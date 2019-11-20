默克尔就华为与香港问题表态

德国联邦总理默克尔呼吁欧洲人在对华问题上采取共同路线，同时她警告不要对中国采取孤立、隔离的态度。
（德国之声中文网）默克尔表示，如果欧盟每个成员国采取各自的中国政策，那么这将成为欧盟最大的危险之一。她说："这对中国来说并不是灾难性的，对我们却是。"
默克尔说，毋庸置疑，在5G网建设上我们需要制定严格的安全标准，所以我们需要和欧盟的伙伴国家共同商讨。就像在欧洲我们拥有一个药品管理局，可能在5G建设上我们也需要一个类似的负责审批的机构。她说："在一个共同的数码市场里，如果每个人都只管自己的一摊事，那我们无法走得很远。"
这位德国总理强调，在5G网建设的问题上涉及最高级别的安全标准，"但我们需要同欧洲，可能首先需要同法国一起找到解决问题的办法"。
一段时间以来，华为一直是德国政界的热议和争议话题。上周日，德国联邦经济部长阿尔特迈尔（Peter Altmaier ）在政治脱口秀上谈到不排除华为参与德国的5G网建设时，提到当年美国窃听德国一事。该言论令美国不满，称"受到侮辱"。
"更恰当地回答"中国
默克尔在讲话中也谈及香港的抗议活动以及中国的人权现状。她说："我们当然应该对此进行批评。但中国的制度完全不同。我不清楚，我们对于两种制度间的竞争给予的回答能否是：孤立、隔离。这是我们在冷战期间采取的方法"。
默克尔表示："更恰当的回答应该是：自信地坚持自己的标准，而不是宣告采用彻底的孤立隔离的手段。"
洪沙/凝炼（德新社等）
德国联邦经济部长称不排除华为参与德国的5G网建设，但遭到窃听怎么办？他回答说，当年美国窃听，德国并没有抵制美国。此言一出，美国驻德大使立即感觉“受到侮辱”。 (26.11.2019)
德国执政党基民盟代表大会周六通过一份提案，未将引起争议的中国网络装备商华为原则性排除在德国5G网络建设之外，但表示“排除外国对我们的5G基础设施施加影响可能性”的企业才能参与德国网络建设。 (23.11.2019)