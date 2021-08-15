默克尔：德国将从阿富汗疏散1万当地人

（德国之声中文网）据法新社报道，德国总理默克尔在柏林举行的基民盟党委会上表示，塔利班重新在阿富汗掌权后，许多人会试图离开该国。德国政府将和阿富汗邻国紧密合作，为难民提供支持。“这个话题将伴随我们很长时间”，她说。默克尔同时对阿富汗的局势表示震惊：“对许多参与到该国建设和自由进程的人，尤其是妇女来说，这是痛苦的事件。”

塔利班战士已经挺进到喀布尔国际机场外

基民盟秘书长：无法通过向德国移民来解决阿富汗问题

德国联盟党的政治家们对出现阿富汗难民潮的后果提出了警告。基民盟秘书长保罗·齐米亚克（Paul Ziemiak）向RTL和n-tv广播集团表示：“我们将无法通过向德国移民来解决阿富汗问题”。提及6年前来自叙利亚的大量难民，齐米亚克说："我们也很清楚，2015年决不能重演。”2015年，德国向超过100万难民开放了边界，许多人来自战乱中的叙利亚。这一大胆的举动让默克尔在海外赢得赞誉，但在国内却引发强烈争议，并影响到她的支持率。

基民盟主席、联盟党总理候选人拉舍特认为，应该在阿富汗临近地区为阿富汗难民提供支持。他在推特中写道，欧盟必须将对那里的援助作为优先事项。“大多数人将逃往邻国。因此，国际社会必须 "支持这些邻国并帮助缓解人道主义灾难。”

“阿富汗战争已经结束！” 塔利班接管了总统府 过去几天，塔利班发起的攻势简直锐不可当。国际驻阿部队开始撤军后还不到三个月，极端伊斯兰主义的塔利班就已经占领了位于首都喀布尔的总统府。

“阿富汗战争已经结束！” 极端伊斯兰主义者宣称要“解决问题” 塔利班发言人纳伊姆（Mohammad Naeem）说：”阿富汗战争已经结束。我们恳请各国和国际机构和我们坐下来开展对话，以便解决所有尚存的问题。” 他表示，阿富汗很快就会建立新政府。

“阿富汗战争已经结束！” 塔利班旗帜几乎插满全境 阿富汗全境很多地方已经插上了塔利班的旗帜，这是昆都士市中心的场景。数天前，塔利班几乎不费吹灰之力轻取这一东北重镇，曾令西方国家震惊和不解。德国联邦军曾长期在这里驻防。

“阿富汗战争已经结束！” 警车成了塔利班的战利品 过去20年里，美国斥资无数，为阿富汗政府军和警察力量提供培训和装备。大批政府军官兵缴械投降后，这些先进装备就成了塔利班的战利品。图为喀布尔机场附近，塔利班武装人员驾驶缴获的警车正在巡逻。

“阿富汗战争已经结束！” 阿富汗总统加尼已逃亡境外 上图是周六阿富汗总统加尼在电视上发表安民告示的画面，而一天之后，据半岛电视台援引总统保镖的消息报道称，加尼总统已经逃往乌兹别克斯坦首都。

“阿富汗战争已经结束！” 大批喀布尔市民开始逃难 周日，逃难的车辆将喀布尔街头挤得水泄不通。媒体报道称，塔利班已经下令不得阻挡难民出逃。一些人徒步抵达喀布尔机场，希望得到乘机出逃的机会。

“阿富汗战争已经结束！” 人满为患的喀布尔机场 很多国家已经呼吁本国公民立即离开阿富汗。办理登机手续的窗口前，几天来一直人满为患。德国政府也开启了疏散本国侨民的紧急行动。

“阿富汗战争已经结束！” 疏散行动仍在进行 德国外交部长马斯表示：“我们将尽一切努力，在今后几天内将我国公民和阿富汗助手们接回德国。”周日晚间，德国联邦军的运输机已启程飞往阿富汗，以协助撤侨行动。 作者: Christian Walz



欧盟外长周二评估局势

希腊、意大利、西班牙、马耳他和塞浦路斯等欧盟南部五国也警告说，难民人数将急剧上升，因此，欧盟必须紧急讨论移民对第一接收国和欧盟可能产生的影响。

欧盟外交事务专员何塞普·博雷尔（Josep Borrell）宣布，鉴于最新的事态发展，欧盟国家外长将在周二下午举行特别视频会议，对局势进行初步评估。博雷尔写道：“阿富汗正处于一个十字路口。阿富汗人的安全和福祉以及国际安全都处于危险之中。”

喀布尔国际机场已成为当地唯一的逃离通道

德国将从阿富汗疏散1万人

据德国多家媒体报道，默克尔在基民盟联邦理事会表示，德国将从阿富汗疏散大约1万人。报道称，德国政府数月前就确定了2500名在当地为德军服务过的阿富汗人，其中600人现在无法确定他们是否已到达第三国。另外还有2000名阿富汗人权人士和律师将被疏散。这些人加上他们的家属总共大约1万人。默克尔表示，“我们将和美国一起合作疏散这些人。没有美国的帮助，我们无法采取这样的行动。”据德新社消息，联邦国防军的疏散任务现已被推迟。由于喀布尔机场局面混乱，德国两架A400M军用运输机无法降落。其中一架周一下午从阿塞拜疆的巴库再次飞往喀布尔，准备伺机降落。

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(法新社、德国电视一台等）