 默克尔婉拒特朗普邀请 不参加G7面对面会议 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.05.2020

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时政风云

默克尔婉拒特朗普邀请 不参加G7面对面会议

在各国逐渐放松新冠防疫限制后，美国总统特朗普积极邀请七国集团领导人前往华盛顿参加G7会议。但德国政府发言人表示，德国总理默克尔已婉拒邀请，不会赴美参加峰会。

Deutschland Berlin Pressekonferenz Coronavirus | Angela Merkel (Reuters/M. Sohn)

（德国之声中文网）德国总理府发言人塞伯特(Steffen Seibert)周六表示，德国总理默克尔将不会应美国总统特朗普之邀前往华盛顿参加七国集团峰会。

塞伯特说："联邦总理感谢特朗普总统邀请她在六月底前往华盛顿参加七国集团峰会。但鉴于当前的整体疫情，她无法承诺亲自到华盛顿与会。"

在三月的七国集团峰会因新冠疫情取消后，特朗普正积极号召七国集团首脑举行面对面会议。英国首相约翰逊也赞同地表示，"若有可能"七国集团峰会应该面对面召开。

特朗普本月初表示，希望七国集团领导人到华盛顿亲自与会，而非召开电话会议。他预定在华盛顿郊外的戴维营（Camp David）重新安排七国集团峰会。

特朗普在推特上表示，如今美国正"重回伟大"，他考虑重新在原定或相近的日期重新举行G7领袖面对面会议。"其他成员也开始归队。这将是一切正常化的美好迹象！"

 

尽管全球各地逐渐放松防疫措施，经济开始重新运转，德国总理默克尔仍警告称，六月举行实体峰会为时过早，即使各国放宽封锁限制，也建议维持社交距离并保持高度警惕。德国总理府发言人表示，默克尔将继续密切关注疫情发展。

美国目前的新冠肺炎确诊人数超过175万人，病亡人数超过10万人。

另据德国卫生部下属的罗伯特‧科赫研究所截止周六的统计，德国的确诊总数约为18.1万人，近8500人死亡。

张筠青/王凡（德新社、路透社、美联社）

 

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