默克尔：德国将从阿富汗疏散1万当地人

德国默克尔总理预计阿富汗政权更迭后，难民数量会增加。她表示将帮助阿富汗邻国为难民提供支持。
（德国之声中文网）据法新社报道，德国总理默克尔在柏林举行的基民盟党委会上表示，塔利班重新在阿富汗掌权后，许多人会试图离开该国。德国政府将和阿富汗邻国紧密合作，为难民提供支持。“这个话题将伴随我们很长时间”，她说。默克尔同时对阿富汗的局势表示震惊：“对许多参与到该国建设和自由进程的人，尤其是妇女来说，这是痛苦的事件。”
德国联盟党的政治家们对出现阿富汗难民潮的后果提出了警告。基民盟秘书长保罗·齐米亚克（Paul Ziemiak）向RTL和n-tv广播集团表示：“我们将无法通过向德国移民来解决阿富汗问题”。提及6年前来自叙利亚的大量难民，齐米亚克说："我们也很清楚，2015年决不能重演。”2015年，德国向超过100万难民开放了边界，许多人来自战乱中的叙利亚。这一大胆的举动让默克尔在海外赢得赞誉，但在国内却引发强烈争议，并影响到她的支持率。
基民盟主席、联盟党总理候选人拉舍特认为，应该在阿富汗临近地区为阿富汗难民提供支持。他在推特中写道，欧盟必须将对那里的援助作为优先事项。“大多数人将逃往邻国。因此，国际社会必须 "支持这些邻国并帮助缓解人道主义灾难。”
希腊、意大利、西班牙、马耳他和塞浦路斯等欧盟南部五国也警告说，难民人数将急剧上升，因此，欧盟必须紧急讨论移民对第一接收国和欧盟可能产生的影响。
欧盟外交事务专员何塞普·博雷尔（Josep Borrell）宣布，鉴于最新的事态发展，欧盟国家外长将在周二下午举行特别视频会议，对局势进行初步评估。博雷尔写道：“阿富汗正处于一个十字路口。阿富汗人的安全和福祉以及国际安全都处于危险之中。”
据德国多家媒体报道，默克尔在基民盟联邦理事会表示，德国将从阿富汗疏散大约1万人。报道称，德国政府数月前就确定了2500名在当地为德军服务过的阿富汗人，其中600人现在无法确定他们是否已到达第三国。另外还有2000名阿富汗人权人士和律师将被疏散。这些人加上他们的家属总共大约1万人。默克尔表示，“我们将和美国一起合作疏散这些人。没有美国的帮助，我们无法采取这样的行动。”据德新社消息，联邦国防军的疏散任务现已被推迟。由于喀布尔机场局面混乱，德国两架A400M军用运输机无法降落。其中一架周一下午从阿塞拜疆的巴库再次飞往喀布尔，准备伺机降落。
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(法新社、德国电视一台等）
塔利班进入阿富汗首都喀布尔后，当地居民涌入机场，场面混乱且有目击者称有5人死亡，死因尚未明朗。捷克、意大利撤离班机皆已离境，其余多国正在安排撤侨，中俄则尚无撤离阿富汗的计划。
多少年了，阿富汗一直被说成是安全的。而现在，塔利班占领了这个国家。西方一些人对此惊诧不已。德国之声记者Waslat Hasrat-Nazimi指出，西方必须结束这种虚伪。