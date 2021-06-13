默克尔对英国的告别访问：友好但不亲热

（德国之声中文网）一名记者向默克尔提问，她如何评价与约翰逊的合作。默克尔答道："我曾与多位英国首相合作，他们个性各不相同。" 她称，双边合作发展良好，不过，不给对方打分，这一点也很重要。顺带提一句：约翰逊是默克尔16年来相识的第5位英国政府首脑。首次上任时，默克尔的打交道对象还是托尼·布莱尔（ Tony Blair）。

香肠之争

很难找到像张扬的约翰逊和务实的默克尔这样性格如此不同的一对。不过，众所周知，这位即将离任的德国总理有这一特点：对约翰逊的高谈阔论，她虽可能暗中皱眉，但在正式场合下，她总能保持外交风度和冷静态度。

去年12月，当脱欧协议谈判陷入僵局时，默克尔在与约翰逊的双边会谈中拒绝无原则让步。对她来说，欧盟的团结和整体利益必须优先于国与国双边关系。2015年，卡梅伦（ David Cameron）就曾寄希望于默克尔给予英国在欧盟的特殊权利以避免脱欧，但徒劳无功。现在，默克尔对约翰逊也同样不思妥协。

不仅如此，她对英国脱欧后的关系亦持清醒态度。默克尔说，她赞成以务实方式解决北爱尔兰边界问题，并相信很快能找到解决办法。欧盟刚将边境管制过渡性安排再度延长了３个月，以便为进一步谈判物流管制提供空间。

但与此同时，默克尔总理坚持遵守北爱尔兰议定书，并要求以之为 "基础 "解决问题。她强调，必须维护欧盟内部市场的完整性，并为居民找到一个可接受的安排。约翰逊则曾多次威胁不执行脱欧协议中的相关规定。

此次，和默克尔的会谈中，约翰逊称 "香肠之事已经过去了"，意指 "香肠之争"，即关于从英国本土向北爱尔兰运输冷冻肉制品的争端。然而，并非是默克尔，而是布鲁塞尔的欧盟委员会必须要在秋季前解决有关遵守不同卫生法规的龃龉，此问题甚至给新近在英国康沃尔（ Cornwal）举行的七国集团峰会蒙上阴影。作为东道主，约翰逊在峰会上表现的像是英国香肠的救主。

关系逐步推进

约翰逊在开场讲话中指出，自默克尔总理首次访问英国以来，"一些事情已然大变"。不过，他接下来谈的不是英国脱欧，而是足球。他说，英国人总是输，此为传统，因此，他很感谢默克尔摆脱了这一传统。对德国队战败，约翰逊难掩嘲讽之意。

默克尔就此回道："这倒不是我自愿的。" 她说，自己还是有点伤心。这不啻是一谨慎暗示：幸灾乐祸毕竟是不好的。

除此之外，默克尔希望为两国政府未来定期接触建立切实可行的机制，如两国内阁年度会议。以后还可经由友好协议或合作协议加深关系。不过，默克尔对约翰逊急迫要求两国尽快拥抱持狐疑态度，表示希望 "逐步 "发展脱欧后的关系。

约翰逊则希望通过双边合作绕开欧盟整体，从而增加他的国家在国际上的分量。下届德国政府是否会像默克尔那样坚定反对这一战略，尚待观察。正因经济关系，她愿加强英德合作，但绝非不计任何政治代价。她再次提醒说，"我们始终视自己为欧盟的一部分"。

接种了疫苗的英国人旅行自由？

鉴于Delta病毒变种在英国蔓延，默克尔试图让其它欧盟国家也对乐于旅行的英国人维持隔离规定，但在上周的欧盟峰会上未能如愿。约翰逊呼吁她对接种疫苗的英国人开放边境。现在，默克尔表示，这一时间点或许很快就会到来，因为，Delta变异病株也在德国蔓延。但她指出，英国也仍实施旅行限制，因此，这其实是一个双向开放边界的议题。

反过来，这位德国总理非常关注温布利体育场欧洲杯下一轮比赛的观众人数：她忧虑这是否 "有点多 "。她告知，德国已决定减少入场观众数量。对约翰逊来说，这倒是强调英国疫苗接种战役相当成功的一个好机会。该国大约80%的人口已至少接种过一次疫苗，从而形成了一道 "免疫墙"。

末了与女王喝茶

此次告别之行是默克尔对英国的第22次访问。虽然她一直被认为是亲英派，但近年来伦敦政府无疑给她带来了更多忧虑而非快乐。作为德国总理，默克尔从来认为英国脱欧乃一错误，而围绕退欧所发生的事情，在德国和其他欧洲人那里，打碎了很多政治瓷器。谈及未来，默克尔只淡淡说了一句："现在我们开启一个新篇章"，不过这需要时间。

默克尔和英国女王伊丽莎白二世

此次气氛虽友好但并不真正亲热的最后一次访问的亮点是在下午晚些时候。七国集团康沃尔峰会上，默克尔曾公开表示过自己是女王的崇拜者。这不，伊丽莎白二世在默克尔此次访问结束之际，安排在温莎城堡与她进行进行私人会晤。

这可是英国王室的一个善意姿态。自英国脱欧以来，王室一直在为关系疏远的邻国重结友谊作出特别努力。

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