迫不得已，旨在能够同中国国企-中车在国际市场上相抗衡。

西门子总裁兼首席执行官凯泽尔（Joe Kaeser）新当选为德国经济亚太委员会主席。他在同一场活动中指出，欧盟必须面对中国和其它亚洲国家时步调一致，"努力加强自由贸易、开放的市场以及公平的竞争。"他说，在此，"同中国的对话至关重要。但我们必须以一个声音说话，最好它是一个欧洲声音。"