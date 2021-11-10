默克尔：德国抗疫“不能掉以轻心”

（德国之声中文网）近日德国单日新增新冠感染病例数字居高不下，即将离任的总理默克尔呼吁德国人更加坚定地与疫情进行抗争。她在接受《法兰克福汇报》采访时表示，目前住院治疗患者人数和死亡人数激增，这令她“非常担忧”，而且“所有人都应该对此感到忧虑”。

根据主管疫情防控的科赫研究所（RKI）周六通报，过去一天内德国全境新报告的感染病例为21543例，比上周六通报的数字高出6398例。衡量疫情扩散程度的所谓“七日感染率”（七天之内平均每十万人口中的感染人数）也上升到145.1，上周六的数值还在100。

鼓励接种新冠疫苗但不强制

鉴于感染人数的剧烈回升，默克尔警告人们，不要对疫情掉以轻心。不过她仍然坚持德国不引入接种疫苗义务制的立场。“尽管如此，目前仍有二三百万的60岁以上老人没有接种疫苗，这令我感到十分伤心，因为（如果他们接种了疫苗）这会给他们个人以及整个社会带来很大的改观。”

此前，德国足球国家队成员基米希（Joshua Kimmich）因为公开承认自己不愿接种新冠疫苗而成为众矢之的。默克尔对此表示，他有权利自行决定是否接种疫苗。不过针对基米希提出的疑虑，比如相关疫苗缺少长期研究结果，默克尔指出，其实对于疫苗的效用也有很多实际证据，这些都是“大众可以轻易获取”的信息。她表示，基米希是一个“非常善于反思的球员”，也许他还会对此事进行更多的思考。

德国总理府主任布劳恩（Helge Braun）对路透社表示：“在未接种疫苗者感染病例激增的情况下，很多地区的医院病房很快将会不堪重负，从而导致其它领域的医疗服务也受到限制。”

在东部勃兰登堡州朔尔夫海德（Schorfheide）一家养老院爆发群居性感染，也引发了关于护工人员疫苗接种义务的讨论。据悉，这家养老院截至本周五已经有42名老人和15名工作人员感染新冠病毒，其中已经有8名老人死亡。当地卫生局表示，这家养老院的问题在于，虽然居住在这里的老人已经大多数接种了疫苗，但是护理人员的接种率却相对较低，仅有50%左右。

在德国电视二台的“政治晴雨表”调查中，有72%的受访者支持对医务工作者和护理人员实施疫苗义务接种。不过，德国政府始终拒绝引入全民接种义务制，也不要求某个特定行业的工作人员接种疫苗。

防疫限制措施仍有必要

正在就联合组阁进行磋商的社民党、绿党和自民党此前曾经表示，有意结束德国目前的“全国疫情状态”，以新的防疫政策取而代之。默克尔在接受《法兰克福汇报》采访时，对仍然部分限制公民自由权利的现行防疫政策加以辩护。她认为尽可能地保护民众健康安全，防止医院超负荷运转，这是国家的职责。“当然针对个别的一些措施可能会有一些争论”，默克尔说，“比如有些爱较真的人，可能会说，如果有人一个人晚上10点在街上逛游，这能对防疫造成什么危害呢。”但实际上，出行限制的目的在于防止人员聚集和人际接触。

默克尔也提到了法国的案例作为比较，那里在防疫措施方面仍然采取了比较保守的路线。“比如对出行范围半径、在外面逗留时长都有限制，还有登记制度等等。”

（路透社、每日新闻）

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