 默克尔就华为与香港问题表态 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.11.2019

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时政风云

默克尔就华为与香港问题表态

德国联邦总理默克尔呼吁欧洲人在对华问题上采取共同路线，同时她警告不要对中国采取孤立、隔离的态度。

Bundestag Reden Angela Merkel CDU (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

（德国之声中文网）默克尔表示，如果欧盟每个成员国采取各自的中国政策，那么这将成为欧盟最大的危险之一。她说："这对中国来说并不是灾难性的，对我们却是。"

默克尔说，毋庸置疑，在5G网建设上我们需要制定严格的安全标准，所以我们需要和欧盟的伙伴国家共同商讨。就像在欧洲我们拥有一个药品管理局，可能在5G建设上我们也需要一个类似的负责审批的机构。她说："在一个共同的数码市场里，如果每个人都只管自己的一摊事，那我们无法走得很远。"

这位德国总理强调，在5G网建设的问题上涉及最高级别的安全标准，"但我们需要同欧洲，可能首先需要同法国一起找到解决问题的办法"。

Berlin Bundestag Rede Bundeskanzlerin Angela Merkel (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

默克尔本周三（11月27日）在联邦议院发表讲话

一段时间以来，华为一直是德国政界的热议和争议话题。上周日，德国联邦经济部长阿尔特迈尔（Peter Altmaier ）在政治脱口秀上谈到不排除华为参与德国的5G网建设时，提到当年美国窃听德国一事。该言论令美国不满，称"受到侮辱"

"更恰当地回答"中国

默克尔在讲话中也谈及香港的抗议活动以及中国的人权现状。她说："我们当然应该对此进行批评。但中国的制度完全不同。我不清楚，我们对于两种制度间的竞争给予的回答能否是：孤立、隔离。这是我们在冷战期间采取的方法"。

默克尔表示："更恰当的回答应该是：自信地坚持自己的标准，而不是宣告采用彻底的孤立隔离的手段。"

洪沙/凝炼（德新社等）

 

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媒体看中国

Hongkong Lokalwahlen (picture-alliance/AP Photo/Kin Cheung)

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