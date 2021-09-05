 默克尔：应与塔利班谈判 塔利班：欢迎默克尔访问 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.09.2021

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默克尔：应与塔利班谈判 塔利班：欢迎默克尔访问

德国总理默克尔表示，为了能帮助德国公民和阿富汗雇员前往安全区域，应该与阿富汗塔利班展开谈判。阿富汗塔利班发言人表示欢迎默克尔访问阿富汗，同时他呼吁“所有留在国外，特别是待在德国的阿富汗难民回到自己的国家”。

9月5日，默克尔在视察北威州洪灾地区的时候对阿富汗局势发表了自己的看法。

9月5日，默克尔在视察北威州洪灾地区的时候对阿富汗局势发表了自己的看法。

（德国之声中文网）上周日（9月5日），德国联邦总理默克尔表示支持与阿富汗塔利班进行谈判对话。她认为通过谈判可以帮助仍滞留在阿富汗且曾经为德国服务过的阿富汗雇员离开当地，前往安全区域。默克尔说：“现在的重点是，那些为发展援助组织工作过，但是现在觉得待在阿富汗不再安全的（阿富汗）人，应该有机会离开那里。所以（德国）当然应该和塔利班举行谈判。” 今年8月底，默克尔就曾在政府声明中表达过，德国将和塔利班举行对话。

德国基民盟总理候选人拉谢特（Armin Laschet）也支持与塔利班举行谈判，但是他强调，国际社会应该为谈判提出明确的前提条件，这样合作才有可能实现。

周日，默克尔还表示，喀布尔机场重新启动运营是一个“好的信号”。目前阿富汗国内存在旱灾和饥荒，国际救援组织可以提供必要的援助。

阿富汗塔利班：热烈欢迎默克尔访问

阿富汗塔利班发言人穆贾希德（ Sabiullah Mudschahid ）上周日在接受德国《图片报》采访时说：“如果德国总理默克尔访问阿富汗，将会受到热烈欢迎。我们会感到格外高兴。”

穆贾希德在采访中强调希望获得德国的经济援助。他说：“我们希望可以在人道主义救援方面获得德国的大力支持与帮助。”另外阿富汗在公共卫生、教育和基础设施建设等方面都需要援助。穆贾希德说，德国政府可以鼓励（德国）企业家“来我们的国家投资”。

阿富汗塔利班发言人穆贾希德（ Sabiullah Mudschahid ）表示热烈欢迎默克尔访问阿富汗。

阿富汗塔利班发言人穆贾希德（ Sabiullah Mudschahid ）表示热烈欢迎默克尔访问阿富汗。

在采访中穆贾希德还呼吁德国境内的阿富汗难民返回家乡。“我们希望所有留在国外，特别是待在德国的阿富汗难民回到自己的国家”。对于有关在德国进一步接收阿富汗难民的讨论，穆贾希德说：“我知道德国政府在难民问题上有不少麻烦，而那些难民对于客居国家的规则和规定也遇到困难。”

在西方国家触犯刑法被遣返回阿富汗的阿富汗难民，有可能会受到伊斯兰教法的惩罚。穆贾希德说：“每个人的情况都会受到核验，如果他们犯下的罪行违反了伊斯兰教法，我们就会惩罚他们，把他们送上法庭。”

德国将尊重人权作为继续向阿富汗提供援助的前提条件。虽然德国政府与阿富汗塔利班就确保德国在阿公民和阿富汗雇员离境的问题展开非正式接触，但是德国并不愿正式承认塔利班政权。

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塔利班：已全面占领潘杰希尔

塔利班宣布全面占领了阿富汗北部的潘杰希尔省。本周一（6日），塔利班发言人穆贾希德说，由于有两个人拒绝谈判，塔利班被迫向潘杰希尔派遣的武装人员并向当地发起了进攻。外界认为，他所指的这两个人是阿富汗副总统萨利赫（Amrullah Saleh）和阿富汗民族抵抗阵线领导人小马苏德 （Ahmad Massoud）。

此前小马苏德控制着潘杰希尔省，当时这也是阿富汗境内尚未被塔利班掌控的最后一个省份。

阿富汗民族抵抗阵线没有明确否认塔利班的说法。阿富汗民族抵抗阵线仅表示，在将侵略者赶出潘杰希尔之前，战斗仍会继续进行。该组织一名发言人上周日在推特上说，小马苏德目前在一个安全的地方，不久后他就会发表讲话。

塔利班发言人穆贾希德说，萨利赫和小马苏德失踪了。他说，有传闻说，萨利赫逃到国外去了。
（法新社、路透社、德新社）

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